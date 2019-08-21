Энергетика
Цены на нефть снижаются в четвергФинмаркет 01:31
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК составляет $60,1 за баррель, что на $0,2 (0,33%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. По итогам торгов в среду цена этих контрактов составила $60,3 за баррель, поднявшись на $0,27 (0,45%).
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Происшествия
«Победа» заявила об оправданном отказе летевшей на похороны женщине
Женщине, которая просила пустить ее на самолет авиакомпании «Победа», отказали обоснованно. Об этом представитель перевозчика сообщил РБК.
Обновлено в 11:56
Политика
Путин ответил на вопрос о своих планах после 2024 года
Президент России Владимир Путин, проводя встречу с финским президентом Саули Ниинистё в очередной раз ответил на вопрос о том, что планирует делать после 2024 года.
Обновлено вчера в 15:17
Политика
Макрон назвал международным кризисом пожары в Амазонии
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожары в Амазонии являются международным кризисом, в связи с чем странам G7 необходимо обсудить эту проблему.
Обновлено в 18:54
Футбол
Кононов объяснил поражение «Спартака» усталостью
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов прокомментировал итоги первого матча своей команды в раунде плей-офф Лиги Европы против "Браги" (0:1).
Обновлено в 18:13
Космос
Робота «Федора» отправили на орбиту
Благодарю, товарищ Генеральный! https: / / t.co / D3mcZAsyGq — FEDOR (@ FEDOR37516789) August 22, 2019 Российский андроидный робот FEDOR с позывным Skybot-F850 предназначен для ремонта внутри станции и в открытом космосе.
Обновлено в 03:08
Общество
Роскачество проверило электрочайники на безопасность
Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Авто
Самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ
Оказалось, что самыми «мужскими» марками автомобилей в РФ стали Infiniti и УАЗ, расположившиеся на первом и втором месте рейтинга соответственно.
Обновлено в 16:09
Армия и оружие
Российский спецназ уличили в наступлении на оплот террористов в Сирии
Отмечается, что вертолет был задействован в ходе столкновений с силами джихадистов у города Кабани, который находится недалеко от главного опорного пункта боевиков в Латакии — города Джиср-эш-Шугур.
Обновлено в 09:26
Политика
Немецкий депутат отметил неизмеримые жертвы народа СССР ради победы над нацизмом
Немецкий депутат и уполномоченный по межобщественному сотрудничеству с Россией, странами Центральной Азии и "Восточного партнерства" Дирк Визе заявил, что советский народ смог одержать победу над нацизмом путем неизмеримых жертв.
Обновлено в 18:40
Политика
Эрдоган пообещал продолжить разведку газа у берегов Кипра
На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал продолжить работы по разведке газовых месторождений на шельфе у берегов Кипра, передает агентство Agence France-Presse.
Обновлено в 18:19
Наука
Создан вращающийся в одном направлении молекулярный пропеллер
Международная команда ученых разработала молекулярный пропеллер, который может вращаться в одном направлении на поверхности материала при подаче энергии.
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
Россия обвинила США в провоцировании начала гонки вооружений
Мир оказался на грани неконтролируемой гонки вооружений из-за геополитических амбиций США.
Обновлено в 15:31
Армия и оружие
В США назвали возможные сроки получения гиперзвукового оружия
Обновлено вчера в 20:44
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Общество
Принц Уильям полетел с семьей в Шотландию в эконом-классе
Известно, что королевская семья решила воспользоваться обычным рейсом впоследствии обрушившегося недавно шквала критики на брата Уильяма - принца Гарри и его жены Меган Маркл из-за их частых разъездов на личном самолете.
Обновлено в 14:41
Экономика
РБК: Сбербанк ведет переговоры о покупке 2ГИС
Сбербанк ведет переговоры о покупке картографического сервиса 2ГИС, сообщили знакомые с планами банка источники РБК.
Обновлено в 03:03
Политика
Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат WorldSkills в Казани
Турнир завершится 27 августа Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев открыл мировой чемпионат по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани, пишет РИА Новости.
Обновлено в 15:45
Политика
В США назвали условие возвращения России в G8
О возможном возвращении России в "большую восьмерку" - неформальный клуб индустриально развитых стран - вновь заговорил президент Франции Эмманюэль Макрон.
Обновлено в 17:38
Общество
Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе
Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Общество
Исследователи засняли повреждения «Титаника»
В результате первой за последние 14 лет экспедиции к затонувшему «Титанику» учёные выяснили, что состояние обломков пассажирского лайнера стремительно ухудшается.
Обновлено в 11:18
Политика
США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ
Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400.
Обновлено в 18:50
Здоровье
В России появились опасные комары из Египта и Юго-Восточной Азии
О риске для жителей России заразиться смертельными тропическими болезнями написала 23 августа газета «Известия».
Обновлено в 20:35
Гаджеты
В Google рассказали о нововведениях в Android
Обновлено в 15:09