Энергетика
Цены на нефть снижаются в четвергФинмаркет 22 августа в 01:31
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).
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Цены на нефть остались стабильны и завершают в плюсе вторую неделю подряд
Интерфакс23 августа в 01:38
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:08, Ашберн
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