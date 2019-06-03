Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбораREGNUM вчера в 18:57
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
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с чего всё началось
Ранее письмо с инициативой введения сбора направил в Минприроды и Минздрав федеральный проект «Трезвая Россия». С учетом того что средняя стоимость пачки сигарет сейчас составляет около 105 рублей, новый налог сделает продукцию дороже почти на 5%, считают опрошенные «Известиями» эксперты.Известиявчера в 17:02
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Армия и оружие
В ДНР обвинили силовиков в обстреле автобуса с рабочими
Украинские силовики открыли огонь в сторону автобуса с рабочими Донецкой фильтровальной станции, пострадавших нет, заявил в понедельник представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Обновлено в 04:23
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил о необходимости проведения совещания с участием представителей украинских силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, который был размещен на YouTube.
Обновлено в 03:31
Происшествия
Боец спецназа ГРУ погиб в драке в Подмосковье
Боец спецназа Главного разведывательного управления (ГРУ) Никита Белянкин погиб в драке возле подмосковной деревни Путилково в Красногорском районе Московской области.
Обновлено вчера в 18:02
Культура
Умер заслуженный артист России Геннадий Матвеев
Обновлено в 04:36
Происшествия
Эрик Давидович устраивал тест-драйв разбившейся в центре Казани «БМВ»
Скандально известный российский автомобильный блогер Эрик Давидович признался в том, что он устраивал тест-драйв автомобилю «БМВ», который накануне разбился в центре столицы Татарстана.
Обновлено в 03:45
Политика
Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию
Президент США Дональд Трамп прибывает с первым государственным визитом в Великобританию, откуда затем отправится в Ирландию и Францию.
Обновлено в 02:32
Политика
Александр Усс прокомментировал слова главы Счетной палаты об угрозах
Губернатор края Александр Усс прокомментировал выступление главы Счетной палаты Татьяны Давыденко об угрозах, связанных с отчетными документами о деятельности минлесхоза.
Обновлено в 04:16
Транспорт
Собянин открыл четыре станции Некрасовской линии метро
Обновлено в 05:38
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Обновлено вчера в 12:40
Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
Международный суд ООН намерен провести слушания по иску Украины к России в рамках международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Петербурге мужчина разбил трубой машину после конфликта на дороге
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в повреждении автомобиля водителя Renault, с которым у него произошел конфликт на дороге в Пушкинском районе Петербурга, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 05:20
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева впервые показала лицо сына в новом семейном видео
Ролик был создан под новый семейный трек.
Обновлено вчера в 08:20
Здоровье
Врачи рассказали, какие продукты помогут от проблем с желудком
Врач-терапевт, гастроэнтеролог, специалист в области психосоматики Ирина Пичугина рассказала, как избежать заболеваний желудочно-кишечного тракта, в первую очередь обострений хронического гастрита и язвы.
Обновлено вчера в 11:10
Авто
Volvo Car Drive – первый в России сервис подписки
Компания «Вольво Карс» запускает первый в России сервис подписки на автомобиль от производителя – Volvo Car Drive.
Обновлено в 06:00
Экономика
Ленобласть решит проблемы обманутых дольщиков совместно с федерацией
Обсуждалась следующая схема: не «Дом.рф» дает нашему региону средства, а мы передаем нашу часть в федерацию, и «Дом.рф» уже приходит в Ленинградскую область и достраивает проблемные дома.
Обновлено в 06:02
Политика
Максакова назвала Бастрыкину имя убийцы экс-депутата Вороненкова
Оперная певица Мария Максакова назвала возможного убийцу своего мужа, бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 10:52
Авто
Концепт Skoda Vision GT представили на автосалоне в Шэньчжэне
Чешский автомобильный гигант Skoda официально продемонстрировал публике обновленный кросс-купе Skoda Vision GT.
Обновлено 01 июня в 05:30
Происшествия
У экс-главы Клинского района нашли имущество на 9 млрд рублей
Генпрокуратура РФ уточнила сумму иска о взыскании имущества, поданный в суд в отношении бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя, обвиняемого в коррупции.
Обновлено в 03:56
Наука
Ежедневное употребление кофе признали безопасным для сердца
Обновлено в 06:14
Политика
Кремль хотел бы видеть Калви на ПМЭФ
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не знает, будет ли разрешено американскому инвестору Майклу Калви, находящемуся под домашним арестом, принять участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в конце недели.
Обновлено в 04:43
Общество
Юлию-Френсис Савиновских признали мужчиной в Испании
Мать троих детей Юлию Савиновских, которая стала известна по всей стране после того, как удалила грудь, признали мужчиной в Испании.
Обновлено вчера в 01:43
Общество
Организатора протестов в Екатеринбурге оштрафовали на 20 тысяч рублей
Ленинский районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей представительницу движения "Парки и скверы" Анну Балтину за организацию акций против строительства храма на месте сквера возле Свердловского театра драмы в Екатеринбурге, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 06:11
Политика
Израиль и США предложат России сделку по Сирии
Власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на грядущей встрече с представителями России в Иерусалиме предложить сделку по урегулированию ситуации в Сирии.
Обновлено в 02:03
Экономика
«Газпром» стал самой дорогой российской компанией
Рост котировок привёл к тому, что капитализация «Газпрома» достигла 5,6 триллиона рублей, превысив рыночную стоимость Сбербанка, считавшегося до сих пор самой дорогой компанией России.
Обновлено в 06:02
Транспорт
«Яндекс.Такси» запустил грузоперевозки
Грузовики приезжают в среднем через 20–25 минут после заказа.
Обновлено в 06:02
Армия и оружие
«Она ж казённая»: украинский снайпер разорвал американскую винтовку
В социальных сетях появилась фотография снайперской винтовки Barrett M82, которую бравый солдат привёл в полную негодность.
Обновлено в 06:17
Космос
Обнаружены загадочные световые сигналы из космоса
Международная группа астрономов обнаружила загадочное явление, связанное с двойной звездой AG Draconis, расположенной в 16 тысячах световых лет от Земли в созвездии Дракона.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Число погибших при разгоне лагеря оппозиции в Судане увеличилось до 12
В результате разгона палаточного лагеря оппозиции в суданской столице погибли не менее 12 человек. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Обновлено в 05:15
Армия и оружие
В Кремле ответили на призывы Трампа прекратить удары по Идлибу
В Кремле прокомментировали призывы президента США Дональда Трампа перестать наносить удары по сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 06:28
Игры
Bethesda намерена удивить фанатов Fallout 76 на E3
Bethesda выпустила многопользовательский Fallout 76 в 2018 году, после чего получила огромное количество критических отзывов об игре из-за проблем с геймплеем и некачественный пиар.
Обновлено в 05:20