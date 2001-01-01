Экономика
Цены на пшеницу упали из-за низкого спросаКоммерсантъ 17:53
Цены на пшеницу упали из-за низкого спроса По итогам прошлой недели средние экспортные цены на российскую пшеницу с содержанием 12,5% протеина снизились на $3, до $224 за тонну (FOB, глубоководные порты), сообщил "Совэкон".
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 19:20, Ашберн
Политика
Владимир Пастухов: В заслугу украинскому президенту Петру Порошенко мы можем поставить мирную передачу власти
Владимир Пастухов добавил, что не хотел бы, чтобы в дальнейшем ситуация на Украине свелась к сведению счетов с Петром Порошенко.
Обновлено в 15:03
Гаджеты
Юбилейный процессор AMD Ryzen 7 2700X уже доступен для покупки
Процессор появился как минимум в одном магазине по цене 348 долларов.
Обновлено в 11:20
Спорт
Загитова опубликовала видео выступления своей собаки на шоу Тутберидзе
Алина Загитова опубликовала кадры с премьеры ледового шоу ее тренера Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду", которая состоялась в субботу в Краснодаре.
Обновлено в 06:47
Политика
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским
Победителя первого тура президентских выборов на Украине артиста Владимира Зеленского по пути на избирательный участок в Киеве утром 21 апреля для голосования во втором туре встретила одна из активисток Femen.
Обновлено в 06:51
Происшествия
В Венесуэле бандиты напали на семью во время праздника
Девять человек погибли в результате нападения бандитов на семью во время праздника в Венесуэле, сообщили в воскресенье РИА Новости в местной полиции.
Обновлено в 18:41
Политика
Зеленский увеличил отрыв от Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский набирает 73,35% голосов, почти в три раза опережая действующего главу государства Петра Порошенко, которого поддержали 24,3% избирателей, соответствующие данные обнародованы на табло Центральной избирательной комиссии после обработки 20,91% протоколов.
Обновлено в 18:06
Кино
Вторая серия «Игры престолов» утекла в сеть
Обновлено в 16:12
Музыка
Новочебоксарец не прошел этап отбора шоу «Песни» на телеканале ТНТ
На кастинге Тимати высоко оценил его талант Житель Новочебоксарска прошел кастинг в музыкальное шоу на популярном телеканале, но выбыл на этапе отбора.
Обновлено в 01:57
Общество
Писатель Дмитрий Быков пришел в сознание
Писатель и журналист Дмитрий Быков пришел в сознание.
Обновлено в 08:26
Политика
Соловьев призвал не признавать Зеленского президентом
Российский журналист Владимир Соловьев заявил, что итоги президентских выборов на Украине, где победу одерживает Владимир Зеленский, признавать не стоит.
Обновлено в 17:05
Футбол
ПАОК Саввиди впервые за 34 года стал чемпионом Греции
ПАОК стал чемпионом впервые за 34 года, выиграв третье золото в истории.
Обновлено в 14:16
Политика
Захарова выразила надежду на «перезагрузку» на Украине
Официальный представитель МИД Мария Захарова на фоне вероятной победы шоумена Владимира Зеленского во втором туре президентских выборов на Украине предположила, что в стране может произойти «перезагрузка».
Обновлено в 17:35
Технологии
Создатели Crackdown 3 добавили отряды в режим Wrecking Zone и раздают DLC для старых игр
Обновлено в 14:41
Религия
В понедельник 22 апреля у православных начнется Страстная седмица
В понедельник 22 апреля 2019 года православные верующие вступят в Страстную седмицу – неделю, которая завершится Пасхой, Светлым Христовым Воскресением.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Дочь Елены Бушиной приняла участие в конкурсе красоты в Москве
Бывшая участница скандального проекта «Дом-2» Елена Бущина рассказала в Сети о том, что её маленькая дочь Лаура приняла участие в конкурсе красоты, который состоялся в Москве.
Обновлено в 08:53
Гаджеты
Названы повседневные ошибки, которые выведут телефон из строя
Каких наиболее частых ошибок при использовании гаджета стоит избегать, чтобы продлить жизнь смартфону, рассказала «Волгоградская правда.ру».
Обновлено в 17:22
Политика
Саакашвили подал ходатайство о снятии запрета на въезд на Украину
Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили после оглашения результатов экзитполов по итогам второго тура президентских выборов подал ходатайство о снятии с него запрета на въезд на Украину.
Обновлено в 15:17
Общество
Возведение «Северомуйского тоннеля-2» начнется в течение года
Ранее глава РЖД Олег Белозеров говорил, что первый Северомуйский тоннель, который строился в течение 25 лет, представляет собой "бутылочное горлышко" на БАМе.
Обновлено в 11:28
Космос
Во время испытаний двигателей корабля Crew Dragon возникли неполадки
Во время огневых испытаний двигателей корабля Crew Dragon компании SpaceX возникли неполадки.
Обновлено вчера в 21:15
Происшествия
Огни погаснут на Эйфелевой башне в знак траура
Подсветка Эйфелевой башни в Париже будет на время выключена в память о погибших при терактах на Шри-Ланке.
Обновлено в 13:33
Музыка
Дочь Алсу оправдалась за выступление в шоу «Голос» с песней Началовой
Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова оправдалась за свое выступление в шоу "Голос" с песней недавно ушедшей из жизни артистки Юлии Началовой.
Обновлено в 04:25
Музыка
Настасья Самбурская получила первую музыкальную награду
Актриса Настасья Самбурская получила свою первую музыкальную премию «Радио Шансон» в номинации «Прорыв года» за песню «АлешаШа».
Обновлено в 17:57
Политика
Парубий призвал сторонников Порошенко не поддаваться панике
Спикер Верховной рады Андрей Парубий на фоне победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины призвал не паниковать.
Обновлено в 17:44
Политика
Мэра Даугавпилса и вице-мэра Риги обыскали после возвращения из Москвы
Мэр второго по величине латвийского города Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил, что его обыскали в аэропорту Риги после возвращения из Москвы, а в субботу обыск прошел у вице-мэра Риги Вадима Баранника.
Обновлено в 15:08
Шоу-бизнес
Яна Поплавская заявила, что последний муж Ирины Цывиной избивал ее
Актриса Ирина Цывина умерла в ночь на 18 апреля. Прощание с ней состоится 22 апреля в Доме кино в Москве.
Обновлено в 04:20