Цены на отопление пересчитают в РоссииИзвестия 05:46

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

с чего всё началось

В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности. Об этом в четверг, 20 июня, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Цены на отопление пересчитают в России

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