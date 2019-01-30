Цены на нефть стабильные, но находятся под давлениемREGNUM 05:06

Цены на нефть 30 января оставаются стабильными, чему способствовали опасения по поводу перебоев с поставками после введения санкций США в отношении нефтяной промышленности Венесуэлы, но находятся под давлением из-за мрачных перспектив мировой экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Цены на нефть стабильные, но находятся под давлением

Происшествия СК подтвердил задержание отца сенатора Арашукова Следственный комитет России сообщил о задержании Рауля Арашукова, отца сенатора Рауфа Арашукова, в рамках расследования дела о создании преступной организации, хищении природного газа ПАО «Газпром», совершении двух убийств и других преступлений.

Происшествия Сбербанк изучает информацию о звонках мошенников клиентам Сбербанк заверил, что все случаи мошенничества внимательно изучаются, а сотрудники банка «постоянно совершенствуют» систему антифрода и никогда не звонят клиентам с просьбой назвать данные банковских карт и кодовое слово к ним.

Гаджеты СМИ назвали способ прочитать удалённые в WhatsApp сообщения Daily Mirror назвал способ, как прочитать удалённые в WhatsApp сообщения.

Происшествия В Ленобласти подростки в масках подожгли шапку на голове девочки Неизвестные подростки в масках подожгли шапку на несовершеннолетней девочки и избили ребенка на улице в городе Волхов Ленинградской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

Авто Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq Компания Skoda показала внешность нового компактного кроссовера Skoda Kamiq на первых дизайн-скетчах.

Авто Volkswagen удержал статус крупнейшего автопроизводителя в мире Германская автомобилестроительная группа Volkswagen AG сумела сохранить за собой статус крупнейшего в мире производителя автомобилей.

Интернет Facebook платит пользователям 20 долларов за установку следящего VPN Согласно информации издания, социальная сеть платит своим пользователям за установку следящего VPN.

Общество В Москве запретили продажу вейпов несовершеннолетним Депутаты Мосгордумы в среду приняли закон, запрещающий продажу детям до 18 лет электронных сигарет и вейпов, а также устанавливающий штрафы до 5 тыс. рублей за привлечение несовершеннолетних к их курению, передает корреспондент ТАСС.

Происшествия На Украине после пропажи капитана «Норда» открыли дело об убийстве Полиция Мелитополя открыла дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна «Норда» Владимира Горбенко.

Происшествия ТАСС: в администрации подмосковной Балашихи идут обыски Сотрудники Следственного комитета России (СКР) и Федеральной службы безопасности (ФСБ) проводят обыски в администрации подмосковной Балашихи, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Общество Минприроды признало острой проблему транспортного шума в Москве Министерство природных ресурсов и экологии РФ в докладе назвало города, где проблема транспортного шума стоит особенно остро, передаёт 30 января RT.

Происшествия В регионах СЗФО началась эвакуация из-за сообщений о минировании Из-за массовых звонков о минировании идет эвакуация Прионежской администрации и районного суда, здания которых расположены в Петрозаводске.

Общество Врио мэра Белгорода извинился за то, что нахамил пенсионеру Временно исполняющий обязанности главы администрации Белгорода Юрий Галдун извинился перед белгородцами и пенсионером, которому посоветовал слуховой аппарат.

Транспорт В России начали тестировать автоматический паспортный контроль В московских аэропортах начали тестировать автоматизированную систему паспортного контроля, рассказали «Известиям» в ФСБ.

Гаджеты Около 400 «Яндекс.Телефонов» продано за декабрь Всего около 400 «Яндекс.Телефонов» было реализовано за неполный декабрь 2018 года, а к 20 января число проданных смартфонов выросло до 450, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудников трех ритейлеров.

Политика В Минкомсвязи считают, что Telegram не просуществует долго Мессенджер Telegram долго не просуществует. Такое мнение высказал журналистам замглавы Минкомсвязи Олег Иванов.

Космос Космонавта Овчинина признали годным к новому полету на МКС Российский космонавт Алексей Овчинин, из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" не долетевший в октябре до Международной космической станции, признан врачами годным к новому полёту, говорится в сообщении на сайте Центра подготовки космонавтов.

Экономика Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона.

Политика Антикоррупционное бюро Латвии проводит обыск в кабинете мэра Риги Сотрудники Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Латвии в среду проводят процессуальные действия, в частности обыск, в кабинете мэра Риги Нила Ушакова.

Гаджеты На Apple подали в суд из-за прослушки в FaceTime На американскую корпорацию Apple подали в суд из-за ошибки, позволяющей третьим лицам получить доступ к микрофону и камере владельцев iPhone, пишет Bloomberg в среду, 30 января.