Энергетика

Цены на нефть снижаются после роста наканунеФинмаркет 01:15

Цены на нефть вчера выросли вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.
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Цены на нефть снижаются после роста накануне

Финмаркет01:15

Цены на нефть перешли к росту

REGNUM00:17
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Происшествия

Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

Обновлено в 02:15
Футбол

Футболист ЦСКА Бекао согласовал контракт с «Удинезе»

Обновлено вчера в 22:33
Общество

Определены самые грязные регионы России

Обновлено в 02:17
Политика

В МИД РФ отреагировали на слова Помпео о расследовании крушения MH17

Помпео ранее дал интервью нидерландскому отделению телекомпании RTL, в котором призвал Россию «сделать больше» для расследования крушения рейса MH17 на Украине.
Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

В московском метро пенсионерка погибла, упав под поезд

Пенсионерка погибла, упав под поезд на станции "Дмитровская", сообщил пресс-секретарь УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит»

Сегодня на рынке техники появилась новинка – легендарный фотоаппарат «Зенит».
Обновлено вчера в 15:16
Экономика

Всемирный банк ухудшил прогноз роста экономики России

Всемирный банк (ВБ) снизил прогноз по росту экономики в России в 2019 до 1,2% с 1,4% относительно апреля, говорится в июньском докладе банка по «Перспективам мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».
Обновлено вчера в 20:33
Транспорт

Северяне попали в багажный коллапс в Шереметьево

Жителей Апатитов не миновала неразбериха с багажом в Шереметьево. Северяне, летевшие на отдых, уже жаловались на проблемы и нервотрепку.
Обновлено вчера в 11:29
Армия и оружие

Оккупанты на Донбассе сообщают о потерях

На Донбассе за сутки 4–5 июня погибли трое украинских военнослужащих, еще трое ранены.
Обновлено в 01:59
Политика

Бойко возглавит объединенную оппозицию юго-востока Украины

По словам одного из источников, объединение даст оппозиционерам возможность дополнительно заработать более 5% и «войти в Верховную раду не просто небольшой группой депутатов, а серьезной политической силой, способной влиять на повестку».
Обновлено вчера в 20:12
Политика

Ким Чен Ын попросил продовольствие у Вьетнама

Лидер КНДР Ким Чен Ын попросил у властей Вьетнама предоставить в долг 300 тысяч тонн продовольствия. Официальный Ханой согласился помочь.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Появилось видео задержания подозреваемого в убийстве экс-спецназовца

Обновлено вчера в 06:38
Шоу-бизнес

Ростовчанка Ирина Безрукова не хочет ехать на «Кинотавр» за свой счет

Уроженка Ростова актриса Ирина Безрукова отказалась ехать на «Кинотавр». Это уже второй фестиваль, который пропускает актриса добровольно.
Обновлено в 01:19
Происшествия

МАК подготовил промежуточный отчет о катастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) подготовил промежуточный отчет о крушении самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в аэропорту Шереметьево, которое произошло 5 мая.
Обновлено вчера в 20:32
Политика

Северную Корею предложили «сдать» США за 5 миллионов долларов

США предлагают до 5 миллионов долларов за информацию, которая поможет выявить нарушения санкций Северной Кореей.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В России вспоминают жертв самой страшной железнодорожной катастрофы

30 лет назад в России произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа.
Обновлено вчера в 05:13
Политика

Трамп не исключил военной операции США против Ирана

Президент США Дональд Трамп не исключает военной операции против Ирана, однако предпочел бы путь переговоров.
Обновлено в 02:28
Политика

Пушков оценил заявление Зеленского о «Северном потоке — 2»

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём микроблоге в Twitter прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского по поводу «Северного потока — 2».
Обновлено вчера в 18:57
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено вчера в 08:02
Общество

ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса

Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено вчера в 15:27
Политика

США ужесточили санкции против Кубы

По данным американского минфина, вводится запрет на групповые поездки граждан США на Кубу в рамках образовательных обменов.
Обновлено в 02:22
Экономика

«Ъ»: РЖД потратит €1,1 млрд на новые «Сапсаны» и их обслуживание

РЖД потратит на покупку новых поездов "Сапсан" и их обслуживание в течение 30 лет €1,1 млрд. Об этом в среду пишет газета "Коммерсантъ".
Обновлено в 00:19
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Политика

Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»

Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Транспорт

ЦОДД предупредил москвичей о пробках в среду

В среду 5 июня на дорогах Москвы ожидаются заторы в связи с проведением встреч на высшем уровне, сообщает столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД) в своем Twitter-аккаунте.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов

Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

В Барнауле аварийно приземлился летевший из Турции Boeing

В Барнауле совершил нештатную посадку лайнер Boeing 757-200, выполнявший рейс из Антальи. Об этом сообщает СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Саша Савельева официально объявила об уходе из «Фабрики»

Саша Савельева является не только участницей популярного вокального коллектива «Фабрика», но и любимой женой, и с недавнего времени счастливой молодой мамой.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Предсказана неминуемая гибель человеческой цивилизации

Австралийские эксперты из Мельбурна подготовили доклад, согласно которому человеческая цивилизация в современном виде неминуемо прекратит свое существование.
Обновлено в 01:02
Музыка

Новый клип группы «Ленинград» появился в Сети

Известная группа "Ленинград" выпустила клип на песню "i_$uss". Видео появилось на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 01:26
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