Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%РБК вчера в 16:27

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стоимость нефти Brent пытается удержаться вблизи $70,5 за баррель

Росбалт02:28

Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США

ПРАЙМ00:58

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03

Цены на нефть марки Brent упали до $70,51 за баррель

Московский Комсомолец01:43

На нефть «давят» запасы и риски

REGNUM02:56

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

News.ru02:27

Цена на нефть марки Brent рухнула до $70,75

Газета.Ruвчера в 12:28
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:07, Ашберн
Происшествия

В Хакасии на площадке детсада мужчина пытался задушить девочку

Как сообщили в пресс-службе ведомства, днем 22 мая подозреваемый возле дошкольного учреждения схватил незнакомую 7-летнюю девочку, принудительно привел на веранду игровой площадки детсада и руками сдавил ей шею, причинив телесные повреждения.
Обновлено в 02:47
Политика

В НАТО призвали Россию покинуть Крым

НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Авто

Эксперты Euro NCAP проверили безопасность пяти новинок для России

Европейская организация Euro NCAP провела краш-тесты 7 новых моделей, 5 из которых уже доступны или в ближайшее время появятся на российском рынке.
Обновлено вчера в 06:45
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
Обновлено в 03:26
Футбол

«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА 6000 билетов на финал ЛЕ в Баку

"Челси" и "Арсенал" вернут УЕФА порядка 6000 билетов на финал Лиги Европы, который пройдет в Баку.
Обновлено в 02:32
Происшествия

Священник Троице-Сергиевой лавры напал с ножом на монаха

Пострадавший, доставленный в больницу, — монах из Троице-Сергиевой лавры, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:41
Общество

Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»

Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия

Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора

Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Футбол

Сарри: не знал, что сделка заключена, когда Пулишича подписали

Пулишич хорошо знает нашу команду, наш стиль игры, игроков.
Обновлено в 03:30
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Обновлено вчера в 14:14
Политика

Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект

Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Политика

Парубий заявил, что чувствует «запах горящих шин»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий призвал украинцев «принюхаться».
Обновлено вчера в 08:31
Технологии

Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах

Обновлено в 03:35
Наука

Усы в 16 раз снижают риск развития онкологического заболевания

Специалисты из Канзаса пришли к выводу, что у мужчин, носящих усы толщиной не менее 9 мм, риск развития рака на нижней губе в 16 раз меньше, чем у тех, кто не имеет достаточной растительности на лице.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Автобус с российскими туристами разбился в Италии

Представитель посольства РФ в Италии подтвердил, что автобус, перевозивший российских туристов, попал в аварию в Тоскане, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 06:00
Происшествия

Главу штаба Навального арестовали на 20 суток

Обновлено вчера в 12:41
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено 21 мая в 17:11
Общество

В ЕСПЧ подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге

Обновлено в 03:22
Религия

Екатеринбургская епархия оценила опрос ВЦИОМ о храме

Екатеринбургская епархия прокомментировала результаты опроса ВЦИОМ о строительстве храма Святой Екатерины.
Обновлено в 02:40
Энергетика

Козак ответил на заявления независимых АЗС о росте цен на бензин

Биржевые цены на топливо в России выросли вслед за мировыми, заявил вице-премьер Дмитрий Козак.
Обновлено 21 мая в 14:38
Политика

На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского

На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия

Заклинивший аппарат лучевой терапии убил пациентку в Воронеже

Обновлено в 02:47
Технологии

Сбербанк тестирует снятие наличных через СМС

Сбербанк тестируют услугу, позволяющую снимать деньги в банкоматах без карты и банковского счета, сообщает ТАСС 22 марта.
Обновлено вчера в 15:09
Культура

Алсу в первый раз прокомментировала победу дочери в шоу «Голос. Дети»

По словам Алсу, участники шоу были «втянуты в какие-то игры». Певица добавила, что она надеется на то, что все в результате будет хорошо.
Обновлено вчера в 08:42
Армия и оружие

Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске

Генштаб Украины доведет до конца расследование трагедии в Иловайске, детали будут обнародованы после того, как дело рассекретят, заявил в четверг глава Генштаба Руслан Хомчак.
Обновлено в 03:37
Общество

Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров.
Обновлено в 03:51
Политика

Поставщика спецсвязи для Кремля объявили в международный розыск

Совладельца предприятия «Каскад», гражданина Израиля Чингиза Агаронова объявили в международный розыск по обвинению во взятках в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ).
Обновлено в 02:58
Политика

Ведущий российского ТВ выгнал украинского эксперта

Обновлено вчера в 14:08
Политика

Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией

Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о том, что США возобновили закупки нефти у Венесуэлы.
Обновлено вчера в 20:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное