Цена нефти Brent опустилась ниже $61 за баррель впервые с ноября 2017 года - данные торгов.

Энергетика Энергетика Свердловское УФАС зафиксировало рост цен на бензин АИ-92 В Свердловской области региональное управление ФАС зафиксировало рост бензина АИ-92 (93), сообщается на сайте ведомства.

Энергетика Энергетика «Газпром» сократил инвестпрограмму на 2019 год Правление «Газпрома» приняло проекты инвестиционной программы и бюджета на 2019 год.

Энергетика Энергетика Почему метод «альтернативной котельной» защищает от скачка цен Тарифообразование по методу "альтернативной котельной" означает качественное и надежное теплоснабжение для потребителя, а для инвестора — стабильность, заявил Королев.

Энергетика Энергетика В Дагестане наложили три штрафа на «Газпром межрегионгаз Пятигорск» На предприятие был наложен штраф в размере 3 млн рублей — по миллиону за каждое нарушение.

Энергетика Энергетика «Маршал Василевский» прорвет блокаду Регазификационное судно «Маршал Василевский», построенное в Южной Корее и проходившее загрузку сжиженным газом в Сингапуре, в четверг направилось с рейда Сингапура в Калининград, следует из данных портала Marinetraffic.

Энергетика Энергетика Долги за газ теплоснабжающих организаций Дона достигли 800 млн руб За год сумма увеличилась более чем вдвое За прошедший год долги за газ теплоснабжающих компаний Ростовской области выросли более чем вдвое и достигли 788 млн руб. Об этом рассказали в компании "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону".

Энергетика Энергетика Почему Минэкономразвития прогнозирует падение цен на нефть до $50 В 2025-2030 гг. нефтяные цены будут находиться на уровне $50 за баррель, отметил министр экономического развития Максим Орешкин.

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Энергетика Энергетика Газовое месторождение открыла OMV в Румынии По расчетам, первоначальный объем добычи превысит 190 тысяч кубометров газа в сутки OMV Petrom, румынская «дочка» OMV, открыла газовое месторождение на юго-западе Румынии.

Энергетика Энергетика ТЭЦ в Алма-Ате планируют перевести на газ В целях улучшения экологической ситуации в Алма-Ате власти Казахстана планируют переоборудовать ТЭЦ-2 на газовое топливо, заявил заместитель министра энергетики Казахстана Сабит Нурлыбай на парламентских слушаниях во вопросам перехода республики к «зеленой» экономике, сообщает 23 ноября агентство «КазТАГ».

Энергетика Энергетика Иранское месторождение Форузан в 2019 году увеличит добычу газа Около 15 млн кубометров газа будет передано с месторождения Форузан на газоперерабатывающие установки к марту 2019 года.

Энергетика Энергетика Маслик объяснил, почему ПП-8 закупает солярку по 60 рублей за литр Директор МП ПП № 8 Виталий Маслик объяснил покупку своим предприятием 5 млн литров зимней солярки по 60 рублей за литр.

Энергетика Энергетика «Газпром» поможет перейти транспорту Ямала на газомоторное топливо В Ямало-Ненецком автономном округе при содействии «Газпрома» с 2019 года начнется разработка плана по созданию объектов газомоторной инфраструктуры и переводу парка техники дорожно-коммунальных служб и общественного автомобильного транспорта на газ.

Энергетика Энергетика ТГК-1 перейдет на физический метод учета расходов Комитет по тарифам после детального анализа расчетных тарифов предложил перейти ПАО «ТГК-1» на физический метод распределения расхода условного топлива между электрической и тепловой энергией, начиная с нового года.