Повсеместное и более резкое повышение цен на автомобили ожидается с 2020 года, когда льготы перестанут получать компонентщики. Бизнес последних будет под угрозой: импорт готовых компонентов без льгот станет выгоднее производства в РФ.

с чего всё началось

Как отмечает издание, это приведет к росту цен на новые автомобили — окончанием компенсации ввозных пошлин на автокомпоненты объяснил повышение цен на автомобили Lada на 0,9% с 1 августа АВТОВАЗ. В ближайшее время скорректировать ценники могут Hyundai и Nissan.

Цены на новые автомобили могут вырасти с 2020 года

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