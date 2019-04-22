Энергетика
Цена на нефть преодолела отметку $74REGNUM 00:14
Сегодня, 22 апреля, рынок открылся резким ростом цен на нефть. Баррель Brent подрожал на 3,18%, до $74,28. Покупатели преодолели все промежуточные сопротивления и двигаются к целевому уровню $74,45.
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Происшествия
В терактах на Шри-Ланке погибли трое детей совладельца Asos
Жертвами терактов на Шри-Ланке стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.
Обновлено в 05:11
Шоу-бизнес
Экстренно госпитализирована Любовь Успенская
Певицу Любовь Успенскую экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов мероприятия.
Обновлено в 02:43
Происшествия
В Музыкальном театре опровергли сообщения о пострадавших артистах
Руководство Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко опровергло информацию о том, что 17 апреля в результате падения части декораций пострадало 20 человек, соответствующее сообщение опубликовано на сайте театра.
Обновлено в 03:17
Авто
Объявлены цены и комплектации нового Kia Soul для России
Стоимость кроссовера в нашей стране теперь стартует с отметки в 1 029 900 рублей за комплектацию Classic с механической КПП и 1 089 900 – с автоматом (Soul предыдущего поколения можно было купить как минимум за 1 06 900 рублей).
Обновлено в 07:08
Происшествия
Летевший из Красноярска в Таиланд Boeing экстренно сел в Китае
Летевший по маршруту Красноярск — Пхукет самолёт авиакомпании AZUR air совершил вынужденную посадку в китайском аэропорту Чэнду.
Обновлено в 04:46
Общество
В России выявили убыль населения в 60 регионах
По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Происшествия
ФСБ провела скрытую съемку из галстука генерала СКР
Суд в Петербурге в ходе процесса по делу о вымогательстве денег у главы калининградского управления Следственного комитета России (СКР) генерал-лейтенанта Виктора Леденева изучил запись переговоров, скрыто записанных ФСБ, пишет газета «Коммерсантъ».
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес
«Все правильно сделала»: Киркоров объяснил отказ Пугачевой прийти на концерт «Подарок для Аллы»
Поступок Примадонны, которая предпочла проигнорировать шоу в ее честь, объяснил Филипп Киркоров.
Обновлено в 06:19
Политика
Совет Федерации одобрил закон о суверенном рунете
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе рунета.
Обновлено в 07:18
Здоровье
Назван самый полезный фрукт для печени
Обновлено 20 апреля в 04:03
Политика
Тимошенко призвала сформировать новое правительство Украины
Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала сформировать новое правительство, сообщает «Интерфакс-Украина».
Обновлено в 05:57
Наука
Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено 19 апреля в 14:55
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв
На Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Он произошел возле церкви во время обезвреживания еще одной бомбы, передает Reuters.
Обновлено в 06:50
Транспорт
В России разрешили устанавливать уменьшенные дорожные знаки
С 1 мая в России вступит в силу ГОСТ, который позволит устанавливать дорожные знаки уменьшенного размера.
Обновлено в 05:14
Общество
Налог за теплицу придется заплатить дачникам
Согласно новому законодательству, дачников пытаются вынудить оформлять теплицам в качестве объектов недвижимости.
Обновлено 20 апреля в 16:34
Авто
В России заметно упали продажи люксовых автомобилей
В первом квартале продажи новых премиальных автомобилей в России упали почти на 19%.
Обновлено вчера в 13:31
Общество
В Кемерове закрыли ТРЦ «Лапландия»
Городские власти потребовали закрыть "Лапландию" из-за нарушений и несоответствия планировки первоначальному проекту.
Обновлено в 03:57
Политика
Меркель поздравила Зеленского с победой на выборах
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского, лидирующего по итогам второго тура президентских выборов на Украине.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес
Дочь Евгения Осина попала в больницу
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Происшествия
Обыски в УКСе мэрии Новосибирска связали с Абызовым и «Сибэко»
По данным издания «Сиб.фм», обыски в УКСе могут быть связаны с делом экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
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Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравления Януковича
В предвыборном штабе лидера второго тура президентских выборов на Украине Владимира Зеленского отреагировали на поздравления их кандидату с победой от бывшего главы страны Виктора Януковича.
Обновлено в 05:50
Шоу-бизнес
Адвокат Сергей Жорин и Наталья Рагозина развелись
Звездный адвокат Сергей Жорин, представлявший на суде интересы юмориста Евгения Петросяна, и двукратная чемпионка мира по боксу Наталья Рагозина развелись.
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Футбол
Ковтун: «„Спартак“ вовремя забил „Енисею“ в конце первого тайма»
Что касается матча, очень вовремя были забиты мячи, особенно в конце первого тайма. Это дало хороший задел на второй тайм.
Обновлено в 06:53
Происшествия
В Казани при пожаре в доме погибли шесть человек
В Казани в ходе тушения пожара в частном доме были обнаружены тела шести погибших, включая троих детей. Об этом информирует МЧС Татарстана.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия
Взрыв Tesla на парковке в Китае попал на видео
В Сети появилось видео самовоспламенения автомобиля Tesla в Шанхае.
Обновлено в 02:21
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Спящая лиса развернула заходящий на посадку самолет в Петербурге
Специалисты приняли решение отправить лайнер на второй круг, животное смогли прогнать со взлетно-посадочной полосы сотрудники специальных служб аэропорта.
Обновлено в 05:40