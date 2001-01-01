Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста наканунеФинмаркет 01:15
Цены на нефть вчера выросли вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.
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Происшествия
Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Обновлено в 02:15
Футбол
Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»
Обновлено вчера в 22:33
Общество
Определены самые грязные регионы России
Обновлено в 02:17
Политика
В МИД РФ отреагировали на слова Помпео о расследовании крушения MH17
Помпео ранее дал интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL, в котором призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH17 на Украине.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия
В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд
Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты
В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит»
Сегодня на рынке техники появилась новинка – легендарный фотоаппарат «Зенит».
Обновлено вчера в 15:16
Экономика
Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России
Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка по «Перспективам мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт
Северяне попали в багажный коллапс в Шереметьево
Жителей Апатитов не миновала неразбериха с багажом в Шереметьево. Северяне, летевшие на отдых, уже жаловались на проблемы и нервотрепку.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие
Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях
На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Политика
Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины
По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».
Обновлено вчера в 20:12
Политика
Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама
Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца
Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес
Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет
Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика
Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов
США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы
30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Политика
Трамп не исключил военной операции США против Ирана
Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Политика
Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Авто
Продажи Haval F7 в России стартуют завтра
Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
США ужесточили санкции против Кубы
По данным американского минфина, вводится запрет на групповые поездки граждан США на Кубу в рамках образовательных обменов.
Обновлено в 02:22
Экономика
«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание
РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду
В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing
В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»
Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации
Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Музыка
Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети
Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26