Экономика

Цены на отопление пересчитают в РоссииИзвестия 05:46

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности. Об этом в четверг, 20 июня, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
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с чего всё началось

В России нормативы платы за отопление изменят в зависимости от этажности

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
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