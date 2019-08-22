Энергетика
Цена нефти Brent опустилась до $60 за баррельГазета.Ru 15:35
Как отмечается, стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent упала на $0,2 (0,33%) по сравнению с закрытием предыдущей сессии, его цена составила $60,3 за баррель. Изменения коснулись и других брендов.
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В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
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