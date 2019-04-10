Цены на сигареты поднимут в РоссииВологда Регион 09:27

Акцизы на импортные сигареты и кальянный табак увеличатся в стране. Закон о введении повышающего коэффициента на импорт табачных изделий приняла сегодня, 10 апреля, Госдума в третьем чтении. Речь идет об уравнивании условий работы для импортеров и российских производителей сигарет.

Цены на сигареты поднимут в России

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