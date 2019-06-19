Экономика

Цены на отопление пересчитают в РоссииГазета.Ru 01:31

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, передает "Парламентская газета".
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В России нормативы платы за отопление изменят в зависимости от этажности

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.
Парламентская газетавчера в 05:13

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Власти решили пересчитать цены за отопление

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Lenta.ruвчера в 07:15

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ФедералПрессвчера в 05:43

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Парламентская газетавчера в 05:13

Власти пересчитают цены на отопление

Газета.Ru04:19
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Происшествия

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На Кубани воздушные силы ЮВО отработали боевые задачи в рамках учений

Обновлено в 01:10
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Мосгорсуд подтвердил законность ареста ученика физика Кудрявцева

Мосгорсуд подтвердил законность ареста ученого Романа Ковалева, ученика обвиняемого в госизмене физика Виктора Кудрявцева.
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Минобороны Японии обвинило Россию в нарушении воздушных границ

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Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
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В Харькове вернули название проспекту маршала Жукова

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Экстренное предупреждение по сильной жаре объявили на Кубани

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В Москве маршрутка столкнулась с двумя автомобилями

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