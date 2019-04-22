Энергетика
Цены на нефть взлетели почти на 3%REGNUM 05:48
22 апреля с начала торгов цены взлетели почти на 3%, преодолев отметку $74, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Шоу-бизнес
Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы
Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала «КиноРепортер».
Обновлено в 08:00
Единоборства
Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда
Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Хоккей
Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона
Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина
Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах
Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу
В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика
Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру
В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Наука
Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность
Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Игры
Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11
Обновлено в 09:08
Политика
Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ
Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Интернет
Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456
Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие
Возле Сочи вновь замечен самолет-разведчик ВВС США
По данным мониторинговых ресурсов слежения за воздушным движением, в понедельник разведывательный самолет Военно-воздушных сил США около полутора часов летал над акваторией Черного моря у берегов Крыма и Черноморского побережья Кавказа.
Обновлено в 10:20
Происшествия
Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске
В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Экономика
ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Хоккей
Хоккеист «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России на ЧМ
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира - 2019.
Обновлено в 09:07
Политика
Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными
Самый молодой член нижней палаты парламента, депутат Государственной думы Василий Власов сказал, что Comedy Club и «Наша Russia» — отвратительные программы.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой
Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае
Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Общество
Медведев утвердил Программу развития генетических технологий
Разработка Программа началась после того, как в ноябре 2018 года Путин подписал Указ №680 «О развитии генетических технологий».
Обновлено в 10:23
Авто
Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul
Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика
Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»
Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Политика
В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича
В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру
Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45
Общество
Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам
Обновлено в 09:30
Политика
Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Общество
«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей
Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19