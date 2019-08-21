Энергетика
Цены на нефть снижаются в четвергФинмаркет вчера в 01:31
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).
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Происшествия
В кузбасское село вызван ОМОН после массовой драки с цыганами
Обновлено вчера в 05:14
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
Турецкие войска не намерены покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, который оказался в окружении сирийской армии.
Обновлено вчера в 07:05
Здоровье
Хирург рассказал о влиянии семечек на развитие аппендицита
Любое хирургическое заболевание органов брюшной полости требует, чтобы человека осмотрел врач, лучше хирург.
Обновлено вчера в 20:15
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Политика
G7 обсудит возможность возвращения России в объединение
Во время мероприятия президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что формат G8 (то есть с Россией) более содержательный, чем G7, и призывал вернуть Москву в организацию.
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
На Гавайях семь человек пострадали при аварийной посадке самолета
Пассажирский самолет авиакомпании Hawaiian Airlines, следовавший из американского города Окленда (штат Калифорния) в город Гонолулу (штат Гавайи), совершил аварийную посадку в пункте назначения из-за задымления на борту.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений
Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено вчера в 15:31
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение конкурса «Новая волна» в Юрмалу
Обновлено вчера в 13:01
Политика
CNN: адвокат Трампа обсудил дело Байдена с представителем Зеленского
Адвокат президента США Рудольф Джулиани провел переговоры с помощником президента Украины Андреем Ермаком относительно расследования дела бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и возможных попыток Украины навредить избирательной кампании Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 05:48
Политика
Россия и Украина договорились об обмене по формуле «33 на 33»
Обновлено вчера в 12:16
Политика
Глава МИД КНДР назвал Помпео «ядовитым растением» дипломатии США
Глава северокорейского МИДа Ли Ён Хо раскритиковал госсекретаря США Майкла Помпео за высказывания о санкциях в отношении Пхеньяна и назвал его «ядовитым растением» дипломатии США.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Чехия закупит у США 12 ударных вертолетов
Как сообщает ТАСС, к 2023 году на вооружение чешских ВВС поступят восемь многоцелевых вертолетов «UH-1 Venom» и четыре ударных «AH-1 Viper».
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Политика
Путин прибыл во дворец президента Финляндии
Российский лидер Владимир Путин по прибытии в аэропорт "Вантаа" направился в президентский дворец финского коллеги Саули Ниинисте.
Обновлено 21 августа в 12:36
Армия и оружие
Экипаж «Русских Витязей» выполнил пролет на скорости менее 80 км/час
Экипажи пилотажной группы «Русские Витязи» завершили подготовку к авиасалону МАКС-2019, выполнив квалификационные полеты.
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Opel выпустил первый в мире электрический раллийный автомобиль
Немецкая компания Opel представила хетчбэк e-Corsa, который стал первым в мире электрическим автомобилем для ралли.
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Здоровье
Жители Камчатки ночами стоят в очередях за талонами к врачам поликлиник
Информация подтвердилась — очереди у поликлиник многометровые и каждую ночь.
Обновлено вчера в 22:51
Космос
Магнитогорский робот Федя полетел в космос
В очередном пресс-коммюнике о состоянии дел на Международной космической станции сообщается, что робот и ещё 600 килограммов груза благополучно достигли МКС.
Обновлено вчера в 23:00
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено 21 августа в 05:41
Политика
Борис Джонсон положил ногу на стол во время встречи с Макроном
Обновлено вчера в 16:23
Кино
Издание Forbes назвало самых высокооплачиваемых актеров
Обновлено вчера в 06:29
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Отмечается, что, несмотря на сообщение Роспотребнадзора о семи заболевших лихорадкой Западного Нила на Кубани, угроза распространения тропических болезней может быть гораздо масштабнее, поскольку если комар — переносчик смертельно опасной болезни укусит хотя бы одного туриста, эпидемия может охватить целый регион.
Обновлено вчера в 18:31
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
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Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено вчера в 18:13
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Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
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Экономика
Эксперты рассказали о росте числа молодых ипотечников
Больше половины ипотечных кредитов в прошлом году пришлось на россиян младше 30 лет.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
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Григорий Иванов назвал годовой бюджет «Урала»
Президент "Урала" Григорий Иванов назвал годовой бюджет екатеринбуржцев.
Обновлено вчера в 14:41
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Врачи из Петербурга прилетели в Турцию к пострадавшей девочке
Обновлено вчера в 06:31
Футбол
Роналду: «Буду выступать за сборную Португалии, пока приглашают»
Буду выступать за сборную, пока приглашают.
Обновлено вчера в 17:49