Энергетика

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла до полугодового максимумаБанки.ру 09:10

Цены на нефть растут в понедельник, находясь в районе максимальных отметок с начала ноября прошлого года. На 15:49 мск баррель Brent стоит 73,78 доллара, свидетельствуют данные Межконтинентальной биржи ICE.
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Цена Brent приблизилась к $74 за баррель на новостях о санкциях против Ирана

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Цена на нефть Brent превысила $74 за баррель

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Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

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РБК04:18

Цены на нефть растут

RT на русском01:05
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В России утвердили уменьшенные дорожные знаки

С начала следующего месяца в Росстандарте официально действует новый ГОСТ по дорожным знакам меньшего масштаба.
Обновлено в 04:58
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Гусман прокомментировал победу Зеленского на выборах

Ранее юморист Максим Галкин поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.
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Хоккей

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Общество

Дмитрий Быков впервые после госпитализации вышел на связь

Обновлено в 09:18
Футбол

Черышев выбыл до конца сезона из-за травмы

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В Великобритании в 2018 году закрылось более 900 пабов

В целом же с 2010 по 2018 год количество пабов в Великобритании уменьшилось с 54 тыс. до 43 тыс.
Обновлено в 09:54
Политика

Суд в Киеве приостановил переименование УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Происшествия

Появилось видео обрушения дома в Стамбуле

Телеканал NTV опубликовал видео обрушения здания. «Жители были эвакуированы», — указано в сообщении властей. Инцидент произошел в 14:15 мск.
Обновлено в 11:23
Политика

Саакашвили отказали во въезде на Украину

В пресс-службе украинской Погранслужбы заявили, что экс-глава Грузии и бывший губернатор Одессы Михаил Саакашвили не имеет законных оснований для въезда на Украину.
Обновлено в 11:04
Футбол

Аршавин рассказал о самых значимых матчах в карьере

Обновлено в 11:55
Политика

Елена Зеленская: кто станет первой леди Украины

После обработки 90,25% протоколов на президентский выборах на Украине побеждает Владимир Зеленский, а это значит, что после того, как он займет кресло главы государства, первой леди страны станет его супруга Елена.
Обновлено в 03:19
Шоу-бизнес

Николаев появился на публике после сотрясения мозга

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Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду с Крыма

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что лидеру второго тура президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому необходимо изменить государственную политику по отношению к Крыму и начать налаживать отношения с жителями полуострова.
Обновлено в 10:10
Политика

Депутат назвал Comedy Club отвратительным из-за шуток про депутатов

Депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) назвал программы Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными из-за шуток про депутатов.
Обновлено в 09:23
Хоккей

Шанцев покинул пост гендиректора хоккейного «Динамо»

Московский хоккейный клуб «Динамо» расторг контракт с генеральным директором Валерием Шанцевым, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Экономика

Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут

Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Политика

После победы Зеленского Милявская собралась посетить Украину

Обновлено в 11:52
Кино

Рекордсмен по жизни: Американец посмотрел «Капитан Марвел» 116 раз

Стив Руппель из Висконсина поставил новый мировой рекорд по количеству похода в кино на один и тот же фильм, посмотрев «Капитан Марвел» 116 раз.
Обновлено в 10:07
Авто

Subaru отзывает в России свыше 52 тысяч автомобилей

Обновлено в 11:07
Общество

В большинстве регионов России сократилось население

За последние три года в 60 регионах России снизилась численность населения.
Обновлено в 09:02
Гаджеты

Линейку HyperX Predator пополнили наборы модулей памяти DDR4-4266 и DDR4-4600 суммарным объемом 16 ГБ

Обновлено в 09:44
Спорт

Олимпийская чемпионка Ильиных объявила о завершении карьеры

Обновлено в 11:42
Происшествия

В Москве пропала картина Левитана стоимостью более 2 млн рублей

Картина Исаака Левитана стоимостью более 2 млн рублей пропала у эксперта в Москве, правоохранительные органы проводят проверку, сообщил "Интерфаксу" в понедельник осведомленный источник.
Обновлено в 03:37
Политика

Украина усилила контроль качества российской нефти

"Укртранснафта" усилила контроль качества российской нефти после предупреждения со стороны Минска относительно нефти на участке нефтепровода "Дружба".
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Космос

Космический корабль SpaceX взорвался во время испытаний

Корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска взорвался во время огневых испытаний системы автоматического спасения, сообщают Известия .
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Петербурге самолет не смог приземлиться из-за лисы на полосе

Обновлено в 08:44
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