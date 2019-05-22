Энергетика
Цены на нефть стабилизировалисьREGNUM 00:14
Торги по нефти 21 мая завершились практически без изменения. Цена на нефть стабилизировалась на уровне $71,95 за баррель.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Грунт провалился в центре Москвы
Грунт провалился на проезжей части дороги в центре Москвы. Инцидент произошел утром в среду, 22 мая, на Мытной улице.
Обновлено в 01:48
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41
Общество
Организаторы стройки храма в Екатеринбурге прокомментировали ситуацию в сквере
Напомним, что накануне прошли протестные акции против постройки храма на территории сквера в Екатеринбурге.
Обновлено в 03:43
Политика
Зеленский направил Парубию просьбу о внеочередном заседании Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.
Обновлено вчера в 12:59
Происшествия
СК завел уголовное дело на главу и сотрудников Росреестра Дагестана
Уголовное дело заведено в отношении руководителя и сотрудников управления Росреестра по Дагестану, а также должностных лиц Кадастровой палаты республики и администрации города Махачкалы, сообщает пресс-служба СК России.
Обновлено в 04:17
Политика
Коломойский рассказал о поздравлении Зеленского
Олигарх Игорь Коломойский заявил, что еще не встречался с президентом Владимиром Зеленским, однако поздравил его с победой СМС-сообщением.
Обновлено в 02:42
Общество
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Нынешний май выдался на редкость теплым.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Энергетика
Saudi Aramco раскрыла условия договора о поставках СПГ из США
Saudi Aramco заявила о подписании документа об основных принципах соглашения (HOA) с американской Sempra Energy, сообщает пресс-служба компании из Саудовской Аравии.
Обновлено в 03:13
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено в 01:34
Происшествия
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
Кроме Табарова, который был признан организатором группировки, к тюремным срокам приговорили еще 14 наркоторговцев.
Обновлено в 03:52
Кино
Писатель Джордж Мартин оценил завершение «Игры престолов»
Американский писатель-фантаст Джордж Мартин в своем блоге прокомментировал завершение «Игры престолов».
Обновлено вчера в 10:41
Политика
Apple исправила принадлежность Крыма в приложении «Карты»
Apple в своих «Картах» исправила принадлежности Крыма и маркирует его Россией, а не Украиной, передает корреспондент ИА REGNUM 22 мая.
Обновлено в 04:02
Происшествия
В «Открытой России» сообщили о возбужденном деле против активистки
Активистке движения "Открытая Россия" Яне Антоновой предъявили обвинение о работе в нежелательной организации, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе движения во вторник.
Обновлено вчера в 21:09
Здоровье
Пациентка назвала дочь в честь спасшей ей жизнь акушерки
Обновлено в 04:05
Экономика
В Госдуме поддержали законопроект о регулировании СПИКов
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, вносящий изменения в закон "О промышленной политике в РФ" в отношении регулирования специальных инвестиционных контрактов (СПИКов).
Обновлено в 03:52
Хоккей
Голы Тарасенко и Барбашева вывели «Сент-Луис» в финал Кубка Стэнли
Обновлено вчера в 22:46
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксенова, по некоторым данным, владеет элитной недвижимостью в Москве и Симферополе
Сергей Аксенов оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, пишет интернет-издание Insider.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Игорь Николаев умилил поклонников видео с дочерью-гонщицей
Певец и композитор Игорь Николаев любит рассказывать об успехах своей младшей дочери Вероники в соцсетях.
Обновлено в 02:28
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09
Хоккей
Сборная России сыграет против США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею стала первой в группе В на чемпионате мира и в четвертьфинале турнира сыграет с США.
Обновлено вчера в 16:47
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Театры
Лариса Луппиан стала худруком Театра имени Ленсовета
Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Депутат Мосгордумы Шувалова проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в парламент
Депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова в среду проведет одиночный пикет против закона об электронном голосовании на выборах в столичный парламент.
Обновлено вчера в 13:34
Политика
Зеленский назначил пятерых заместителей главы Администрации президента
Президент Украины Владимир Зеленский назначил пятерых заместителей главы своей администрации.
Обновлено вчера в 13:54
Политика
Китай может осложнить доступ США к рынку редкоземельных металлов
Китай может использовать стратегически важные редкоземельные металлы в качестве козыря в разгорающейся торговой войне с США.
Обновлено в 00:25