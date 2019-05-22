Энергетика

Цены на нефть стабилизировалисьREGNUM 00:14

Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
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Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю, Brent и WTI дешевеют

Росбалт11:45

Цены на Brent выросли из-за загрязнения нефти в «Дружбе»

Ведомости11:26

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:04

Нефть резко снижается на данных Минэнерго США по запасам

Profinance.ru10:49

Рост нефтяных цен остановили торговая война и сильный доллар — Saxo Bank

REGNUM11:24

Нефть WTI подешевела на 3% после выхода данных о росте запасов в США

ПРАЙМ12:14

Запасы нефти в США неожиданно выросли за неделю -- API

Financial One03:33
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Культура

Умерла актриса и певица Женевьев Уэйт

Обновлено в 03:18
Происшествия

Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса

Обновлено в 12:06
Экономика

S7 заявила об исчерпании возможности сдерживать рост цен на авиабилеты

Авиакомпания Utair закончила 2018 год с чистым убытком в 4,4 млрд руб. "На топливо Utair потратила на 3,9 млрд руб. больше, чем годом ранее, из которых 3,1 млрд руб. — следствие роста цен на топливо, а 0,8 млрд руб. — рост программы перевозок", — указывали в компании.
Обновлено в 10:46
Общество

74% жителей Екатеринбурга назвали сквер неудачным местом для храма

Обновлено в 09:55
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Политика

Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с «Коммерсантом»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".
Обновлено в 07:21
Музыка

Организатор «Евровидения» обдумывает санкции против Исландии

Участники от Исландии размахивали шарфами цветов палестинского флага с надписью «Палестина».
Обновлено вчера в 21:04
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Татуировка, сделанная на руке британской актрисы Софи Тернер, сыгравшей Сансу Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 07:12
Энергетика

Долги Северного Кавказа за газ в 2018 году выросли на 10%

Член правления ПАО "Газпром" Геннадий Сухов в рамках пресс-конференции отметил, что в 2018 году задолженность населения за газ выросла на 8,4%, до 77,1 млрд рублей, среди которых 68,6 млрд руб. - это долги жителей Северного Кавказа.
Обновлено в 11:19
Наука

Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности

В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено вчера в 20:18
Происшествия

Air China потребовала компенсации убытков за простой самолетов 737 Max

Китайская авиакомпания Air China потребовала от Boeing компенсации убытков в связи с простоем самолетов 737 Max.
Обновлено в 00:44
Авто

Большинство дилеров Ford продолжат работать в России

«После решения Ford сконцентрироваться на развитии сегмента коммерческого автотранспорта, компания предложила дилерам продолжить сотрудничество по двум направлениям: продажа и обслуживание Ford Transit, а также сервисное обслуживание легковых автомобилей или только сервисное обслуживание», — говорится в сообщении.
Обновлено в 07:25
Спорт

Чемпионат России по фигурному катанию 2020 года пройдет в Красноярске

Обновлено в 11:00
Армия и оружие

Призывников из Москвы отправили на военную службу

В среду на сборном пункте в районе метро "Дубровка" столичных призывников отправили к местам прохождения срочной службы, передает "ТВ Центр".
Обновлено в 08:15
Общество

В рамках программы «Подари лес другу!» на Ольхоне высадят 84 тысячи сеянцев сосны

В целом до конца месяца на участке площадью 21 гектар планируют высадить 84 тысячи сеянцев сосны обыкновенной.
Обновлено в 11:06
Происшествия

В результате ДТП в Италии погибла гражданка России

Обновлено в 09:08
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 73 млрд рублей

Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД с постоянным купонным доходом выпуска 26227 (с погашением 17 июля 2024 года) на сумму 72,996 млрд рублей, сообщается на сайте Московской биржи.
Обновлено в 07:19
Авто

Ford выпустит новый электрический кроссовер в конце 2020 года

Новинка станет первым электромобилем Ford, построенным компанией с нуля и на новейшей платформе, и началом глобальной электрификации бренда.
Обновлено в 09:14
Автоспорт

Ромен Грожан: Лишь бы в Монако не было проблем с шинами

Обновлено в 04:39
Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Самолет Ан-2 загорелся при взлете на Ставрополье

Самолет Ан-2 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся при взлете в Ставропольском крае.
Обновлено в 08:28
Здоровье

Срок освидетельствования инвалидности паллиативным пациентам сократят

Период освидетельствования инвалидности для паллиативных пациентов будет сокращен в десять раз - с 30 до трех дней.
Обновлено в 12:04
Наука

Робот Salto стал автономным и научился прыгать в любом помещении

В новой модификации Salto-1P алгоритм стал способен самостоятельно рассчитываеть параметры прыжка робота, а после каждого перемещения производить сравнения расчетных данных с фактическими и соответственно корректировать дальнейшие действия модели.
Обновлено в 10:37
Игры

В Origin бесплатно раздают The Sims 4

В Origin можно бесплатно получить The Sims 4. Акция продлится до 28 мая. Стандартное издание игры бесплатно можно получить по ссылке.
Обновлено вчера в 14:12
Авто

В России отзовут 14,5 тыс. автомобилей Ford Explorer

Обновлено в 11:21
Общество

Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира

Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Общество

Россияне назвали своих идеальных соседей

Индекс терпимости составил 195 пунктов. Также лучшими соседями стали мать-одиночка с ребенком (194) или семья с инвалидом (193).
Обновлено в 08:25
Политика

В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Шоу-бизнес

Татьяна Навка появилась в эффектных нарядах на Каннском фестивале

Фигуристка Татьяна Навка выбрала эффектные наряды для ковровой дорожки Каннского фестиваля, передает издание argumenti.ru.
Обновлено в 09:45
Экономика

В апреле промышленность резко ускорилась до максимума за два года

В январе—марте 2019 года рост ВВП России резко замедлился до 0,5% в годовом выражении после 2,7% в октябре—декабре 2018 года.
Обновлено в 12:12
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