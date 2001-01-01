Энергетика
Цены на нефть снижаются после роста наканунеФинмаркет 01:15
Цены на нефть вчера выросли вслед за скачком фондового рынка США на заявлениях председателя ФРС Джерома Пауэлла о готовности американского Центробанка поддержать экономику в условиях торговых конфликтов.
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Политика
Зеленский обвинил Россию в обострении в Донбассе
Обновлено в 05:05
Общество
Тимати матом ответил на обвинения в обмане Минобороны
Рэпер Тимати (Тимур Юнусов) резко ответил на критику его коллекции одежды, выпущенной совместно с Министерством обороны России.
Обновлено в 02:31
Армия и оружие
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» вышел в море
По возвращении в пункт базирования на крейсере «Москва» продолжатся ремонтные работы общекорабельных систем и механизмов.
Обновлено в 03:29
Политика
Правительство одобрило концепцию нового КоАП
"На состоявшемся совещании у председателя правительства представленная концепция нового Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в целом одобрена", - говорится в сообщении.
Обновлено в 03:20
Авто
Новый кроссовер Kia получит название Seltos
Уже давно не секрет, что компания Kia разработала новый компактный кроссовер, который должен стать альтернативой Hyundai Creta.
Обновлено вчера в 00:34
Футбол
«Ювентус» согласовал контракт с Федерико Кьезой
«Ювентус» проявляет интерес к полузащитнику «Фиорентины» Федерико Кьезу. Туринцы планируют приобрести игрока.
Обновлено в 04:43
Технологии
Результаты ЕГЭ можно будет узнать «ВКонтакте»
На сайте "ВКонтакте" запущен сервис, позволяющий российским выпускникам узнавать результаты Единого государственного экзамена непосредственно в соцсети.
Обновлено в 04:40
Экономика
Помощник Путина вычислил выдавших в СМИ список Белоусова бизнесменов
Помощник президента России Андрей Белоусов заявил о том, что информация о его предложении изъять у 14 металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд руб. сверхдоходов для выполнения майских указов попала в публичную плоскость через бизнес.
Обновлено вчера в 18:07
Политика
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии «России 1»
Украинскому эксперту Всеволоду Непогодину навсегда запретили участвовать в ток-шоу "60 минут" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 18:55
Армия и оружие
В США назвали вероятное место начала конфликта НАТО и РФ
Американский профессор уверен, что текущая холодная война между Россией и Западом серьёзно отличается от предыдущей.
Обновлено в 05:26
Экономика
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Всемирный Банк сообщил о рекордном росте российской экономики в 2018 году, говорится в докладе "Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций".
Обновлено в 01:25
Единоборства
Украинского боксёра Усика лишили пояса чемпиона
ИА «Ореанда-Новости» Украинский спортсмен Александр Усик официально лишён полноценного титула чемпиона в первом тяжёлом весе, такое решение было принято Всемирным боксерским советом (WBC).
Обновлено в 02:00
Общество
В России предложили ввести новый вид алиментов
Как уточняет «Парламентская газета», суд будет принимать решения о назначении этого вида алиментов с учётом материального и семейного положения родителей, детей и других «заслуживающих внимания интересов сторон».
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию
Обновлено в 03:29
Общество
Российский мэр прошлась по улицам своего города и упала в лужу
Мэр Омска Оксана Фадина совершала обход городских улиц и, попытавшись перепрыгнуть через лужу, споткнулась и упала в грязь.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Российские инженеры рассказали о создаваемом ими гравитационном оружии
Обновлено в 03:57
Авто
АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения
По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
Экономика
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
В «АвтоВАЗе» напомнили, что изменение статуса освобождает компанию от обязанности раскрывать информацию, которая, согласно действующему законодательству, должна предаваться огласке публичными компаниями (содержание Устава, внутренних документов, сведений, касающихся аффилированных лиц, других сведений, от которых может зависеть стоимость бумаг и т.д.).
Обновлено в 05:29
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Происшествия
Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыли
Обновлено в 03:56
Происшествия
Глава МВД наградил подростков-героев в Москве
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев наградил в Москве 20 подростков, проявивших мужество и активную гражданскую позицию при задержании преступников и предотвращении преступлений, сообщает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 04:35
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Общество
Врачи определили самые полезные ягоды
Самыми полезными ягодами являются брусника и голубика, так как при их выращивании не применяются различные вредные вещества, а вот в погоне за большим урожаем клубники производители используют удобрения, что меняет состав ягод и делает их наименее полезными из всех, считают опрошенные РИА "Новости" эксперты.
Обновлено в 02:54
Технологии
IKEA представила роботизированную мебель для жителей маленьких квартир
Rognan построен на роботизированной платформе Ori и работает с линией мебели IKEA Platsa.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Си Цзиньпин прибыл в Москву с государственным визитом
6-7 июня программа Си Цзиньпина продолжится в Санкт-Петербурге, где он станет главным гостем Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 05:07
Политика
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Общество
Ведущий «России 24» признал ошибку в отношении прототипа героя «Чернобыля»
Ведущий канала "Россия 24" Стас Натанзон признал, что был неправ в отношении академика Валерия Легасова - прототипа одного из главных героев сериала "Чернобыль".
Обновлено в 05:25
Космос
Зонд Parker разгадает тайну перегрева Солнца
Примерно через два года зонд станет первым искусственным кораблем, который войдет в зону, окружающую Солнце, где нагрев выглядит принципиально иначе, чем то, что ранее было замечено в космосе.
Обновлено в 01:29
Политика
Орешкин заявил, что Россия усилит взаимодействие с ОЭСР в сфере аккредитации
Правительство РФ намерено усиливать взаимодействие с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в сфере аккредитации.
Обновлено в 05:13