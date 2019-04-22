Энергетика

Цены на нефть взлетели почти на 3%REGNUM 05:48

22 апреля с начала торгов цены взлетели почти на 3%, преодолев отметку $74, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
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Нефть торгуется у максимума с ноября 2018 г на новостях вокруг санкций США против Ирана

ПРАЙМ07:10

Цена на нефть Brent превысила $74 за баррель

Росбалт05:28

В отдельных российских акциях может усилиться волатильность

Вести.Финанс04:53

Цены на нефть выросли до максимума почти за полгода

РБК04:18

Нефть поднялась выше $74

Коммерсантъ07:09

Цены на нефть марки Brent увеличились до $73,81 за баррель

Московский Комсомолец01:15

Цены на нефть растут

RT на русском01:05
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Шоу-бизнес

Юрий Николаев впервые вышел в свет после выписки из больницы

Впервые вышел в свет Николаев 19 апреля — ведущий посетил мероприятие журнала «КиноРепортер».
Обновлено в 08:00
Единоборства

Александр Емельяненко пропустит бой из-за падения с велосипеда

Боец ММА Александр Емельяненко получил повреждения во время тренировочного процесса, катаясь на велосипеде.
Обновлено в 03:37
Хоккей

Воронин покинет «Спартак» по окончании сезона

Нападающий "Спартака" Артем Воронин покинет команду по окончании сезона в связи с истечением контракта.
Обновлено в 10:05
Футбол

Суд разрешил врачу «Зенита» посетить Кокорина

Пресненский районный суд дал разрешение врачу футбольного клуба "Зенит" посетить Александра Кокорина.
Обновлено в 07:52
Происшествия

В Нижегородской области горят 17 дачных домов в садовых товариществах

Дачные дома в двух садовых товариществах горят в Нижегородской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Москве обнаружено тело чемпионки России по тайскому боксу

В Москве погибла 26-летняя победительница чемпионата России и Кубка России по тайскому боксу Кристина Мялина.
Обновлено в 06:15
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, у православных христиан наступает самое строгое время года — Страстная седмица, это последняя неделя перед Пасхой.
Обновлено в 01:32
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено в 06:43
Политика

Трамп поздравил Зеленского с победой на выборах президента

Обновлено вчера в 21:07
Политика

Соратников Порошенко вызвали на допросы в Генпрокуратуру

В разосланных повестках говорится, что соратники бывшего президента Украины Петра Порошенко должны явиться на допрос по "делу Курченко" в нынешний понедельник, 22 апреля, для вручения подозрения и допроса.
Обновлено в 09:16
Наука

Две чашки кофе в день помогают повысить физическую работоспособность

Специалисты пришли к заключению о том, что среднестатистическому человеку достаточно выпивать примерно две чашки кофе в день для повышения своей физической работоспособности.
Обновлено в 09:51
Игры

Появилось видео со всеми фаталити в Mortal Kombat 11

Обновлено в 09:08
Политика

Киевский суд приостановил процедуру переименования УПЦ

Окружной административный суд Киева приостановил процесс переименования канонической Украинской православной церкви, сообщила пресс-служба суда.
Обновлено в 10:12
Интернет

Более 23 млн аккаунтов оказались защищены паролем 123456

Лидером списка стал пароль 123456: его использовали для защиты 23,2 млн учетных записей, которые затем успешно взломали.
Обновлено в 07:35
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

В Кремле считают преждевременным говорить о поздравлении российским лидером Владимиром Путиным Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и о возможности совместной работы с ним, будут судить по конкретным делам, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 08:03
Армия и оружие

Возле Сочи вновь замечен самолет-разведчик ВВС США

По данным мониторинговых ресурсов слежения за воздушным движением, в понедельник разведывательный самолет Военно-воздушных сил США около полутора часов летал над акваторией Черного моря у берегов Крыма и Черноморского побережья Кавказа.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Пожар в психдиспансере произошел в Рыбинске

В Рыбинске Ярославской области в психдиспансере произошел пожар, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу МЧС страны.
Обновлено в 08:19
Экономика

ФАС признала Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала российскую "дочку" Samsung виновной в координации цен на гаджеты в России, говорится в понедельник в сообщении регулятора.
Обновлено в 09:53
Хоккей

Хоккеист «Виннипега» Киселевич получил вызов в сборную России на ЧМ

Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Виннипег" Богдан Киселевич получил вызов в сборную России для участия в чемпионате мира - 2019.
Обновлено в 09:07
Политика

Депутат Госдумы назвал Comedy Club и «Наша Russia» отвратительными

Самый молодой член нижней палаты парламента, депутат Государственной думы Василий Власов сказал, что Comedy Club и «Наша Russia» — отвратительные программы.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес

Ирину Цывину похоронят на Троекуровском рядом с Галкиным и Глаголевой

Похоронят ее на Троекуровском кладбище, на аллее актеров, рядом с могилами Владислава Галкина и Веры Глаголевой.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Электромобиль Tesla взорвался на парковке в Китае

Американская корпорация Tesla направила своих технических специалистов в Шанхай, после того как на одной из парковок города взорвался произведенный ими электромобиль.
Обновлено в 05:21
Общество

Медведев утвердил Программу развития генетических технологий

Разработка Программа началась после того, как в ноябре 2018 года Путин подписал Указ №680 «О развитии генетических технологий».
Обновлено в 10:23
Авто

Kia объявил стоимость нового кроссовера Soul

Корейский автопроизводитель Kia объявил комплектации и цены нового, третьего поколения Soul.
Обновлено в 06:42
Политика

Совет Федерации одобрил закон о «суверенном рунете»

Совет Федерации одобрил законопроект о безопасной и устойчивой работе интернета, говорится на сайте верхней палаты парламента.
Обновлено в 07:18
Политика

В штабе Зеленского отвергли поздравление Януковича

В штабе Владимира Зеленского отвергли поздравления с победой во втором туре выборов президента Украины от бывшего главы государства Виктора Януковича, пишет RT.О том, что жест экс-президента вызвал негативную реакцию у команды Зеленского, рассказал представитель штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые показала свою красавицу-сестру

Российская модель Ирина Шейк опубликовала в своем аккаунте в Instagram несколько фотографий своей старшей сестры, среди которых селфи в автомобиле, где модель запечатлена без макияжа.
Обновлено в 08:45
Общество

Госпитализированный Дмитрий Быков обратился к поклонникам

Обновлено в 09:30
Политика

Путин и Лукашенко обсудили развитие сотрудничества России и Белоруссии

"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко, в ходе которого обсуждались текущие вопросы развития российско-белорусского сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы.
Обновлено в 10:29
Общество

«Метрострой» не смог отсудить у властей Петербурга 850 млн рублей

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области отказал компании "Метрострой" во взыскании с городской Дирекции транспортного строительства 849,7 миллиона рублей неустойки по госконтракту на выполнение работ по строительству Фрунзенского радиуса метрополитена.
Обновлено в 07:19
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