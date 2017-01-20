Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбораREGNUM 18:57
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известия17:02
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Киану Ривз снова сыграет супергероя
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В 2018 году около 18,3% жителей России заметили снижение размера своей зарплаты.
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IATA снизила прогноз мировой прибыли авиакомпаний на 21%
Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), которая представляет около 290 авиаперевозчиков мира, объявила о снижении прогноза прибыли авиакомпаний на фоне падения спроса и увеличения издержек.
Обновлено в 10:50
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Происшествия
Охрана Трампа открыла огонь по человеку рядом с Белым домом
Как пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа, в момент инцидента президента США Дональда Трампа в Белом доме не было.
Обновлено в 22:21
Происшествия
Куйвашев взял под контроль расследование причин пожара с гибелью детей
"Губернатор Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где 2 июня при пожаре в квартире жилого дома погибли четыре ребенка", – говорится в сообщении.
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Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 21:37
Шоу-бизнес
Собчак потребовала от Бузовой извинений
Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Происшествия
В США аллигатор ворвался в дом и «выпил» вино из погреба
Обновлено вчера в 23:06
Шоу-бизнес
Аскольд Запашный: «Если мои дети не будут меня уважать, то это будет ужасно»
Обновлено в 23:00
Происшествия
В самолетах Boeing обнаружили дефектные детали
Компания Boeing обнаружила дефектные детали у моделей 737NG и 737MAX. Об этом 2 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 16:40
Общество
Названы теряющие актуальность рабочие специальности
Эксперты из компании Adzuna рассказали, сотрудники с какими профессиями в скором времени могут попасть под сокращение.
Обновлено в 22:32
Технологии
Налицо референдум
Петр Саруханов / "Новая" Московские власти объявили о разработке системы автоматического распознавания лиц в масштабах столицы.
Обновлено в 17:34
Экономика
Новосибирцы задолжали по имущественным налогам более 2 млрд рублей
Жители Новосибирской области задолжали по имущественным налогам 2,3 млрд рублей, об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Федеральной налоговой службы РФ.
Обновлено в 21:58
Происшествия
Губернатора Иркутской области выписали из больницы
Губернатора Иркутской области Сергея Левченко выписали из больницы, он уже вышел на работу, сообщили ИА «ИрСити» 3 июня в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 23:24
Гаджеты
Производство части смартфонов Huawei остановилось
Сокращение производственных линий произошло потому, что сама Huawei уменьшила объём заказов на новые смартфоны.
Обновлено в 03:36
Экономика
Торговая война приблизилась к границам США
Дональд Трамп объявил о планах введения 10 июня пошлин в отношении импорта из Мексики, с тем чтобы правительство страны приняло меры против пересечения границы мигрантами из Центральной Америки.
Обновлено в 17:55
Происшествия
В Приамурье мальчик скончался на зарядке в детском лагере
Мальчик скончался во время утренней зарядки в детском оздоровительном лагере "Колосок" в Амурской области, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе правительства региона.
Обновлено в 22:46
Театры
В Уфе скончался режиссер Рустэм Галеев
В Уфе на 61-ом году жизни скончался заслуженный деятель искусств Башкортостана, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 11:31
Транспорт
Прямой рейс связал Сахалин и Камчатку
Вчера из Южно-Сахалинска в Петропавловск-Камчатский отправлен первый прямой авиарейс, сообщили в пресс-службе правительства Сахалинской области.
Обновлено в 22:24
Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено в 21:47
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено в 21:03
Происшествия
Подробности романа главы Раменского района: «Готова была порвать за него»
Сам Кулаков отмалчивался, если и появлялся от него комментарий, то очень аккуратный, глава района пытался вежливо сгладить любой конфликт в сети.
Обновлено в 09:48
Общество
Камчатка перешла на цифровое телевещание
Камчатский край одним из первых регионов в стране, вошедших в третью волну, перешёл с аналогового формата телевещания на цифровой, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Обновлено в 21:17
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено в 11:02
Единоборства
Нурмагомедов начал подготовку к бою с Порье
Российский обладатель пояса UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов начал подготовку к поединку с временным чемпионом организации Дастином Порье.
Обновлено в 14:46
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено в 21:15