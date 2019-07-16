Экономика
Цены на сахар в России рекордно упалиГазета.Ru 03:19
В России рекордно снизились цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на Союзроссахар. Как отмечается, в июне 2019 года цены на сахар снизились на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).РБК00:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Происшествия
Кишиневский самолет вернулся в Домодедово на одном двигателе
Вылетевший в Кишинев пассажирский самолет вернулся в столичный аэропорт Домодедово, совершив посадку с одним работающим мотором, передает РИА Новости.
Обновлено в 04:55
Политика
Турция ответила на санкции Евросоюза
Анкара продолжит добычу углеводородов в Средиземном море, несмотря на решение Евросоюза приостановить диалог на высоком уровне, передает Anadolu заявление МИД.
Обновлено в 02:06
Происшествия
Четырех сотрудников МВД уволили из-за дела Голунова
Четырех сотрудников УВД Западного административного округа Москвы уволили из-за дела корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МВД.
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Стриженова попала в ДТП с грузовиком
Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Чечне самолет упал на жилой дом
Легкомоторный самолет упал на частный жилой дом в Чечне. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 01:46
Политика
Украинский депутат сообщил о впечатлениях от встречи с Медведевым
По словам Рабиновича, представители украинской делегации заявили, что Крым — это часть Украины, и ни один украинский политик не скажет иначе, поэтому Россия «должна с этим жить и думать, что делать».
Обновлено в 04:32
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено вчера в 13:34
Общество
В России появится ГОСТ для фотосессий младенцев
Обновлено в 00:34
Политика
Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено вчера в 12:37
Интернет
Роскачество назвало лучшие антивирусные программы для Windows и Mac
Лучшим антивирусом для Windows стал Bitdefender Internet Security, его же бесплатная версия заняла в рейтинге третье место.
Обновлено в 04:45
Происшествия
В Ярославле «инкассатор» увез на велосипеде пять миллионов рублей
Переодетому инкассатором мошеннику сотрудники фирмы отдали более пяти миллионов рублей.
Обновлено в 02:17
Происшествия
19-летнего американца обвинили в изнасиловании в Геленджике
Обновлено вчера в 15:33
Армия и оружие
В Госдуме оценили слова экспертов из ФРГ о «неожиданном ударе» России
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с RT прокомментировал информацию СМИ о том, что Россия продолжает пользоваться «запрещёнными» ракетами и готовится к ведению региональных войн в Европе.
Обновлено в 04:06
Общество
Сильные дожди и грозы обрушатся на Центральную Россию
Сообщается, что циклон формируется на юго-западе ЦФО, он обрушится с грозовыми дождями на большую часть территории округа уже в среду, 17 июля.
Обновлено вчера в 22:40
Технологии
Москва подключит систему распознавания лиц к 105 тыс. камер. Сеть станет крупнейшей в мире
Источники издания утверждают, что проект станет крупнейшей в мире системой распознавания лиц.
Обновлено в 02:01
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как выбирать хлеб
Роспотребнадзор порекомендовал выбирать хлеб без вмятин и трещин и не покупать его впрок.
Обновлено в 03:46
Финансы
Аналитик Bloomberg предсказал падение рубля к концу года
Польский аналитик Ярослав Косатый, предсказавший рост курса рубля во втором квартале, спрогнозировал падение российской валюты на 9% к концу года, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 23:54
Наука
Портрет математика Тьюринга появится на купюре в 50 фунтов
Обновлено вчера в 09:58
Наука
Вымершие предки кормили грудью детей в течение года после рождения
Древние предки современного человека кормили грудью детей в течение года после рождения, сообщается в статье, опубликованной на страницах журнала Nature.
Обновлено вчера в 17:23
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые стороны C-400
Российские зенитные управляемые ракеты (ЗУР), входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400 и предназначенные для поражения различных воздушных целей, имеют свои слабые стороны.
Обновлено вчера в 20:54
Экономика
Бастрыкин предложил вернуть в УК конфискацию имущества коррупционеров
Чтобы власти могли эффективнее возмещать нанесенный государству ущерб от коррупционных преступлений, в качестве дополнительной меры нужно ввести для коррупционеров такой вид наказания, как конфискация имущества.
Обновлено в 01:31
Политика
Жители Донбасса могут получить загранпаспорт РФ в любом регионе страны
Жители ДНР и ЛНР, получившие российское гражданство, смогут получить также и заграничный документ, причём сделать это можно будет в любом регионе страны.
Обновлено вчера в 22:55
Наука
Названа группа крови, которая неуязвима перед раком
Названы продукты, которые вредят здоровью, если есть их в неправильное время Несмотря на то, что люди с I группой крови наименее подвержены раку, у них чаще выявлялись заболевания, вызванные норовирусом и Helicobacter pylori, которая служит причиной гастрита и язвенной болезни, сообщается в релизе Национального центра биотехнологической информации США.
Обновлено 14 июля в 23:41
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Как сообщает информационное издание Oprah Magazine, Меган Маркл и Гарри провели теплую встречу с певицей Бейонсе, которая записала саундтрек к фильму.
Обновлено вчера в 01:25
Происшествия
В Москве пресекли канал незаконной миграции
Следователи СК совместно с ФСБ РФ пресекли канал незаконной миграции, действовавший на территории Москвы, задержаны шесть человек, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 04:13
Общество
Кто из южноуральцев сможет узаконить излишки используемой земли
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области информирует об изменениях в действующем законодательстве.
Обновлено в 01:47
Политика
Музеи Крыма ждут от суда возвращения скифского золота
Музейщики Крыма надеются, что суд Амстердама примет взвешенное решение, и коллекция скифского золота вернется в крымские музеи, заявил «РИА Новости» гендиректор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.
Обновлено в 00:35
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено в 03:16