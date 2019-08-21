Энергетика
Цены на нефть снижаются в четвергФинмаркет вчера в 01:31
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).
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Происшествия
ОМОН приехал в кемеровское село из-за массовой драки с цыганами
Обновлено вчера в 05:38
Армия и оружие
ВМФ России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок
Военно-морской флот (ВМФ) России впервые за 28 лет получит сразу шесть подлодок.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
США назвали условие возвращения России в G8
Представители американской администрации заявили, что в возвращении России за стол переговоров в формате G8 должна быть в первую очередь заинтересована сама Москва.
Обновлено вчера в 21:15
Общество
Большинство регионов не удержало зарплаты на уровне майских указов
Согласно майским указам от 2012 года к 2018 году средние зарплаты учителей в образовательных учреждениях разного уровня, социальных работников, младшего и среднего медперсонала должны были достичь 100% от средних зарплат по региону, а зарплаты врачей, преподавателей вузов и научных работников — 200%.
Обновлено в 00:00
Гаджеты
Первые изображения OnePlus 7T демонстрируют неожиданный дизайн
На сайте Slashleaks опубликовали схематическое изображение нового флагманского смартфона OnePlus 7T, который должен быть представлен осенью этого года.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
Кличко порассуждал об особом статусе Севастополя и Киева
Мэр Киева Виталий Кличко порассуждал о городах Украины с особым статусом, к которым он причислил и Севастополь.
Обновлено в 00:33
Гаджеты
Google изменила дизайн логотипа в новой ОС Android
Вместе с изменением системы названий ОС был представлен и новый логотип Android, в котором изменили шрифт и зеленый цвет заменили на черный цвет.
Обновлено вчера в 15:13
Космос
Самарская ракета «Союз» вывела на орбиту корабль с роботом «Федором»
В четверг, 22 августа, с 6.38 мск. с космодрома Байконур, успешно стартовала ракета самарского производства "Союз 2.1а", с кораблем на котором находится робот "Федор".
Обновлено вчера в 00:50
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Ученые требуют прекратить преследование участников протестов
Обновлено вчера в 14:33
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено вчера в 03:43
Здоровье
Россиян предупредили об угрозе смертельных лихорадок из-за комаров
Эпидемиологи выяснили, что жителям России могут угрожать смертельно опасные вирусы Чикунгунья, Зика и Денге, переносчиками которых являются комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus.
Обновлено вчера в 22:55
Армия и оружие
Турция не покинет окруженный наблюдательный пункт в Идлибе
Турецкие войска не намерены покидать свой наблюдательный пункт за зоной деэскалации в сирийском селе Мурек, который оказался в окружении сирийской армии.
Обновлено вчера в 07:05
Политика
США официально отказали Турции в продаже ракетных комплексов Patriot
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Глава американского ретейлера уволился после романа с Марией Бутиной
Основатель американского онлайн-ретейлера Overstock Патрик Бирн подал в отставку с поста исполнительного директора на фоне обнародования информации о том, что он общался и впоследствии вступил в романтические отношения с россиянкой Марией Бутиной, которую в апреле приговорили к тюремному заключению за работу иноагентом.
Обновлено вчера в 18:15
Экономика
Глава Кузбасса предложил пакет мер для развития угледобывающей отрасли
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным предложил для развития угольной отрасли установить общий долгосрочный тариф на железнодорожные перевозки, рассмотреть возможность приоритетного развития Восточного полигона и решить проблему ветхого и аварийного жилья в течение трех лет.
Обновлено вчера в 07:47
Происшествия
В Санкт-Петербурге уволили 340 полицейских
Всем оперативникам и руководителям отделов Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти вручили уведомления о «прекращении или расторжении контракта и увольнении со службы в органах внутренних дел Российской Федерации».
Обновлено вчера в 09:08
Финансы
Заемщикам с большими долгами могут перестать выдавать кредиты
В зоне риска окажется более 9 миллионов россиян С начала октября более 15 процентов российских заемщиков, имеющих показатель долговой нагрузки выше 50 процентов, станут проблемными для банков.
Обновлено вчера в 02:32
Транспорт
Минтранс: движение поездов по Крымскому мосту откроют по графику
Движение поездов по Крымскому мосту будет запущено до конца текущего года.
Обновлено в 01:21
Авто
В Москве нашли советский самодельный автомобиль «Юна»
Напомним, что история «Юны» началась в конце 60-х годов прошлого века, когда братья Юрий и Станислав Алгебраистовы, вдохновившись проектами других советских «самодельщиков», решили построить полноценный автомобиль своими руками.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Дагестанский чиновник завысил свой возраст на 34 года ради пенсии
В Дагестане тридцатилетний заместитель главы села в Левашинском районе специально завысил свой возраст на 34 года, чтобы получать трудовую пенсию.
Обновлено вчера в 14:08
Общество
В Гонконге продлили запрет на проведение протестов в аэропорту города
Администрация аэропорта Гонконга 13 августа обратились в суд с запросом на выдачу соответствующего постановления после того, как протестующие заблокировали работу одной из самых загруженных воздушных гаваней мира, утром 14 августа постановление было получено.
Обновлено в 00:59
Автоспорт
Боттас: Мы с Даниилом Квятом отлично ладим
Валттери Боттас, говоря об отношениях с другими гонщиками Формулы 1, выделил Даниила Квята, подчеркнув, что они отлично ладят.
Обновлено вчера в 07:17
Политика
В Госдепе назвали причину «нарушения» Россией ДРСМД
Госдепартамент США заявил, что нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) связано с опасениями РФ за свои границы.
Обновлено вчера в 15:23
Шоу-бизнес
Мария Порошина рассказала, как сложно быть многодетной мамой
Присутствующие на презентации второго сезона сериала «Родители», прошедшей сегодня в одном из ресторанов Юлии Высоцкой, отметили, что Мария Порошина, которая всего семь месяцев назад родила сына, уже успела прийти в форму.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено вчера в 10:11
Футбол
Ковач оценил форму Коутинью и Перишича перед матчем с «Шальке»
Главный тренер мюнхенской «Баварии» Нико Ковач рассказал о готовности игроков к матчу 2-го тура чемпионата Германии с «Шальке».
Обновлено вчера в 14:32