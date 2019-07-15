Энергетика

Цены на нефть сохранят относительную стабильностьREGNUM вчера в 05:21

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Аналитик отметил, что основным сдерживающим фактором роста цен на нефть является общее замедление экономического роста на фоне торговых войн между США и Китаем. «Этот доминирующий фактор будет сохраняться еще очень долгое время и оказывать серьёзное давление на нефтяные цены», — считает Гасанов.
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