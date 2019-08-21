Энергетика

Цены на нефть снижаются в четвергФинмаркет 01:31

Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).
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Нефть дешевеет, баррель Brent пытается зацепиться за $60

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Телеканал 360°вчера в 13:47
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
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Певица Наргиз Закирова в беседе с изданием "Стархит" рассказала, что получила официальный запрет от продюсерского центра Максима Фадеева на исполнение написанных им песен.
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Зеленский обсудил с Джонсоном идею возвращения России в G8

Украинский лидер Владимир Зеленский и премьер Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор, во время которого отметили невозможность возвращения России в G8, пока она «нарушает нормы международного права», заявили в пресс-службе президента Украины.
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Горящий склад в Петербурге тушат более ста пожарных

Сильный пожар возник днем 22 августа в Невском районе Петербурга.
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В Кузбассе задержали подозреваемого после массовой драки с цыганами

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Обновлено в 05:53
Политика

Захарова отреагировала на возможность возвращения России в G8

Обсуждение возможного возвращения России в G8 должно быть переведено из публично-развлекательной в профессиональную сферу, заявила радиостанции «Говорит Москва» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено вчера в 06:31
Происшествия

Российские врачи прибыли в турецкую больницу к пострадавшей девочке

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Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

«Титаник сливается с природой», — заключил исследователь. Корабль находится под водой в 600 км от побережья Ньюфаундленда более 100 лет.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие

Сирийская армия заняла Хан-Шейхун

19 августа сообщалось, что сирийская армия взяла Хан-Шейхун под огневой контроль, заняв ключевые позиции вокруг города и отрезав пути снабжения боевиков.
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Кино

Сербскому актеру Биковичу запретили въезд на Украину

Российско-сербскому продюсеру и актеру Милошу Биковичу сообщил, что Киев запретил ему въезд на украинскую территорию из-за «угрозы безопасности».
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Уволено все Управление экономической безопасности МВД Петербурга

Все 340 сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти были уволены в связи с реорганизацией.
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Политика

В Израиле раскритиковали Нетаньяху за благодарность Украине

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским поблагодарил правительство Украины за «усилия в войне против антисемитизма».
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Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной

Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".
Обновлено 20 августа в 22:05
Культура

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

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Станции закрытого участка московского метро откроют на три дня раньше

Станции Сокольнической линии московского метро, которые были закрыты из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ), будут открыты 22 августа после 16:00, что на три дня раньше запланированной даты.
Обновлено в 07:45
Происшествия

Автобус перевернулся на трассе в Подмосковье

В Подмосковье перевернулся пассажирский автобус, в результате чего пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:49
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

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Путин и Зеленский договорились по украинским морякам

Источник в офисе президента Украины Владимира Зеленского рассказал, что вопрос освобождения моряков обсуждался во время телефонного разговора президентов Украины и России 11 июля, и тогда по нему была достигнута принципиальная договоренность.
Обновлено вчера в 09:45
Политика

Партия Берлускони настаивает на кабинете правого центра

"Правительство не может рождаться в лаборатории на основе контракта, и опыт последнего кабинета продемонстрировал, что нужен опыт, подготовка, общие идеи и программы, которые вырабатываются до выборов, а не после", - отметил политик.
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Адвокаты певицы Лолиты Милявской подали апелляционная жалобу на постановление Басманного суда Москвы о взыскании задолженности за услуги ЖКХ в 609 тысяч рублей.
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Группа Limp Bizkit выступит в Краснодаре

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Украина назвала предмет торга по возвращению России в G7

Предметом торга в вопросе возвращения России в «Группу семи» (G7, «Большая семерка») является выдача арестованных украинских моряков и других украинских граждан, находящихся в заключении.
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Аварийно севший в Жуковском А321 подготовили к эвакуации

В подмосковном Жуковском закончены работы по подготовке аварийно севшего самолёта А321 к эвакуации.
Обновлено в 07:57
Политика

В Новой Зеландии отреагировали на продажу на Украине манифеста стрелка

Новая Зеландия намерена связаться с правительством Украины в связи с сообщениями о продаже на территории страны полного текста манифеста Брентона Тарранта, обвиняемого в совершении терактов в мечетях в новозеландском городе Крайстчерч.
Обновлено в 06:47
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Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
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ГБР вызвало Порошенко на допрос 3 сентября

Государственное бюро расследований (ГБР) проведёт допрос экс-президента Украины Петра Порошенко 3 сентября.
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Актер из «Крестного отца» рассказал о сексе в 15 лет с Мэрилин Монро

Обновлено в 07:23
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