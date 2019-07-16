В июне 2019 года оптовые цены на сахар упали по сравнению с ноябрем 2018-го на 27,5%, следует из данных Союза сахаропроизводителей России (Союзроссахар).

с чего всё началось

Оптовые цены на сахар на российском рынке в прошлом месяце упали на 27,5% по сравнению с ноябрем прошлого года. Об этом свидетельствуют данные Союза сахаропроизводителей.

Цены на сахар рекордно рухнули в России

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