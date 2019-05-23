Энергетика
Цены на нефть упали за день почти на 2%РБК вчера в 16:27
Цены на нефть марки Brent за день упали на 1,98%. Стоимость июньских фьючерсов, по данным на 22:47 мск, составляет $70,72. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:45, Ашберн
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Москве мигранты держали детей в подвале и заставляли рыть котлован
Накануне телеканал РЕН-ТВ сообщил, что рабочие, которые проводили ремонтные работы в подвале дома в московском районе Голяново, якобы заманили в здание трех школьников в возрасте 12-14 лет и заставили рыть котлован.
Обновлено в 06:28
Политика
Болтон заявил о намерении США противостоять России в Арктике
Болтон заявил, что в скором времени в состав береговой охраны США войдет новый корабль, с помощью которого "Соединенные Штаты подтвердят свои лидирующие позиции в арктическом регионе".
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
Обновлено в 05:10
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Политика
Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле
В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Здоровье
Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды
Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана.
Обновлено в 06:00
Политика
Иван Цецерский сложил полномочия главы города Пскова
Депутаты Псковской городской Думы досрочно прекратили полномочия главы Пскова Ивана Цецерского.
Обновлено в 06:02
Экономика
Четыре российских банка вошли в топ крупнейших эквайеров Европы
Четыре российских банка (Сбербанк, ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-банк) по итогам 2018 года вошли в топ-20 европейских банков-эквайеров по объему транзакций в интернете и через мобильные терминалы.
Обновлено в 01:43
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Общество
Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал на дуэль телеведущего Владимира Соловьева после его высказывании о жителях Екатеринбурга, которых ведущий телеканала «Россия-1» назвал «наследниками бесов».
Обновлено в 06:01
Политика
В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Технологии
Гендиректор «Яндекс.Такси» занял второй по значимости пост в «Яндексе»
На вновь созданную должность управляющего директора группы компаний «Яндекс» назначили руководившего «Яндекс.Такси» Тиграна Худавердяна.
Обновлено вчера в 22:21
Общество
Почти половина россиян выступила за равные права для геев
Какие социальные группы наиболее толерантны Почти 40% россиян нейтрально относятся к ЛГБТ, а чуть больше половины (56%) все же заявили о своем негативном отношении.
Обновлено в 00:00
Политика
Казахстан может заменить российскую нефть в Белоруссии
Посол Казахстана в Минске Ермухамет Ертысбаев заявил, что страна готова поставлять нефть в Белоруссию, сообщает РИА "Новости" По его словам, "вообще никаких проблем нет", так как нефти и нефтепродуктов в стране "предостаточно", однако сначала нужно обсудить этот вопрос с Россией.
Обновлено в 05:28
Политика
МИД Турции опроверг сообщения об ультиматуме США по С-400
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Экс-подруга Прохора Шаляпина заявила о беременности от него
Татьяна Гудзева, экс-возлюбленная Прохора Шаляпина, заявила о беременности от звезды.
Обновлено в 03:48
Футбол
Как «Локомотив» праздновал победу в Кубке России
Обновлено в 03:30
Политика
Кремль пообещал не вмешиваться в ситуацию с храмом в Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, будет ли Кремль продолжать свою «миротворческую миссию» в ситуации со строительством собора святой Екатерины в сквере у театра Драмы в Екатеринбурге.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.
Обновлено в 02:45
Политика
Путин поздравит Моди с победой на выборах по телефону
Президент РФ Владимир Путин в четверг планирует провести телефонный разговор с премьером Индии Нарендрой Моди, чтобы поздравить его с победой правящей коалиции на парламентских выборах, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:40
Происшествия
Житель Ростовской области сжёг заживо двух детей и беременную девушку
Следственными органами Следственного комитета РФ по Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя станицы Егорлыкской, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. «а», «в», «г», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.2 ст. 167 УК РФ (уничтожение имущества).
Обновлено в 03:45
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Здоровье
Минздрав РФ раскрыл число умерших от врачебных ошибок
Минздрав РФ обнародовал данные, раскрывающие число людей, скончавшихся в 2018 году людей из-за врачебных ошибок.
Обновлено в 01:54