Энергетика

Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕКFinancial One 02:11

Лидеры стран "Большой двадцатки" проводят встречу в пятницу и субботу в японской Осаке, наиболее ожидаемым событием станут переговоры Трампа и Си в субботу. Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение на встрече с Си.
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Стоимость нефти Brent слегка снижается, WTI дорожает

Росбалт08:57

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Финмаркет07:58

Цены на нефть «застыли»

REGNUM08:54

Цены на нефть колеблются в преддверии саммита G20 и встречи ОПЕК+

ПРАЙМ07:44

Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕК

Financial One02:11
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:04, Вашингтон
Политика

Трамп отреагировал на приглашение в Россию на 75-летие Победы

Обновлено в 11:38
Происшествия

Более 300 туристов из России застряли в аэропорту Антальи

Вылет должен был состояться 27 июня в 18:50, но был перенесен на утро пятницы. О причинах задержки в аэропорту не сообщили.
Обновлено в 04:19
Автоспорт

Боттас и Ферстаппен разбили свои болиды во второй практике Гран-при Австрии

Финн Вальттери Боттас из команды "Мерседес" и голландец Макс Ферстаппен из "Ред Булл" попали в аварию во второй сессии свободных заездов девятого этапа чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Австрии.
Обновлено в 10:08
Политика

Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев

Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено в 10:13
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено в 09:32
Политика

Иностранцы восхитились речью Путина о конце эпохи либерализма

Жители стран Запада восхитились речью президента РФ Владимира Путина, который объявил конец эпохи либерализма.
Обновлено в 09:26
Транспорт

На участке голубой ветки московского метро не ходят поезда

Обновлено в 11:57
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Происшествия

Суд отправил под домашний арест топ-менеджера «Рольфа» Кайро

Басманный суд Москвы избрал домашний арест в качестве меры пресечения члену совета директоров автодилера «Рольф» и директору департамента анализа и развития бизнеса Анатолию Кайро.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие

СК вменяет украинским военным 374 преступления против жителей Донбасса

Следственный комитет России вменяет украинским военнослужащим 374 эпизода преступлений против мирного населения юго-востока Украины, это применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид, убийства, похищение человека, сообщил председатель СК Александр Бастрыкин.
Обновлено в 10:38
Футбол

«Милан» исключили из еврокубков на сезон

Решением Спортивного арбитражного суда в Лозанне итальянский "Милан" на один сезон исключен из еврокубков.
Обновлено в 07:41
Армия и оружие

Форум «Армия-2019» открылся сегодня в Волгоградской области

Волгоградцы, посетившие форум, остались очень довольны, ведь здесь можно было и пострелять, и снаряжение примерить и насладиться боевой мощью российского вооружения.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие

Кучма приехал на линию соприкосновения для наблюдения за отводом украинских войск

Представитель Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма приехал в пятницу на место разведения сил у Станицы Луганской на линии разграничения в Донбассе.
Обновлено в 08:55
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказаний за «пьяные» ДТП

В России 28 июня вступил в силу закон об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом, которое произошло по вине водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения.
Обновлено в 05:16
Футбол

Дани Себальос: «Не хочу, чтобы „Реал“ меня продавал»

Обновлено в 10:27
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено в 08:46
Экономика

Учителям в России поднимут зарплаты

В настоящее время российские учителя получают ставку только 10% от средней зарплаты по региону.
Обновлено в 03:41
Политика

МИД Малайзии назвал расследование по крушению Boeing незавершенным

Малайзия не считает расследование дела о крушения Boeing на востоке Украины завершенным, поскольку не было предоставлено убедительных доказательств в причастности подозреваемых к трагедии.
Обновлено в 08:31
Происшествия

Сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова арестовали на 9 суток

Шаведдинова задержали сегодня по административному делу об акции 12-го июня, которая прошла в центре Москвы в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 09:30
Наука

Инфракрасные камеры помогут судам не столкнуться с косатками

Ученые начали тестировать инфракрасные камеры для обнаружения косаток, сообщается в пресс-релизе Океанографического института в Вудс-Холе.
Обновлено в 09:48
Шоу-бизнес

Никита Пресняков продемонстрировал семейную идиллию с женой

Уставший от слухов артист, судя по всему, решил положить им конец, продемонстрировав аудитории семейную идиллию с женой.
Обновлено в 01:48
Транспорт

Контроль за соблюдением ПДД на Крымском мосту усилен из-за трафика

«В настоящее время с учётом повышенного автомобильного трафика через Крымский мост сотрудниками Госавтоинспекции усилен контроль за соблюдением ПДД всеми участниками дорожного движения», — заявил ТАСС представитель ведомства.
Обновлено в 04:08
Происшествия

Около 4000 жителей Сочи остались без света из-за непогоды

Около 4000 жителей Сочи остались без электроснабжения из-за подтоплений, вызванных дождями, в посёлке Лесном Адлерского района.
Обновлено в 11:20
Технологии

В работе «Яндекса» произошел сбой

В работе сервисов «Яндекса» в пятницу, 28 июня, произошел сбой, убедился корреспондент РБК при попытке загрузить главную страницу «Яндекса».
Обновлено в 09:57
Общество

Сын Алибасова заработал на отравлении отца 26 миллионов рублей

Обновлено в 04:25
Авто

Volkswagen привез в Россию кроссовер Teramont с новым мотором

Обновлено в 09:46
Здоровье

Ученые назвали основной фактор риска возникновения рака груди

Ученые выявили основной фактор риска возникновения рака груди.
Обновлено в 11:53
Политика

Путин пришел на ужин лидеров G20 со своим термосом

Президент России Владимир Путин появился на ужине в честь лидеров стран G20 со своим термосом. Видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».
Обновлено в 10:58
Происшествия

Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка

В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено в 09:57
Гаджеты

Western Digital и Toshiba несут убытки

Появилась весьма интересная информация о заводах компаний Western Digital и Toshiba, которые приостановили свою деятельность в связи с отключением электричества.
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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Организация стран - экспортёров нефти
Международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях контроля квот добычи на нефть. Часто рассматривается как картель. В состав ОПЕК входят 15 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Катар, Ливия, Объединённые Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор. Штаб-квартира расположена в Вене. Генеральный секретарь - Мохаммед Баркиндо.
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