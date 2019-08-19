Энергетика
Цены на нефть выросли на 1% после атаки дронов на месторождение ШейбаАктуальные Новости 06:42
Цены на нефть после атаки дронов на месторождение Шейба в Саудовской Аравии выросли на 1%. На рынке опасаются, что инцидент повлияет на снижение добычи, в королевстве утверждают, что все работы проводятся в штатном режиме. В субботу, 17 августа, хуситы атаковали территорию Саудовской Аравии.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль признать "голодомор" 1932-33 годов геноцидом украинского народа.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Опубликовано видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
Шоу-бизнес
Дарья Мельникова удивила постом о разводе
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Швейцарские истребители подлетели к самолету делегации Путина
Самолет с российской делегацией и журналистами кремлевского пула несколько минут в небе над Женевой сопровождали два истребителя швейцарских ВВС.
Обновлено в 07:35
Общество
ВЦИОМ: около половины россиян никогда не играли в видеоигры
Около половины россиян никогда не играли в видеоигры, а порядка трети граждан перестали в них играть, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 20:10
Шоу-бизнес
Бывшая девушка принца Гарри Крессида Бонас выходит замуж за его тезку
Крессиду прочили в жены принцу, ведь на тот момент она считалась самым серьезным любовным увлечением Гарри.
Обновлено в 05:42
Политика
Жена Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Жена премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила приветственный каравай во время визита в Киев.
Обновлено в 04:26
Экономика
Определены крупнейшие должники России
Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено вчера в 22:58
Происшествия
СК обнародовал видео с места убийства семьи под Ульяновском
Следственный комитет опубликовал видео изнутри дома в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области, где 16-летний подросток убил свою семью.
Обновлено вчера в 10:19
Финансы
ЦБ вновь повысил курс доллара и евро
Официальный курс евро, устанавливаемый Банком России, вырос на 72 коп. и во вторник установлен на уровне 73,94 руб. Одновременно продолжается рост курс доллара, выросшего с 65.99 копеек. до 66,6 руб, следует из данных Банка России.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
Две станции контроля радиации не выходят на связь после взрыва ракеты
Две российские станции Международной системы мониторинга перестали передавать данные об уровне радиации через двое суток после взрыва под Северодвинском, сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассин Зербо 18 августа американской газете The Wall Street Journal.
Обновлено в 07:33
Шоу-бизнес
Экс-солистка «Тату» Лена Катина разводится с мужем
Сын пары, 4-летний Александр, останется в Москве с матерью Катиной.
Обновлено в 05:28
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал ситуацию вокруг выборов в Мосгордуму и массовые протестные акции в столице.
Обновлено в 06:35
Политика
Путин и Макрон в Париже обсудят международные проблемы
Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения и перспективы сотрудничества государств, обменяться мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
Обновлено в 02:44
Политика
В Госдуме обсудят вмешательство во внутренние дела России
Поводом стала инициатива всех фракций нижней палаты о необходимости расследования фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Обновлено в 02:34
Экономика
Крымская ФЦП выполнена меньше, чем на четверть
В первом полугодии текущего, 2019 года, исполнение расходов по ФЦП развития Крыма и Севастополя находится на достаточно низком уровне.
Обновлено в 07:37
Кино
Кевин Смит снимет для Netflix аниме по мультсериалу «Хи-Мен»
Кевин Смит снимет для потокового сервиса Netflix аниме-сериал, в основу которого ляжет шоу «Хи-Мен и властелины вселенной».
Обновлено в 04:07
Происшествия
В Новосибирске православные активисты раздели «кощунника»
Активисты новосибирского отделения православно-консервативного движения «Сорок сороков» при поддержке сотрудников полиции заставили молодого человека снять с себя футболку «с карикатурой на святого».
Обновлено в 00:22
Транспорт
Новый аэропорт в Саратове принял первый рейс
В новом саратовском аэропорту "Гагарин" приземлился первый тестовый рейс из московского Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 04:33
Здоровье
Кому нельзя есть чеснок, рассказали врачи
Обновлено вчера в 02:00
Общество
В Приморье объявлено очередное штормовое предупреждение
Синоптики прогнозируют для Приморья вновь сильные осадки с грозами — власти объявили штормовое предупреждение 22 и 23 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Примгидромета.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Суд оставил под стражей двоих фигурантов дела о массовых беспорядках
Мосгорсуд оставил под арестом Даниила Беглеца и Сергея Фомина, обвиняемых по делу о массовых беспорядках в Москве 27 июля, передает «Интерфакс».
Обновлено в 07:37
Футбол
Суд 6 сентября рассмотрит ходатайства об УДО Мамаева и Кокорина
Алексеевский суд Белгородской области 6 сентября рассмотрит ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 07:04
Политика
Кадыров рассказал о своем главном страхе
Обновлено вчера в 11:27