Авто

Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 годаЗа рулем 09:31

Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ. В ближайшее время скорректировать ценники могут Hyundai и Nissan.
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с чего всё началось

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.
Коммерсантъвчера в 18:13

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Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года

За рулем09:31

Россию ждет резкий рост цен на автомобили в 2020 году

URA.Ruвчера в 23:21

Стоимость машин увеличилась из-за отсутствия государственных субсидий

Car.ru03:13

В России в следующем году резко подорожают автомобили

Тарантас Ньюс05:58

В России в следующем году резко подорожают автомобили

Автоновости днявчера в 23:50

В России начали дорожать автомобили из-за отсутствия бюджетных льгот

Полит.рувчера в 22:45

Стоимость автомобилей выросла в отсутствие субсидий

Коммерсантъвчера в 18:13
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Происшествия

В Челябинской области депутат расстрелял жену

Обновлено в 02:48
Футбол

Леонид Федун: «Шюррле пригласил Цорн. Покупка Тила — моя инициатива»

Плюс некоторые футболисты не имеют возможности выступать в отборе в Лигу Европы — те же Ларссон и Тил.
Обновлено в 10:45
Кино

Скончалась актриса Александра Назарова

Ушла из жизни народная артистка России Александра Назарова.
Обновлено вчера в 14:24
Политика

Трамп назвал покупку Гренландии хорошей идеей

Американский лидер Дональд Трамп считает покупку Гренландии Соединенными Штатами хорошей идеей, а отказ премьер-министра Дании Метте Фредериксен обсуждать данный вопрос - злобным и неуместным.
Обновлено в 13:17
Политика

Путин вновь ответил на вопрос о планах после 2024 года

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с финским коллегой Саули Ниинистё вновь ответил на вопрос журналистов о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено в 13:29
Политика

Порошенко вместе с семьей улетел в Норвегию

Обновлено в 10:12
Футбол

«Матч ТВ» покажет игру Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Краснодар»

Ранее «Матч ТВ» за две минуты до начала ответной встречи Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» отменил трансляцию.
Обновлено вчера в 14:07
Политика

Джонсон и Меркель назвали условия возвращения России в G8

Россия все еще не выполнила необходимых условий для возвращения в G8, заявил премьер Британии Борис Джонсон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Обновлено в 13:48
Армия и оружие

Катакомбы сирийских джихадистов показали на видео

Обновлено в 02:08
Интернет

Facebook разрешит пользователям удалять данные о них с других сайтов

По словам разработчиков, функция Off-Facebook Activity позволит пользователям увидеть список приложений и сайтов, которые отправляют соцсети информацию о деятельности юзера, и при желании удалить эти данные с аккаунта.
Обновлено в 14:00
Игры

Опубликовано изображение консоли Sony PlayStation 5 Dev Kit

Обновлено в 04:43
Общество

Траты на алкоголь и табак составляют 3% от всех расходов россиян

Траты на алкоголь и табак жителей Москвы и Санкт-Петербурга составили 3,4% и 2,7% от общих расходов соответственно.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Жириновский дал Киеву 48 часов для снятия водной блокады Крыма

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский крайне возмущен ситуацией с перекрытием Киевом поставки питьевой воды в Крым.
Обновлено вчера в 04:12
Происшествия

В Ростовской области ребенку ампутировали руку после перелома

Минздрав Ростовской области проводит ведомственную проверку после того, как 11-летнему мальчику из Ростовской области ампутировали руку из-за образовавшейся после наложения гипса гангрены.
Обновлено в 08:03
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено вчера в 22:59
Происшествия

В ночной перестрелке в Краснодаре погиб мужчина

Обновлено в 03:09
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Обновлено в 14:02
Происшествия

Вертолет упал в реку под Вологдой

Обновлено в 13:46
Происшествия

Фюзеляж аварийно севшего в кукурузу A321 приподняли с грунта

Специалисты с помощью пневмоподушек приподняли с грунта фюзеляж самолета Airbus A321 «Уральских авиалиний», совершившего 15 августа аварийную посадку на поле с кукурузой в Подмосковье.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции

Обновлено в 11:19
Кино

Sony обвинила Disney в расставании Человека-паука со вселенной Marvel

Обновлено в 03:20
Политика

Россия потребовала пересмотра арбитражного решения по иску Ощадбанка

Россия попросила о пересмотре арбитражного решения по иску украинского Ощадбанка из-за недобросовестного поведения истца в процессе, сообщили в пресс-службе Минюста.
Обновлено в 13:35
Политика

Трамп решил отменить право на гражданство по рождению

Администрация президента США Дональда Трампа всерьез занимается возможностью отмены права на предоставление гражданства по рождению.
Обновлено в 13:22
Футбол

«Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру Сутормина

Казанский «Рубин» выставил на аукцион картонную фигуру полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина.
Обновлено в 13:22
Политика

Путин: пуск новой ракеты США мог произойти из Румынии и Польши

Президент России Владимир Путин выразил беспокойство из-за возможного осуществления пуска испытанной США ракеты из Румынии и Польши.
Обновлено в 13:09
Кино

Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице»

Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.
Обновлено вчера в 20:00
Авто

Старые Chevrolet снова вернулись в Россию под маркой Ravon

Ravon Nexia R3 вернулся в Россию с ценником в 670 000 рублей за версию с полуторалитровым мотором мощностью 106 лошадиных сил и «механикой».
Обновлено в 10:15
Наука

Ученые завершили исследование по поиску чудовища в озере Лох-Несс

Команда специалистов, которая около года изучала озеро Лох-Несс в Шотландии, чтобы проверить легенды о существовании чудовища Несси, расскажет о результатах исследования в начале сентября.
Обновлено в 09:40
Политика

Лавров обсудил с Маасом тему освещения митингов в Москве немецкими СМИ

8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески.
Обновлено в 12:38
Единоборства

Боксёр Ковалёв объяснил, почему отказался от боя с Альваресом

Обновлено в 08:35
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