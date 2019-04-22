Экономика
Цены на российскую пшеницу упалиДеловое.ТВ 03:49
Упали цены не российскую пшеницу, главной причиной стал низкий спрос со стороны ключевых покупателей (Египта и Турции).
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Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Кино
Вышел трейлер интерактивного сериала «Digital Доктор»
Обновлено в 05:47
Политика
Тимошенко призвала экстренно сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила кандидата в украинские президенты Владимира Зеленского с победой на выборах и заявила, что необходимо срочно сформировать новое правительство в стране.
Обновлено в 05:46
Политика
Мизулина назвала запрет признаком свободы
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина на форуме безопасного интернета рассказала об обратной стороне изобилия прав.
Обновлено в 09:03
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
Обновлено в 05:28
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия
Ространснадзор нашел у S7 нарушения после крушения в Германии
Ространснадзор нашел семь нарушений в работе авиакомпании «Глобус» (дочерняя структура группы компаний S7 Group) во время внеплановой проверки.
Обновлено в 08:13
Транспорт
Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»
Обновлено в 08:43
Шоу-бизнес
Муж Лолиты Милявской поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Муж российской певицы Лолиты Милявской спортсмен Дмитрий Иванов потребовал от исполнительницы на время прекратить концертную деятельность.
Обновлено в 05:22
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Происшествия
Террористы взяли на себя ответственность за взрывы на Шри-Ланке
Экстремистская группировка "Джамаат ат-Таухид аль-Ватания" (запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракты на Шри-Ланке.
Обновлено в 06:33
Футбол
Роналду поспособствует трансферу Фелиша в «Ювентус»
Сообщалось, что «Ювентус» может продать Паулу Дибалу в «Баварию», чтобы заполучить Фелиша.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Новгородские власти опровергают забастовку медиков в Окуловке
Новгородские власти опровергают сообщения о забастовке медиков в Окуловском районе Новгородской области, якобы начавшейся сегодня, 22 апреля.
Обновлено в 08:01
Политика
В Белом доме сообщили детали разговора Трампа и Зеленского
Президент США Дональд Трамп в воскресенье в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским пожелал ему успехов и назвал выборы важным этапом в истории Украины.
Обновлено вчера в 23:37
Футбол
Григорян сменит Искакова на посту главного тренера «Тамбова»
Обновлено в 08:02
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
WP: США планируют ввести полный запрет на импорт иранской нефти
Греция, Италия и Тайвань снизили импорт иранской нефти из Ирана до нуля еще в ноябре 2018-го.
Обновлено в 02:54
Политика
Савченко назвала виновников ухудшения отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что отношения между Москвой и Киевом испортили «безмозглые» политики.
Обновлено вчера в 20:36
Шоу-бизнес
Пугачева отметила юбилей вечеринкой с Медведевым
Как выяснилось, строгие меры безопасности были связаны, скорее всего, даже не с капризом Примадонны, а с важными гостями государственной значимости, прибывшими на «секретную» вечеринку, которая стала и afterparty концерта, и банкетом по случаю юбилея Женщины, которая поет.
Обновлено вчера в 12:10
Шоу-бизнес
Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Общество
Навальный получил 62 миллиона на разоблачающих роликах ФБК
Обновлено в 08:10
Наука
Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность
Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Кино
Вышел трейлер фильма «Герой» с Александром Петровым
В YouTube на канале Central Partnership опубликован первый трейлер фильма «Герой» Карена Оганесяна. Премьера боевика состоится 26 сентября.
Обновлено в 07:29
Политика
Власти ЛНР передали Украине 60 заключенных
Власти Луганской народной республики передали украинской стороне 60 заключенных для отбывания темы наказания на территории Незалежной, сообщает представитель ЛНР в группе по Минским соглашениям Ольга Кобцева.
Обновлено в 07:19
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру
Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45