Энергетика

Цены на нефть упали за день почти на 2%РБК вчера в 16:27

Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Цена нефти марки Brent опустилась ниже $70

Газета.Ru06:00

Цены на нефть марки Brent упали до $70,51 за баррель

Московский Комсомолец01:43

Стоимость нефти Brent пытается удержаться вблизи $70,5 за баррель

Росбалт02:28

Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

News.ru02:27

Всё больше факторов против роста нефти

REGNUM06:03

Существуют условия и для дальнейшего снижения нефти - ИФК «Солид»

Финмаркет02:57

Нефть дешевеет на данных о неожиданном росте запасов в США

ПРАЙМ00:58
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Общество

Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России

Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован

Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика

Болтон заявил о намерении США противостоять России в Арктике

Болтон заявил, что в скором времени в состав береговой охраны США войдет новый корабль, с помощью которого "Соединенные Штаты подтвердят свои лидирующие позиции в арктическом регионе".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Пожарные никого не спасали из «Зимней вишни», заявила пострадавшая

Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских поженились

Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика

На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду

В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Политика

Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле

В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Обновлено в 06:31
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия

В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Здоровье

Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды

Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Политика

Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова

Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Экономика

Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы

Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Политика

Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего

Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество

Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом

Обновлено в 06:12
Общество

Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль

Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика

В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым

НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Технологии

Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»

На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Общество

Почти половина россиян выступила за равные права для геев

Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Политика

Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии

Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Политика

МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400

Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него

Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Футбол

Как «Локомотив» праздновал победу в Кубке России

Обновлено в 03:30
Футбол

Черчесов объявил состав сборной России на отборочные матчи Евро-2020

Обновлено в 05:18
Политика

Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Происшествия

В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова

В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.
Обновлено в 02:45
Политика

Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону

Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку

Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).
Обновлено в 03:45
Музыка

Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования

"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье

Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок

Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54
Как работают Яндекс.Новости?
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