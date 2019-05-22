Энергетика
Мировые цены на нефть изменились во вторник разнонаправленноБанки.ру 01:18
Котировки июньских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке снизились по итогам торгов на 0,11 доллара и составили 62,99 доллара за баррель. На торгах в Европе нефть немного подорожала.
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