Аналитик отметил, что основным сдерживающим фактором роста цен на нефть является общее замедление экономического роста на фоне торговых войн между США и Китаем. «Этот доминирующий фактор будет сохраняться еще очень долгое время и оказывать серьёзное давление на нефтяные цены», — считает Гасанов.

Футбол Гризманн назвал самого жесткого соперника за свою карьеру Новичок «Барселоны» Антуан Гризманн ответил на вопрос, против кого ему на поле было тяжелее всего действовать.

Общество Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья» Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей, неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.

Происшествия Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».

Общество Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля «Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.

Происшествия В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.

Футбол Агент Модрича провёл переговоры с «Миланом» Sky Sport Italia сообщает о визите агент Модрича в офис "Милана" для обсуждения потенциального трансфера хорвата, который в сентябре отпразднует 34-й день рождения.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

ЖКХ В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.

Политика Помпео заявил о готовности Ирана к переговорам по ракетной программе Госсекретарь США Майк Помпео заявил в ходе заседания кабинета министров, что Иран готов к переговорам с Соединёнными Штатами по программе разработки ракет.

Кино Скончалась актриса Ольга Вяликова Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.

Происшествия В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.

Политика Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату Рядовым и сержантам, служащим в Вооруженных силах РФ по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно поднимут зарплату.

Общество Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.

Политика Конгресс США принял резолюцию против «расистских высказываний» Трампа "Палата представителей решительно осуждает расистские высказывания президента Дональда Трампа, которые узаконили и укрепили боязнь и ненависть по отношению к новым американцам и людям с цветной кожей", - сказано в резолюции.

Общество Соболь назвала беспределом недопуск независимых кандидатов на выборы Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь назвала беспределом действия избирательных комиссий в Москве, отказавшихся допускать к участию в выборах независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы.

Спорт Российские синхронистки завоевали золото в технической программе на ЧМ Сборная России по синхронному плаванию победила в технической программе среди команд на чемпионате мира по водным видам спорта.

Кино Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке» Британский певец Гарри Стайлс может исполнить роль принца Эрика в новой экранизации диснеевской «Русалочки».

Здоровье Владимирский роддом №2 предлагает услугу сохранения стволовых клеток Родильный дом №2 во Владимире предлагает роженицам воспользоваться новой услугой - биострахованием новорожденных.

Политика Кристин Лагард официально подала в отставку с поста главы МВФ Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард подала в отставку со своего поста в связи с выдвижением своей кандидатуры на пост главы Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Политика В ООН озабочены законом о государственном языке на Украине 16 июля на Украине вступает в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Космос Запуск «Протона-М» перенесли из-за трещины Перенос запуска ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком ДМ-03 и астрофизической космической обсерваторией «Спектр-РГ» был связан с трещиной в трубопроводе на второй ступени ракеты.

Шоу-бизнес Певица Слава одобряет откровенные фотосессии своей дочери Слава объяснила, что её старшая дочь очень творческая натура, Саша отучилась некоторое время в театральном училище им. Щепкина, а потом перевелась на лингвиста.