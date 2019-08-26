Энергетика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЦены на нефть умеренно повышаются

Нефтяные котировки на мировых рынках во вторник утром умеренно повышаются. Участники торгов на сырьевых рынках продолжают отыгрывать снижение напряженности в торговой войне между США и КНР.
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Цены на нефть умеренно повышаются

Московский Комсомолец21:57

Волатильность на нефтяном рынке, скорее всего, останется повышенной - «Нордеа Банк»

Финмаркет05:11

Нефтяная корзина ОПЕК существенно подешевела

Росбалт10:23

Нефть пытается расти, реагируя на заявления Трампа

REGNUM08:41

Цены на нефть вернулись к снижению на новых заявлениях Трампа

ПРАЙМ13:32

Brent подешевела до $58,75 за баррель

Интерфакс01:58

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:03
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Армия и оружие

Испытания под Северодвинском связали с разработкой новых ракет

"Проводившиеся испытания на военном полигоне 8 августа под Северодвинском были связаны с разработкой оружия, которое мы вынуждены были начать создавать в качестве одной из ответных мер в связи с односторонним выходом США в 2002 году из Договора об ограничении систем противоракетной обороны", - заявил Карпов на 53-й сессии рабочей группы Подготовительной комиссии ОДВЗЯИ.
РИА Новости 14:26
Политика

Американский сенатор заявил об отказе в выдаче российской визы

Россия отказала в визе американскому сенатору, члену Республиканской партии Рону Джонсону.
РИА Новости 18:45
Происшествия

Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

РБК 16:24
Происшествия

Сбежавший с пистолетом полицейский из Якутии найден мертвым

Газета.Ru 16:52
Происшествия

Ушедшую за грибами 94-летнюю женщину спасли под Можайском

В Можайском городском округе спасатели нашли заблудившуюся в лесу 94-летнюю женщину, которая ушла собирать грибы.
Москва 24 21:06
Здоровье

Прокуратура начала проверку после увольнения хирургов в Нижнем Тагиле

Свердловская прокуратура проведет встречу с врачами-хирургами из больницы в Нижнем Тагиле, которые подали заявления об увольнении, а также с их руководством, сообщает в понедельник пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости 07:52
Общество

Большинство россиян не поддерживают идею сна в рабочее время

Почти 60% российских работодателей и 44% работников не поддерживают идею перерыва на дневной сон в рабочее время.
RT на русском 20:55
Армия и оружие

Мантуров раскрыл сроки старта испытаний первого ракетоносца Ту-160М

Во время пресс-конференции министр уведомил о передаче первого Ту-160М на прохождение испытаний уже в конце 2020 года.
Дни24 05:10
Кино

Депардье сыграет Брежнева в фильме о «пражской весне»

Жерар Депардье сыграет роль советского политического деятеля Леонида Брежнева в фильме хорватского режиссера Лордана Зафрановича.
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Происшествия

В КНР австралийскому писателю предъявили обвинения в шпионаже

Обвинения в шпионаже были официально предъявлены задержанному ранее в Китае гражданину Австралии, писателю Яну Хэнцзюню.
Известия 22:17
Транспорт

Ливень нарушил работу городского транспорта во Владивостоке

Работа трамваев и троллейбусов во Владивостоке нарушена из-за сильного ливня: подтоплены улицы дальневосточной столицы.
News.ru 20:52
Политика

Лавров рассказал о позиции России по встрече в нормандском формате

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что перед планированием новой встречи в нормандском формате российская сторона хотела бы понять позицию новых украинских властей относительно Минских соглашений.
RT на русском 06:19
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Известия 09:28
Политика

Болтон посетит Белоруссию в ближайшее время

Советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон намерен на этой неделе посетить Белоруссию, пишет в понедельник, 26 августа, журнал Foreign Policy со ссылкой на собственные источники.
Известия 22:06
Экономика

В «квалификационную яму» попадают почти 34 млн россиян

«Квалификационная яма» является глобальной проблемой: 23% всех работников в мире (1,3 млрд человек) выполняют работу, которая не соответствует их навыкам.
Коммерсантъ 22:30
Теннис

Шарапова проиграла Серене Уильямс на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова проиграла американке Серене Уильямс в первом круге Открытого чемпионата США (US Open).
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Стали известны имена наставников восьмого сезона шоу «Голос»

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Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике

Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
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Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Экономика

Минэкономразвития ухудшило прогноз по росту доходов россиян

Минэкономразвития РФ понизило прогноз по росту реальных доходов населения в 2019 году с 1% до 0,1%. Об этом заявил глава ведомства Максим Орешкин, передает ТАСС.
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Политика

Пентагон выразил беспокойство из-за действий КНР в Южно-Китайском море

Как подчеркнули в США, Китай возобновил «принудительное вмешательство» в нефтегазовую деятельность Вьетнама в Южно-Китайском море, нарушив таким образом обещание главы Минобороны страны Вэй Фэнхэ о мирной стратегии развития.
RT на русском 16:57
Общество

В России решили судиться с Boeing

В июле стало известно, что ответственность за одобрение работы системы MCAS в новейших пассажирских самолетах Boeing 737 MAX, проблемы с которой, предположительно, могли привести к двум авиакатастрофам с участием этих лайнеров, была передана производителю, то есть самой корпорации Boeing.
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Смартфон Redmi Note 8 получит пять камер

По словам источника, аппарат получит четверную основную камеру. Главный модуль получит датчик разрешения 48 Мп.
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Дочь Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко сказала первое слово

В семейной жизни Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова произошло счастливое событие: их дочь Милана сказала первое слово — мама.
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Европейские космонавты отказались от полетов на российских «Союзах»

Европейское космическое агентство отказалось от использования российских "Союзов" для доставки астронавтов на МКС в ближайшие годы.
Газета.Ru 18:31
Армия и оружие

В Кремле пообещали ответить на ракетные испытания США

Россия обязательно ответит на действия США, которые испытали новую крылатую ракету, нарушающую условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
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Общество

В Комсомольске-на-Амуре подтоплено около 20 домов

В Комсомольске-на-Амуре продолжает ухудшаться паводковая ситуация, около 20 домов подтоплено, эвакуировано восемь человек.
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Общество

В Шереметьево хотят сократить число голосовых сообщений

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Известия 18:28
Здоровье

На МАКС-2019 будут дежурить два десятка медицинских бригад

Медицинское сопровождение Международного авиакосмического салона в подмосковном Жуковском обеспечат более 20 бригад обеспечат.
Национальная служба новостей 12:31
Общество

Минтруд предложил пристраивать в семьи одиноких стариков

Министерство труда России выступило с предложением пристраивать одиноких пожилых людей в семьи.
Газета.Ru 17:26
Как работают Яндекс.Новости?
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