Энергетика

Цены на нефть выросли на 1% после атаки дронов на месторождение ШейбаАктуальные Новости 06:42

Цены на нефть после атаки дронов на месторождение Шейба в Саудовской Аравии выросли на 1%. На рынке опасаются, что инцидент повлияет на снижение добычи, в королевстве утверждают, что все работы проводятся в штатном режиме. В субботу, 17 августа, хуситы атаковали территорию Саудовской Аравии.
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