Цены на нефть упали за день почти на 2%РБК вчера в 16:27

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Цены на нефть упали за день почти на 2%

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