Энергетика
Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до полугодового максимумаБанки.ру 09:10
Цены на нефть растут в понедельник, находясь в районе максимальных отметок с начала ноября прошлого года. На 15:49 мск баррель Brent стоит 73,78 доллара, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.
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Транспорт
В России утвердили уменьшенные дорожные знаки
С начала следующего месяца в Росстандарте официально действует новый ГОСТ по дорожным знакам меньшего масштаба.
Обновлено в 04:58
Политика
Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах
Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
Обновлено в 09:19
Политика
Зеленский заявил о намерении продолжить минский процесс
Владимир Зеленский, кандидат от партии «Слуга народа», лидирующий на выборах президента Украины по данным всех экзит-поллов, заявил о намерении продолжить минский процесс.
Обновлено вчера в 16:01
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Наука
Установлена повышающая эффективность тренировок доза кофеина
Обновлено в 04:50
Хоккей
Патрик Лайне не сыграет за Финляндию на ЧМ-2019
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Патрик Лайне ответил отказом на приглашение сборной Финляндии сыграть на чемпионате мира 2019 года, информирует в своём «твиттере» североамериканский журналист Даррен Дрегер.
Обновлено в 11:10
Общество
Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь
Обновлено в 09:18
Футбол
Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы
Футболист испанской "Валенсии" Денис Черышев из-за травмы выбыл до конца сезона, сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 10:38
Общество
В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов
В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Политика
Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Происшествия
Появилось видео обрушения дома в Стамбуле
Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.
Обновлено в 11:23
Политика
Саакашвили отказали во въезде на Украину
В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Футбол
Аршавин рассказал о самых значимых матчах в карьере
Обновлено в 11:55
Политика
Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины
После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес
Николаев появился на публике после сотрясения мозга
Телеведущий вышел в свет после недавней госпитализации. 70-летний Юрий Николаев посетил церемонию вручения премии "Аванс".
Обновлено в 11:04
Политика
Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма
Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Политика
Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов
Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Хоккей
Шанцев покинул пост гендиректора хоккейного «Динамо»
Московский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с генеральным директором Валерием Шанцевым, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Политика
После победы Зеленского Милявская собралась посетить Украину
Обновлено в 11:52
Кино
Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз
Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Авто
Subaru отзывает в России свыше 52 тысяч автомобилей
Обновлено в 11:07
Общество
В большинстве регионов России сократилось население
За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Гаджеты
Линейку HyperX Predator пополнили наборы модулей памяти DDR4-4266 и DDR4-4600 суммарным объемом 16 ГБ
Обновлено в 09:44
Спорт
Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры
Обновлено в 11:42
Происшествия
В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей
Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Политика
Украина усилила контроль качества российской нефти
"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти после предупреждения со стороны Минска относительно нефти на участке нефтепровода "Дружба".
Обновлено в 08:49
Космос
Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний
Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26