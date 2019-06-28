Энергетика

Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕКFinancial One 02:11

Лидеры стран "Большой двадцатки" проводят встречу в пятницу и субботу в японской Осаке, наиболее ожидаемым событием станут переговоры Трампа и Си в субботу. Трамп сказал в среду, что введет новые пошлины на китайские товары, если ему не удастся заключить торговое соглашение на встрече с Си.
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Стоимость нефти Brent слегка снижается, WTI дорожает

Росбалт08:57

Ожидаемый торговый диапазон на ближайшую неделю составляет 61,95 - 63,95 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

Финмаркет07:58

Цены на нефть «застыли»

REGNUM08:54

Цены на нефть колеблются в преддверии саммита G20 и встречи ОПЕК+

ПРАЙМ07:44

Нефть дешевеет на неопределённости перед встречей глав США и КНР

News.ru03:08

Цены на нефть снижаются в ожидании итогов саммита G20 и встречи ОПЕК

Financial One02:11
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Происшествия

Под Москвой у станции Сходня застряли 26 поездов

Обновлено в 02:49
Политика

В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес

Сосо Павлиашвили не хочет идти в ЗАГС с матерью своих детей

Журналисты издания «КП» пообщались с именинником и узнали у артиста, почему он не хочет идти в ЗАГС с матерью собственных детей.
Обновлено в 22:00
Политика

Трамп предложил Ким Чен Ыну встречу

Обновлено в 19:01
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ

Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено в 19:21
Политика

Венесуэла отреагировала на санкции США против сына Мадуро

Венесуэльское правительство осудило введенные американской стороной санкции против сына президента страны Николаса Мадуро - Эрнесто Мадуро Гуэрры.
Обновлено в 22:17
Экономика

Альфа-банк открыл «Рольфу» кредит почти на ₽5 млрд

Альфа-банк открыл автодилеру "Рольф" кредитную линию на 4,9 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на портале раскрытия корпоративной информации.
Обновлено в 12:42
Политика

Глава МИД Испании объяснил свои слова о России-«враге»

Исполняющий обязанности главы МИД Испании Жозеп Боррель объяснил свое высказывание, где он применяет по отношению к России эпитет "враг".
Обновлено в 18:19
Происшествия

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

3 марта Сергеев находился в центре Лондона и мог встретиться с двум другими подозреваемыми в отравлении — Александром Петровым и Русланом Бошировым, которые, по данным местной полиции, находились в том же месте.
Обновлено в 17:41
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Политика

Кадыров разделил мнение Путина про предателей

Обновлено в 13:20
Транспорт

Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево

Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
Обновлено в 08:13
Общество

Без света остаются около 4,8 тысяч жителей Иркутской области

Обновлено в 04:42
Энергетика

«Газпром» отверг препятствия на пути «Северного потока-2»

Проект трубопровода «Северный поток-2» включает в себя строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 07:02
Шоу-бизнес

Никита Пресняков грубо высказался о беременности жены

Все вокруг ждут, когда пара обзаведется детьми. Недавно в своем Instagram-аккаунте музыкант выложил новое фото с молодой женой.
Обновлено в 06:24
Общество

Из сервиса по поиску авиабилетов Skyscanner исчезли рейсы в Крым

Сервис по поиску авиабилетов Skyscanner исключил их поисковой системы билеты в Симферополь.
Обновлено в 20:13
Энергетика

Минск хочет повысить тариф на транзит российской нефти

Генеральный директор ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Олег Борисенко заявил, что Белоруссия предлагает повысить тариф на транзит российской нефти на 21,7% в качестве компенсации потерь, вызванных загрязнением трубопровода «Дружба» некондиционной нефтью.
Обновлено в 09:56
Гаджеты

Apple переводит производство Mac Pro в Китай

Новая модель компьютера Mac Pro будет производиться в Китае, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 12:54
Политика

Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
Политика

Зеленский потребовал объяснений от Климкина

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава МИД страны Павел Климкин не согласовывал с ним ответ на ноту по украинским морякам, задержанным в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Обновлено вчера в 09:37
Баскетбол

На грани: Россию спасет только крупная победа над Белоруссией

Учитывая два наших поражения и победу сборной Белоруссии над Бельгией, шансы подопечных Олафа Ланге на выход из группы значительно снизились.
Обновлено в 17:40
Культура

Олег Меньшиков вручил театральные премии

Обновлено в 16:23
Шоу-бизнес

Меган Маркл переписывалась в соцсетях с финалистом X‐Factor

Обновлено в 11:38
Политика

В Грузии пообещали не пускать в страну депутата Госдумы Гаврилова

Глава МВД Грузии Георгий Гахария заявил, что президента Межпарламентской ассоциации православия и депутата Госдумы России Сергея Гаврилова не пустят в страну, если он попытается приехать.
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«Атлетико» договорился о переходе Лоди. Им интересовался «Зенит»

Обновлено в 14:08
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
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Буйные локоны и пухлые губы: 75-летний Мик Джаггер показал 2-летнего сына, похожего на певца как две капли

Нынешняя возлюбленная 75-летнего Мика Джаггера редко попадается в объективы папарацци и не так часто, как хотелось бы интернет-пользователям, публикует семейные снимки.
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Армия и оружие

Турция нанесла удар по сирийской армии в Идлибе

Ранее турецкая сторона заявила, что в результате миномётного и артиллерийского обстрела наблюдательного пункта 10 в районе Завия погиб один военнослужащий ВС Турции, ещё трое были ранены.
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Алибасов пригласил трансгендеров в группу «На-На»

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В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
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Си Цзиньпин
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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