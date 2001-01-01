Цены на нефть снижаются после роста наканунеФинмаркет 01:15

Июльский фьючерс на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX увеличился на $0,23 (0,43%) - до $53,48 за баррель. Сегодня цены на нефть снижаются на данных о росте запасов в США.

Цены на нефть снижаются после роста накануне

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