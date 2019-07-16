Экономика

Цены на сахар в России рекордно упалиГазета.Ru 03:19

В России рекордно снизились цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Союзроссахар. Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
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Оптовые цены на сахар обновили в июне пятилетний минимум

В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).
РБК00:00

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В России рухнули оптовые цены на сахар, пишут СМИ

РИА Новости04:11

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РБК00:00

Оптовые цены на сахар за последние девять месяцев упали на 27,5%

Коммерсантъ02:43

В России рекордно упали цены на сахар

Lenta.ru01:41

Цены на сахар в России рекордно снижаются

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Телеканал 360°01:39

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URA.Ru00:41
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Источники издания утверждают, что проект станет крупнейшей в мире системой распознавания лиц.
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Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
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Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
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