Экономика
Цены на пшеницу упали из-за низкого спросаКоммерсантъ вчера в 17:53
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
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Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Владимир Зеленский планирует загрузить Верховную раду работой
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала о своих планах в первую неделю после выборов.
Обновлено в 01:55
Энергетика
Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»
Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Общество
Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале
В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
«Спартак» в большинстве победил «Енисей»
Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика
Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост
Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Политика
О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер
Обновлено вчера в 20:50
Политика
Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах
Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество
Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения
Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Недвижимость
В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительства
В Москве и Московской области покупатели жилья все чаще отдают предпочтение проектам на нулевом этапе строительства, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Политика
США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана
Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика
Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями
Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Культура
Любовь Успенскую госпитализировали
Обновлено в 02:45
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео
Обновлено вчера в 19:13
Политика
Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах
Обновлено вчера в 18:06
Кино
В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие
СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России
По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Политика
Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес
Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены
Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие
Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков
Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Обновлено в 01:28
Спорт
Загитова показала видео выступления ее собаки на льду
Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Политика
Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском
Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика
В Турции напали на лидера оппозиции
В пригороде Анкары на траурной церемонии неизвестные напали на лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.
Обновлено вчера в 13:09