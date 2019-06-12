Экономика
Цены на овощи резко ускорили инфляцию на УкраинеREGNUM 04:57
В конце мая эксперт, глава Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко заявил, что овощи из условного «борщевого набора» в апреле 2019 года подорожали на 24,7% по сравнению с мартом, а потребительская инфляция по официальным данным составила 1%. Таким образом, отметил тогда эксперт, стоимость овощного набора росла почти в 25 раз быстрее инфляции.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 08:40, Ашберн
Происшествия
Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой
По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Путин поздравил россиян с Днём России
Обновлено в 05:58
Футбол
Мбаппе забил сто мячей в карьере быстрее Месси и Роналду
Нападающий сборной Франции и "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе забил сто мячей за карьеру, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 19:52
Политика
В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы
Граждане Украины часто занимаются телефонным терроризмом, оставляя ложные сообщения о минировании разных российских объектов, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко.
Обновлено в 03:18
Футбол
Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр - 1:0.
Обновлено вчера в 16:50
Армия и оружие
Украинский военкор сообщил об опасном приближении 24-й бригады ВСУ к Донецку
7 мая командование ДНР рассказало о позорном послужном списке нового командующего ВСУ в Донбассе.
Обновлено в 06:36
Политика
Еврокомиссия призвала готовиться к возможности «жесткого» Brexit
Учитывая, что сценарий "без сделки" остается возможным, ЕК "настоятельно призывает все заинтересованные стороны воспользоваться дополнительным временем, предоставленным продлением, чтобы принять все необходимые меры для подготовки к выходу Великобритании из ЕС".
Обновлено в 07:03
Футбол
Лука Йович прошел медосмотр перед презентацией в «Реале»
Сербский форвард Лука Йович, недавно перешедший футбольный мадридский клуб «Реал», прошел успешное медобследование в одной из столичных испанских клиник, сообщает 12 июня пресс-служба «Реала».
Обновлено в 07:36
Политика
Кадыров прокомментировал снос указателя на границе с Чечней
Претензий друг к другу нет В свою очередь, Васильев отметил, что вопрос границы между Дагестаном и Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обоих регионов.
Обновлено в 08:06
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева объявила о твердом намерении худеть
Два года назад телеведущая и актриса Лариса Гузеева была глубоко потрясена тем, как выглядит на фото папарацци.
Обновлено в 05:31
Армия и оружие
На оккупированные территории Донбасса прибыла делегация СНБО Украины
Сообщается, что во время визита делегация ознакомилась с ситуацией на линии соприкосновения, оценила вероятность угроз для военнослужащих и гражданского населения в оккупированных районах ДНР и ЛНР.
Обновлено в 04:48
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Обновлено вчера в 12:43
Авто
Сотни роскошных суперкаров оказались на свалке в пустыне в Эмиратах
В сети появилось сенсационное видео, показывающее, как сотни, если не тысячи роскошных суперкаров - автомобилей класса люкс - брошены на свалке в Шардже, недалеко от Дубаи в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщает The Daily Mail.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей
Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено вчера в 15:29
Музыка
Дочь Алсу поделилась первыми кадрами со съемок своего дебютного клипа
В своем микроблоге в Instagram Микелла поделилась первыми кадрами со съемок.
Обновлено в 07:45
Политика
Китайский МИД расшифровал послание Путина
В мае США повысили пошлины с 10% до 25% на китайский импорт на сумму около 200 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:05
Авто
Названа ориентировочная стоимость на новый Kia Seltos
Презентация нового компактного кроссовера Kia Seltos, который станет прямым конкурентом Hyundai Creta, состоится через две недели - 26 июня.
Обновлено вчера в 22:58
Политика
В Гонконге произошли столкновения полиции и демонстрантов
В Гонконге начались столкновения полиции и демонстрантов, которые выступают против поправок к закону об экстрадиции.
Обновлено в 04:31
Авто
Есть ли смысл переплачивать за полноприводную версию Ford EcoSport?
При сравнении оказалось, что система полного привода не дает большого преимущества на бездорожье, и в некотором смысле даже является менее практичной из-за более высокого топливного расхода.
Обновлено в 07:31
Культура
Подмосковный фестиваль соберёт петрушек со всего мира
Сообщается, что организатором фестиваля выступает Русский традиционный театр кукол «Петрушка», который в этом году отметил 30-летний юбилей.
Обновлено в 01:38
Футбол
Новым тренером донецкого «Шахтера» стал Луиш Каштру
Новым главным тренером футбольного донецкого клуба «Шахтёр» стал португальский специалист Луиш Каштру, сообщает 12 июня пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:33
Экономика
Силуанов заявил о хорошо зарабатывающих в России инвесторах
Санкционные риски отпугивают инвесторов, но при этом российский рынок госдолга сейчас предлагает высокие доходности, которые не найти в других странах, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях» во вторник, 11 июня, передает корреспондент РБК.
Обновлено вчера в 14:50
Энергетика
Мировые цены на нефть упали на 3%
В связи с опасениями инвесторов из-за роста запасов в США цены на нефть снизились на 3%. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:41
Наука
Физики не смогли объяснить прозрачность Солнца ошибками теории
Физики из США и Франции получили сильно ионизированную плазму никеля и хрома, разогрев эти металлы с помощью мощного рентгеновского лазера, а затем измерили ее прозрачность.
Обновлено вчера в 10:43
Происшествия
В Финском заливе утонул иностранный студент
Мужчина сообщил сотрудникам, что в водах Финского утонул его знакомый - студент из Азербайджана. На место прибыл поисковый отряд.
Обновлено в 04:31
Футбол
Стартовала продажа билетов на матчи ЧЕ-2020 по футболу
Обновлено в 08:15