Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбораREGNUM вчера в 18:57
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
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с чего всё началось
В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.Известиявчера в 17:02
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Происшествия
Мальчик скончался на зарядке в детском лагере в Приамурье
"Медики, сопровождающие ребят на занятии, и врачи лагеря оказали необходимые реанимационные мероприятия, однако ребенок скоропостижно скончался", - сообщили в пресс-службе.
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Политика
В США анонсировали план экономической дестабилизации России
План экономической войны против России опубликовала американская корпорация Rand, сообщает 3 июня Федеральное агентство новостей.
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Роспотребнадзор выписал штрафов на 30 млн из-за молочной продукции
Роспотребнадзор наложил штрафов на сумму свыше 30 миллионов рублей на производителей и продавцов молочной продукции.
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Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
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Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
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Обновлено 01 июня в 23:37
Общество
Кто помогает большим боссам искать «золотые кадры» и как получить работу с зарплатой в миллион
Президент корпорации кадровых агентств Business Connection Ильгиз Валинуров рассказал altapress.ru о фишках рекрутеров и хедхантеров, идет ли «охота за головами» в регионах и как скажется на карме первое место работы.
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Авто
Сотрудники УАЗ вспомнили о военной модели «Белозор»
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Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Обновлено вчера в 16:12
Общество
В понедельник будет дождь, а лето начнётся в среду
В понедельник ожидается облачность и небольшой дождь, сопровождаемый слабым ветром.
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Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США
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Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Глава Харькова Геннадий Кернес призвал не стесняться прямых переговоров между Россией и Украиной. Его слова передает агентство Mediaport.
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Теннис
Федерер стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»
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Происшествия
В Чите полиция ищет авторов надписи о Путине на асфальте
На площади Революции в центре Читы неизвестные написали на асфальте оскорбительную надпись о президенте страны.
Обновлено вчера в 21:47
Армия и оружие
Военный аэродром в Сирии подвергся ракетной атаке
Обновлено вчера в 17:12
Футбол
Инстаграм заблокировал аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ девушки
Девушка прославилась тем, что выбежала на поле в полуголом виде во время финального матча Лиги чемпионов - 2018/2019.
Обновлено вчера в 11:02
Футбол
Сергей Паршивлюк станет динамовцем
Защитник "Ростова" Сергей Паршивлюк станет футболистом московского "Динамо".
Обновлено вчера в 15:51
Происшествия
СК выясняет обстоятельства появления стай бродячих собак в Подмосковье
В воскресенье, один из федеральных телеканалов сообщил о том, что местные жители подмосковных городов испытывают проблемы из-за появления стай бродячих собак.
Обновлено вчера в 09:24
Общество
Стартовала экспедиция на Курилы с участием депутатов Госдумы
Обновлено вчера в 23:17
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19
Происшествия
Охрана Белого дома открыла огонь по неизвестному
Сотрудники Секретной службы США открыли огонь по человеку рядом с Белым домом.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Трамп заявил, что понимает сомнения Помпео по «сделке века»
Американский президент Дональд Трамп заявил, что сомнения госсекретаря Майка Помпео по ближневосточной "сделке века" понятны, но сам он считает свой план перспективным.
Обновлено вчера в 22:44
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
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Шоу-бизнес
Аскольд Запашный: «Если мои дети не будут меня уважать, то это будет ужасно»
Обновлено вчера в 23:00
Политика
США и Израиль хотят предложить России сделку по Сирии
США и Израиль хотят во время на трехсторонней встрече в Иерусалиме предложить России сделку по Сирии.
Обновлено вчера в 23:22
Экономика
Подмосковное метро не замыкается в круг
О строительстве легкого метро (скоростного трамвая) подмосковные власти говорят с 2014 года.
Обновлено вчера в 17:55
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко расстроила поклонников своей худобой
Артистка позирует в купальнике, не стесняясь своих торчащих ребер. "Накормить бы тебя" — пишет расстроенный поклонник.
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Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 01:33
Экономика
В этом году в РФ может снизиться производство мяса – Ъ
Сообщается, что из-за падения доходов населения и насыщенности внутреннего рынка темпы роста производства мяса в 2019 году могут стать самыми низкими за последние пять лет По итогам текущего года темпы роста мясного производства в России могут оказаться самыми низкими за последние пять лет, сообщает Коммерсант со ссылкой на данные аналитического центра "Совэкон".
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
В Находке пропала семилетняя девочка
Правоохранители и волонтеры разыскивают семилетнюю девочку, которая в воскресенье пропала в Находке, сообщает управление МВД по Приморскому краю.
Обновлено вчера в 21:15