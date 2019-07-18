Фьючерсы на Brent выросли на 0,37% до $64,59 за баррель к 08:39 МСК. Американская легкая нефть WTI торговалась без внятной динамики на уровне $57,68 за баррель. Предыдущую сессию оба индекса закрыли снижением на 3,2% и 3,3% соответственно.

Цены на нефть восстанавливаются после потерь предыдущей сессии

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