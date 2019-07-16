Экономика
Цены на сахар в России рекордно упалиГазета.Ru 03:19
В России рекордно снизились цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Союзроссахар. Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Читать в источнике
Оценить24
с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 04:47, Вашингтон
Политика
Крымские музеи надеются на возвращение скифского золота
Обновлено в 04:24
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Кандидаты, которым отказали в регистрации, могут оспорить это решение, подав жалобу в Мосгоризбирком или через суд.
Обновлено в 03:16
Культура
Умер художник-постановщик «Мосфильма» Стален Волков
В Москве на 94-м году жизни скончался художник-постановщик киностудии «Мосфильм» Стален Волков.
Обновлено вчера в 13:54
Армия и оружие
Stratfor назвала «слабые стороны» C-400
Российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-400 является одной из самых эффективных среди существующих систем ПВО, однако обладает уязвимостью, заявили в американском центре частной разведки Stratfor.
Обновлено вчера в 17:45
Политика
Свердловчанин возглавил управление ФСБ по Омской области
Савченко уже представлен губернатору Омской области Александру Буркову Напомним, Александр Бурков — тоже уроженец Свердловской области и ранее представлял регион в Госдуме.
Обновлено в 03:32
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Политика
В ФСБ назначили нового командира «Альфы»
Врио начальника управления "А" (группа "Альфа") Центра спецназначения ФСБ России назначен полковник Кирилл Курносов.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Семь человек найдены мертвыми на пляже в России
Правоохранительные органы Якутска рассказали о том, что на одном из несанкционированных пляжей были найдены тела семи человек.
Обновлено в 03:48
Спорт
РУСАДА дисквалифицировало волейболиста Павла Мороза за допинг
Волейболиста Павла Мороза дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил на 18 месяцев.
Обновлено в 03:07
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Политика
США, Россия и Китай могут заключить трехсторонний ядерный договор
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
Обновлено вчера в 20:58
Армия и оружие
В России создали систему управления стрелковым оружием «Сервал»
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Совбез ООН обсудит вопрос нарушения Украиной Минских соглашений
Совет безопасности ООН обсудит, нарушает ли украинский закон о языке Минские соглашения.
Обновлено вчера в 23:08
Армия и оружие
Опубликовано видео полета ракетоносцев Ту-160 над Балтикой
Минобороны РФ опубликовало видео, демонстрирующее патрулирование стратегическими ракетоносцами Ту-160 ВКС РФ воздушного пространства над Балтийским морем.
Обновлено в 04:36
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Экономика
Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора
Правительство рассматривает возможность ввести новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей: за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.
Обновлено в 01:06
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Политика
Политологи составили рейтинг устойчивости губернаторов
Холдинг "Минченко Консалтинг" подготовил новый рейтинг устойчивости губернаторов "Госсовет 2.0".
Обновлено вчера в 17:04
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Происшествия
В Свердловской области произошла утечка химического вещества
В Свердловской области произошла утечка неизвестного химического вещества на территории бывшего лесохимического завода.
Обновлено в 02:14
Армия и оружие
Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе
Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
«Коктейль Молотова» бросили в дом украинцев, работающих в Польше
В жилище украинцев, работающих в Польше, бросили "коктейль Молотова".
Обновлено в 04:25
Происшествия
Вылетевший в Кишинев самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Пассажирский самолет, следовавший из столичного Домодедово в Кишинев, вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 04:26
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков (Крым) прокомментировал заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о том, что украинские крылатые ракеты «Нептун» якобы способны за несколько минут уничтожить Крымский мост через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Происшествия
Сын депутата сбил насмерть двух пешеходов в Челябинской области
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
Легкомоторный самолет упал на жилой дом в Чечне
Четыре человека пострадали в результате падения частного самолета на жилой дом в Чечне, сообщили "Интерфаксу" во вторник в МЧС.
Обновлено в 01:41
Общество
В Пермском крае выпал град размером с перепелиное яйцо
Крупный град диаметром от 3 до 4 сантиметров выпал в двух районах Пермского края за минувшие сутки, сообщает ГИС центр Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ).
Обновлено в 03:05
Энергетика
«Северный поток» остановился на ремонт до конца июля
Обновлено в 02:32