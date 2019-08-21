Авто
Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 годаЗа рулем 09:31
Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ. В ближайшее время скорректировать ценники могут Hyundai и Nissan.
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с чего всё началось
Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.Коммерсантъвчера в 18:13
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