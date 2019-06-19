Цены на отопление пересчитают в РоссииГазета.Ru 01:31

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

с чего всё началось

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, передает "Парламентская газета".

Цены на отопление пересчитают в России

Экономика Власти разработали контуры новой пенсионной накопительной системы В ЦБ не ответили на запрос РБК. Споры о пенсиях ЦБ и Минфин представили систему индивидуального пенсионного капитала еще в 2016 году.

Транспорт В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

Происшествия Задержан похитивший почти 200 мобильных телефонов мужчина Задержан мужчина, похитивший почти 200 мобильных телефонов из салона связи в Москве.

Авто В России упали продажи автомобилей По данным о регистрациях машин, авторынок России в мае просел сразу на 18%, — до 124,5 тыс. машин.

Политика Медведев прокомментировал заявление Кудрина о бедности в стране Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Кудрина о «социальном взрыве», отметил, что в Кремле не согласны с позицией главы Счетной палаты.

Футбол Сборная Аргентины с Месси сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки Сборная Аргентины по футболу сыграла вничью с командой Парагвая в матче второго тура группового этапа Кубка Америки — 2019 в Бразилии.

Общество Больше половины россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года Порядка 52% россиян не пойдут в отпуск летом 2019 года, из них около трети (32%) - по причине недавнего трудоустройства, 15% - в силу отсутствия финансовых возможностей.

Политика Экс-глава Интерпола Мэн Хунвэй признал вину в получении взяток Экс-глава Интерпола, бывший заместитель министра общественной безопасности Китая Мэн Хунвэй в ходе судебного заседания в четверг признал свою вину в получении взяток, говорится в заявлении Верховной народной прокуратуры Китая.

Экономика Правительство назвало ответственных за фиксацию нарушений ПДД В соответствии с правительственной телеграммой, которая была направлена главам регионов, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД), станет ООО «ГЛОНАСС БДД» — дочерняя компания «Ростеха» и АО «ГЛОНАСС» (им вместе принадлежит 64%), сообщает газета «Коммерсантъ».

Происшествия В Казахстане разбился АН-2, пилот погиб Как сообщили в пресс-службе комитета по ЧС МВД республики, пилот самолета погиб, двое членов экипажа с травмами и ожогами госпитализированы в одну из местных больниц.

Происшествия Избитый в Черкассах украинский журналист умер Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.

Политика В крушении «Боинга» MH17 в Донбассе обвинили Игоря Стрелкова Объединенная следственная группа (JIT), проводившая расследование крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, объявила официальные выводы своих следователей.

Хоккей Кучеров стал самым ценным хоккеистом НХЛ по версии игроков Кучеров стал обладателем "Тед Линдсей Эворд" — награды, которая вручается самому ценному игроку сезона по мнению других хоккеистов.

Общество Пенсии приставов поднимут до уровня пенсионеров МВД и ФСКН Власти планируют приравнять размер пенсий сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) к уровню выплат тем, кто отслужил в МВД, Федеральной службе по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) и Росгвардии.

Шоу-бизнес Умирающая от рака Яковлева сыграла последний спектакль Звезда фильмов "Экипаж" и "Чародеи" Александра Яковлева отыграла последний спектакль в Санкт-Петербурге.

Футбол Березовский покинул «Динамо» и стал тренером «Сочи» Тренер вратарей молодежного состава Динамо Роман Березовский покинул клуб, сообщает официальный сайт бело-голубых.

Политика Трамп анонсировал встречу с Путиным на саммите G20 Глава Соединенных Штатов в интервью телеканалу Fox News сообщил, что встретится с президентом России во время саммита G20 в японской Осаке.

Политика Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.

Космос В СевГУ проходит «Космический урок» с участием космонавтов Налажена связь с бортом МКС, и дистанционно на этом уроке присутствуют российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин.