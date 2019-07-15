Энергетика

Цены на нефть снижаются на фоне замедления роста ВВП КитаяFinancial One 02:23

Экономический рост Китая замедлился до 6,2% во втором квартале в годовом выражении, как и ожидали аналитики, на фоне ослабления спроса внутри страны и за рубежом из-за торговой войны между США и КНР.
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Цены на нефть сохранят относительную стабильность

REGNUM05:21

Нефть дешевеет на слабой статистике из Китая

News.ru02:35

Нефть слабо дешевеет на статистике из Китая

ПРАЙМ01:05

Рост цен на новое жилье в Китае замедлился на фоне снижения продаж

Вести.Финанс01:59

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы01:45

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:08

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалт02:33
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Экономика

Промсвязьбанк подал иски по возврату активов на 500 млрд рублей

Промсвязьбанк ведет судебные разбирательства по возврату активов на 500 млрд руб. "Судебных исков много — не меньше 700 дел по разным направлениям, включая не только бывших акционеров, но и проблемные активы", — сообщил глава кредитной организации Петр Фрадков ТАСС.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитета

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Обновлено в 04:36
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Транспорт

Орешкин рассказал, как ехал на Lada Xray до Тольятти

Министр экономического развития России Максим Орешкин остался доволен поездкой из Москвы в Тольятти на автомобиле Lada Xray.
Обновлено в 06:30
Футбол

«Реал» ищет для Лунина вариант с арендой

Вратарь Кейлор Навас принял решение остаться в «Реале» в роли второго номера на вратарской позиции, поэтому мадридский клуб сейчас рассматривает варианты для аренды Андрея Лунина, сообщает Marca.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Италии конфисковали арсенал оружия для наемников в Донбассе

Обновлено в 04:20
Политика

Генпрокуратура Украины: Вышинский может выйти на свободу уже сегодня

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, которого Киев обвиняет в госизмене и незаконном обороте оружия, может быть освобожден уже сегодня.
Обновлено в 04:04
Экономика

На кассах магазинов по всей России начнут выдавать наличные

Россияне смогут снимать наличные деньги в кассах магазинов по всей стране, пишут СМИ.
Обновлено в 04:31
Происшествия

В Ростовской области ФСБ ликвидировала ячейку «ИГ», готовившую теракты

ФСБ России задержала в Ростовской области двух участников ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство", сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Обновлено в 06:09
Общество

Заключенные в Британии смогут получать ключи от камер

Британские заключенные при условии хорошего поведения смогут получать ключи от своих камер.
Обновлено в 03:35
Кино

Новым агентом 007 стала темнокожая актриса

В 25-ом фильме бондианы агента 007 сыграет темнокожая актриса Лашана Линч. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на анонимного источника.
Обновлено в 02:49
Происшествия

Суд оправдал челябинца, «избившего» охранника Томинского ГОКа

Активист «Фонда борьбы с коррупцией», противник Томинского ГОКа Борис Золотаревский оправдан в Сосновском районном суде.
Обновлено в 05:38
Спорт

Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций

Обновлено вчера в 23:14
Авто

Продажи Datsun в июне выросли на 68%

В первый месяц лета в России было реализовано 1 967 новых автомобилей марки Datsun.
Обновлено в 01:42
Общество

У россиян может появиться дополнительный выходной

У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Политика

Столтенберг заявил о «полной ответственности» РФ за разрушение ДРСМД

Россия понесет полную ответственность за возможное свертывание Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого ранее вышли США, заявил генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг в своей статье для Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Обновлено вчера в 19:38
Общество

Медведев поручил ускорить выплаты пострадавшим от паводка

Постановление, помогающее ускорить выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области, подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 05:27
Кино

Скарлетт Йоханссон выступила против политкорректности на кастингах

Обновлено в 01:52
Происшествия

МАК приступил к расследованию крушения дельталета в Тверской области

Обновлено в 05:36
Шоу-бизнес

Обнаженное фото молодой миллиардерши Кайли Дженнер смутило фанатов

Обновлено в 05:42
Культура

В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя

Обновлено вчера в 09:43
Политика

В Грузии обещали найти всех причастных к беспорядкам в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что расследование дела о беспорядках в Тбилиси 20 июня продолжается, отметив, что от ответственности не уйдут ни превысившие полномочия правоохранители, ни призывавшие к насилию политики.
Обновлено в 05:21
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия

Пожар в центре Москвы ликвидирован

Обновлено в 06:35
Экономика

В Липецкой области подорожали коттеджи

Средняя стоимость домовладения с начала года увеличилась на 1,2 % и составила около 4,8 млн рублей.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми

В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

Протестующие против свалки в Ликино-Дулево перекрыли Егорьевское шоссе

Обновлено в 05:35
Экономика

«Яндекс.Такси» покупает активы такси «Везет»

Сервис заказа "Яндекс.Такси" договорился о покупке активов группы компаний "Везет", говорится в сообщении, поступившем в "Газету.Ru".
Обновлено в 06:09
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Независимые кандидаты в Мосгордуму Любовь Соболь (43 округ), Илья Яшин (45 округ) и Иван Жданов (8 округ) в своих социальных сетях объявили, что в понедельник придут на прием к главе Мосгоризбиркома Валентину Горбунову.
Обновлено в 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
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