Экономика
Цены на пшеницу упали из-за низкого спросаКоммерсантъ вчера в 17:53
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
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Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
Обновлено вчера в 21:48
Политика
Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено вчера в 19:28
Гаджеты
Составлен рейтинг лучших смартфонов
Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика
Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько
Напомним, что массовую популярность Зеленский набрал, сыграв в сериале «Слуга народа» роль Василия Голобородько – простого учителя, который внезапно стал президентом.
Обновлено вчера в 19:10
Общество
Названы пять самых опасных животных России
Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено 20 апреля в 19:50
Энергетика
«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию
Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей
В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:49
Наука
Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток
Обновлено 20 апреля в 14:15
Политика
Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями
Обновлено вчера в 13:42
Политика
Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской
Обновлено вчера в 22:14
Политика
Отставной пограничник стал новым главой Минприроды Забайкалья
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник назначил нового руководителя министерства природных ресурсов региона.
Обновлено вчера в 23:50
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая
В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком
Обновлено вчера в 20:08
Наука
Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной
Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено вчера в 07:14
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено вчера в 14:44
Политика
Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского
Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек
Обновлено вчера в 21:07
Здоровье
Роспотребнадзор назвал опасные регионы с кровососущими клещами
Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в 2019 году эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту останется напряженной и потребуются профилактические меры.
Обновлено вчера в 23:04
Авто
Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу
На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено вчера в 04:00
Общество
«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву
Обновлено вчера в 22:18
Экономика
США утратили статус мирового гаранта сохранности золота
Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык
Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено вчера в 15:04
Музыка
Петрозаводчанка Елизавета Елина выступила в шоу «Ты супер!» на НТВ
Петрозаводская школьница Елизавета Елина выступила на большой сцене проекта «Ты супер!» на канале «НТВ».
Обновлено вчера в 16:10
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек
Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «Атлетик»
Обновлено вчера в 12:44
Авто
Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин
Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты
Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 17:22