Экономика

Цены на пшеницу упали из-за низкого спросаКоммерсантъ вчера в 17:53

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
Читать в источнике

Подробнее о событии

Урожай ниже рекордного посулил Сибири эксперт

Infopro54вчера в 23:29

Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса

Коммерсантъвчера в 17:53
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено вчера в 23:55, Ашберн
Происшествия

В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек

Обновлено вчера в 21:48
Политика

Зеленский назвал приоритетную задачу в качестве президента Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, лидирующий в ходе второго тура выборов, заявил, что «задачей номер один» является возвращение арестованных в России украинских моряков.
Обновлено вчера в 19:28
Гаджеты

Составлен рейтинг лучших смартфонов

Издание Business Insider определило 20 лучших моделей смартфонов, доступных для покупки в настоящее время.
Обновлено вчера в 22:19
Политика

Украина выбрала своим президентом «слугу народа» Василия Голобородько

Напомним, что массовую популярность Зеленский набрал, сыграв в сериале «Слуга народа» роль Василия Голобородько – простого учителя, который внезапно стал президентом.
Обновлено вчера в 19:10
Общество

Названы пять самых опасных животных России

Журналист египетской газеты «Эль-Баляд» Карим Джамаль составил рейтинг из пяти самых опасных животных России.
Обновлено 20 апреля в 19:50
Энергетика

«Транснефть» признала факт поставки некачественной нефти в Белоруссию

Отмечается, что в ближайшее время стороны обсудят технические вопросы и компенсацию за поставки некачественной нефти.
Обновлено вчера в 11:00
Авто

На видео показана премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей

В ролике отмечается, что владелец данного отечественного авто вложил в тюнинг около полутора миллиона рублей.
Обновлено вчера в 03:49
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

Обновлено 20 апреля в 14:15
Политика

Зеленский и Порошенко выступили с первыми заявлениями

Обновлено вчера в 13:42
Политика

Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской

Обновлено вчера в 22:14
Политика

Отставной пограничник стал новым главой Минприроды Забайкалья

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник назначил нового руководителя министерства природных ресурсов региона.
Обновлено вчера в 23:50
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений России и Украины

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика

В Белоруссии пенсии по возрасту вырастут с 1 мая

В Белоруссии пенсии по возрасту с 1 мая вырастут на 25 белорусских рублей (763 российских рубля).
Обновлено вчера в 17:50
Политика

Поклонская назвала мавзолей Ленина пережитком

Обновлено вчера в 20:08
Наука

Патриарх Кирилл: учёные никогда не объяснят появление Вселенной

Как бы ни объясняли и как бы ни описывали этот дивный божественный акт творения, никогда не опишут всего нынешние многие учёные, горделиво считающие себя теми, кто познал тайны бытия и не нашёл в них Бога, — цитирует ТАСС священнослужителя.
Обновлено вчера в 07:14
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено вчера в 14:44
Политика

Волкер сообщил о телефонном разговоре Трампа и Зеленского

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер подтвердил, что президент США Дональд Трамп провёл телефонный разговор с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским, лидирующим на выборах.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке увеличилось до 262 человек

Обновлено вчера в 21:07
Здоровье

Роспотребнадзор назвал опасные регионы с кровососущими клещами

Сотрудники Роспотребнадзора заявили, что в 2019 году эпидемиологическая ситуация по клещевому энцефалиту останется напряженной и потребуются профилактические меры.
Обновлено вчера в 23:04
Авто

Идеальное купе Mazda RX-7 почти без пробега выставили на продажу

На сайте Bring A Trailer появилось объявление о продаже купе Mazda RX-7 образца 1994 года, пробег которого составляет всего 7,4 тысячи километров.
Обновлено вчера в 04:00
Общество

«Аэрофлот» открыл продажу льготных билетов из Владивостока в Москву

Обновлено вчера в 22:18
Экономика

США утратили статус мирового гаранта сохранности золота

Соединенные Штаты утратили статус надежного первоклассного партнера из-за своей политики, поэтому страны забирают свое золото из хранилищ Федеральной резервной системы.
Обновлено вчера в 09:23
Политика

Зеленский заявил, что будет защищать украинский язык

Владимир Зеленский поддерживает законопроект об украинском языке как государственном, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте.
Обновлено вчера в 15:04
Музыка

Петрозаводчанка Елизавета Елина выступила в шоу «Ты супер!» на НТВ

Петрозаводская школьница Елизавета Елина выступила на большой сцене проекта «Ты супер!» на канале «НТВ».
Обновлено вчера в 16:10
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия

В Колумбии жертвами оползня стали 19 человек

Сход оползня в департаменте Каука в Колумбии стал причиной гибели 19 человек.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол

«Реал» благодаря хет-трику Бензема обыграл «Атлетик»

Обновлено вчера в 12:44
Авто

Назван ТОП-5 рекомендаций при выборе летних шин

Обновлено вчера в 11:51
Гаджеты

Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя

Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено вчера в 17:22
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сибирь
Обширный географический регион в северо-восточной части Евразии, ограниченный с запада Уральскими горами, с востока - водораздельными хребтами, идущими вдоль Тихого океана, с севера - Северным Ледовитым океаном, с юга - границей сопредельных государств России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное