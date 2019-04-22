Экономика

Цены на российскую пшеницу упалиДеловое.ТВ 03:49

Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).
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Цены на российскую пшеницу снижаются из-за падения спроса

NashGorod.ru07:02

Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

Infopro54вчера в 23:29

Экспортные цены на пшеницу РФ снизились на прошлой неделе

Financial One06:02

СМИ: Из-за низкого спроса упали цены на пшеницу

ПРАЙМ01:26

Российская пшеница упала в цене

Lenta.ru03:03

Стоимость пшеницы начала снижаться

Век06:11

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Коммерсантъвчера в 17:53
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Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Кино

Вышел трейлер интерактивного сериала «Digital Доктор»

Обновлено в 05:47
Политика

Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины

Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Политика

Мизулина назвала запрет признаком свободы

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес

Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись

Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия

Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии

Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес

Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия

Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке

Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Футбол

Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»

Сообщалось, что «Ювентус» может продать Паулу Дибалу в «Баварию», чтобы заполучить Фелиша.
Обновлено в 08:05
Происшествия

Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке

Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика

В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского

Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол

Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»

Обновлено в 08:02
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти

Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Политика

Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес

Пугачева отметила юбилей вечеринкой с Медведевым

Как выяснилось, строгие меры безопасности были связаны, скорее всего, даже не с капризом Примадонны, а с важными гостями государственной значимости, прибывшими на «секретную» вечеринку, которая стала и afterparty концерта, и банкетом по случаю юбилея Женщины, которая поет.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Общество

Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК

Обновлено в 08:10
Наука

Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность

Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Кино

Вышел трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым

В YouTube на канале Central Partnership опубликован первый трейлер фильма «Герой» Карена Оганесяна. Премьера боевика состоится 26 сентября.
Обновлено в 07:29
Политика

Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных

Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру

Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45
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