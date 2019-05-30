Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в СШАИнтерфакс 11:29

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,64 (1,09%) - до $58,17 за баррель. Согласно данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 282 тыс. баррелей.

Цены на нефть упали после публикации данных о запасах в США

Наука Европейцы представили модель гиперзвукового высотного авиалайнера Ранее стало известно, что европейские исследователи начали работу над инновационным гиперзвуковым пассажирским самолетом, который сможет летать на очень большой высоте.

Космос На карте ВМС США обнаружен на Луне инопланетный город Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг при изучении карты ВМС США обнаружил инопланетный город.

Футбол Серхио Рамос решил остаться в «Реале» Капитан "Реала" Серхио Рамос передумал уходить из команды. 33-летний футболист решил провести остаток карьеры в "королевского клуба".

Происшествия Экстренно севший в Шереметьево самолет вылетел в Грозный Напомним, пассажирский Airbus А320, выполнявший рейс SU1498 по маршруту Москва-Грозный был вынужден вернуться в Шереметьево после того, как сработал датчик пожаротушения, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авто Показали фото обновленного Renault Duster для России Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.

Политика Президент Сербии обсудил с послом России кризис в Косове Президент Сербии Александар Вучич обсудил с послом России в Сербии Александром Чепуриным кризис в Косове и Метохии.

Происшествия Школьница скончалась на ЕГЭ по математике В Чебоксарах выпускница скончалась на едином государственном экзамене (ЕГЭ) по математике. Об этом сообщает РИА "Новости".

Авто АвтоВАЗ разработал 350-сильную Lada Granta FL 4WD Инженеры раллийной команды MRMotorsport ведут работы над созданием уникального гоночного автомобиля для абсолютного зачета Чемпионата России по классическому ралли.

Спорт Оппонент Друзя назвал его извинения неискренними Илья Бер назвал извинения Александра Друзя, которого он уличал в попытке подкупа за выигрыш, неискренними.

Космос Крупнейшая «безымянная» планета Солнечной системы получила имя Карликовая планета 2007 OR10, крупнейший "безымянный" мир Солнечной системы, будет названа в честь Гунгуна, китайского бога воды, сообщил астроном Майкл Браун, один из ее первооткрывателей.

Хоккей Сын Валерия Харламова стал генеральным директором ХК «Торпедо» Сын Валерия Харламова, Александр Харламов, избран на пост генерального директора нижегородского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Торпедо".

Авто Эксклюзивный Bentley от Mulliner оценили в 1,3 миллиона долларов Стоимость Bentley от Mulliner перешагнет отметку в 1 млн фунтов стерлингов или около 1,26 млн долларов США и, таким образом, станет самой дорогой машиной бренда.

Общество Ливень с градом обрушился на Москву По прогнозам синоптиков Росгидромета, до 21:30 мск четверга в Москве ожидаются ливень, гроза и град.

Культура Роулинг выпустит новые рассказы по «Гарри Поттеру» Британская писательница Джоан Роулинг выпустит четыре рассказа по вселенной «Гарри Поттера».

Общество Фонтан в центре Калининграда забил зеленым антифризом Фонтан у монумента "Мать-Россия" в центре Калининграда, в котором раньше циркулировала обычная вода, забил ядовито-зелеными струями.

Политика ВЦИОМ объяснил Кремлю падение рейтинга доверия Путину Накануне ВЦИОМ опубликовал результаты опроса россиян, показавшие снижение личного рейтинга доверия к Владимиру Путину до исторически минимального значения — 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобряют 65,8% опрошенных.

Здоровье Минздрав рассказал, почему россияне стали больше выпивать Россияне стали чаще выпивать из-за заморозки акцизов на алкогольную продукцию в 2018–2019 годах, заявили в Минздраве, комментируя опрос ВЦИОМ, согласно которому число непьющих в РФ сократилось с 40% до 33%.

Авто Lada Granta превратили в самый дешевый «дом на колесах» Lada Granta стала базой для автодома. Одна из столичных компаний собрала выставочный образец такого автокемпера.

Политика США не намерены давать странам послабления для закупок иранской нефти США больше не будут предоставлять странам послабления для закупок иранской нефти без риска американских санкций, заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Происшествия В Улан-Удэ батут вместе с детьми унесло ветром Следственный комитет опубликовал видео инцидента с надувным батутом в Улан-Удэ.

Общество IKEA реконструировала комнаты из «Друзей» и «Симпсонов» "Комната для семей" воссоздает обстановку гостиной семейства Симпсонов, "комната для друзей" - квартиры Моники из сериала "Друзья", а "комната для всех" - гостиной Байерсов из сериала "Очень странные дела", правда, без некоторых мистических элементов.

Происшествия Кассирша Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей Кассирша Россельхозбанка украла 23 миллиона рублей 36-летняя Луиза Хайруллина, старший кассир башкирского отделения Россельхозбанка в городе Салават, отпросилась домой пораньше.

Политика Госдума обсудит средства сдерживания для авиадебоширов Предполагалось, что Госдума обсудит законопроект в первом чтении 21 мая, однако у парламентариев не хватило времени на дискуссию.

Шоу-бизнес Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса» Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.

Здоровье Врачи рассказали об опасности утреннего кофе Привычка каждый день пить утром кофе может пагубно отразиться на здоровье.