Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спросаКоммерсантъ вчера в 17:53

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
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СМИ: Из-за низкого спроса упали цены на пшеницу

ПРАЙМ01:26

Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

Infopro54вчера в 23:29

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Коммерсантъвчера в 17:53
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Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Владимир Зеленский планирует загрузить Верховную раду работой

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского рассказала о своих планах в первую неделю после выборов.
Обновлено в 01:55
Энергетика

Власти подобрали Крыму оптового поставщика нефтепродуктов, пишет «Ъ»

Подведомственное Минэнерго ФГУП "Промсырьеимпорт", находящееся под санкциями США, может стать оптовым поставщиком нефтепродуктов в Крым, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на ряд источников в отрасли.
Обновлено в 02:26
Общество

Граждане оценят качество госуслуг по пятибалльной шкале

В Минэкономразвития надеются, что в первый календарный год показатель удовлетворенности населения качеством сервиса составит не менее 85%, а в следующие 12 месяцев работы — 90%.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол

«Спартак» в большинстве победил «Енисей»

Обновлено вчера в 14:07
Шоу-бизнес

Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее

Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено вчера в 04:20
Происшествия

В управлении капстроительства мэрии Новосибирска идут обыски

Обновлено в 02:06
Политика

Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс

Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой Страстная неделя — время особых воспоминаний о Страданиях и Крестной смерти Иисуса Христа.
Обновлено в 01:32
Политика

Зеленский может назначить Порошенко на государственный пост

Обязательно обращусь к обществу, и, если они скажут, что хотят видеть Петра Алексеевича Порошенко на том или ином посту, — может быть, не знаю, — цитирует шоумена РИА "Новости".
Обновлено вчера в 15:43
Политика

О разговоре Трампа с Зеленским рассказал Волкер

Обновлено вчера в 20:50
Политика

Янукович поздравил Зеленского с победой на выборах

Бывший президент Украины Виктор Янукович направил поздравление Владимиру Зеленскому, лидирующему во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 02:09
Общество

Названы регионы-лидеры по приросту и убыли населения

Лишь в 25 регионах России численность населения за последние три года выросла, в остальных 60 – сократилась.
Обновлено вчера в 20:01
Недвижимость

В Москве резко вырос спрос на жильё на ранних стадиях строительства

В Москве и Московской области покупатели жилья все чаще отдают предпочтение проектам на нулевом этапе строительства, сообщает 22 апреля «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Челябинской области пьяный начальник отдела ГИБДД устроил аварию

Обновлено в 02:16
Политика

США готовятся ввести полный запрет на импорт нефти из Ирана

Сегодня, 22 апреля, госдепартамент может объявить о полном запрете на покупку нефти у Ирана.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США введут санкции против Турции в случае закупки ею российских систем ПВО С-400, и исключил поставку при этом самолетов пятого поколения F-35.
Обновлено в 01:43
Происшествия

Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео

В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Культура

Любовь Успенскую госпитализировали

Обновлено в 02:45
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Столкновения в грузинском Панкисском ущелье попали на видео

Обновлено вчера в 19:13
Политика

Наташа Королева обрадовалась победе Зеленского на выборах

Обновлено вчера в 18:06
Кино

В Сеть просочилась вторая серия последнего сезона «Игры престолов»

Обновлено вчера в 16:06
Армия и оружие

СМИ: В Сирии обострились столкновения военных Ирана и России

По данным СМИ, жертвами столкновений Ирана и России близ города Маядим в районе Дейр аз-Зора стали двое иранцев, а четверо россиян были ранены.
Обновлено вчера в 08:57
Политика

Савченко заявила о вине политиков в ухудшении отношений с Россией

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую обвиняют в подготовке терактов в Киеве, считает, что отношения между Украиной и Россией были испорчены из-за «безмозглых политиков».
Обновлено в 00:24
Шоу-бизнес

Муж Лолиты поставил ей ультиматум об уходе со сцены

Ранее Лолита внесла ясность в сообщения о проблемах со здоровьем.
Обновлено вчера в 23:41
Армия и оружие

Военная полиция России нашла в Сирии танк по карте боевиков

Военная полиция России в сирийской Думе обнаружила танк и схрон с боеприпасами с помощью карты, в которой были указаны координаты позиций боевиков организации «Джейш аль-Ислам».
Обновлено в 01:28
Спорт

Загитова показала видео выступления ее собаки на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова показала видео выступления своей собаки на ледовом шоу «Чемпионы на льду».
Обновлено вчера в 10:00
Политика

Медведев увидел шанс на улучшение отношений с Украиной при Зеленском

Премьер-министр Дмитрий Медведев на своей странице в Facebook прокомментировал результаты выборов президента Украины, на которых побеждает Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:37
Политика

В Турции напали на лидера оппозиции

В пригороде Анкары на траурной церемонии неизвестные напали на лидера основной турецкой оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаля Кылычдароглу.
Обновлено вчера в 13:09
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