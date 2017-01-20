Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбораREGNUM вчера в 18:57

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки. В Минздраве не возражают против такой меры, заявили «Известиям» в пресс-службе министерства.

с чего всё началось

Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».

Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора

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