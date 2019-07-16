В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

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В России рекордно снизились цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Союзроссахар. Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.

Цены на сахар в России рекордно упали

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