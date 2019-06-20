Цены на отопление пересчитают в РоссииГазета.Ru 01:31

Со следующего года в России запланировано изменение норматива отопления в зависимости от этажности. Из-за этого у владельцев квартир, расположенных на нижних этажах, могут существенно вырасти платежи, рассказал в пресс-центре «Парламентской газеты» член Комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких.

с чего всё началось

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности. Об этом сообщил член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких, передает "Парламентская газета".

Цены на отопление пересчитают в России

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