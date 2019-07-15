Энергетика

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррельРосбалт 02:33

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов умеренно снижаются после подъема на прошлой неделе на опасениях в связи с тропическим штормом «Барри» в Мексиканском заливе.
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Нефть дешевеет на неоднозначной статистике из Китая

ПРАЙМ13:30

Brent может подорожать выше $70 до конца недели

News.ru10:59

Цена на нефть марки Brent упала до $66,64 за баррель

Московский Комсомолец01:19

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $66 за баррель

Росбалт02:33

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе сегодняшних торгов

Эхо Москвы01:45

Не видим факторов для продолжения отскока в нефти - Промсвязьбанк

Финмаркет03:29

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:08
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Армия и оружие

Представитель ДНР: ВСУ по ошибке уничтожила свою позицию в Донбассе

Обновлено в 22:50
Происшествия

Оба погибших пилота вертолета оказались инструкторами Путина

Вторым погибшим пилотом при крушении вертолета Robinson в Подмосковье оказался Олег Чернигин, который ранее обучал президента России Владимира Путина летать на монодельтаплане с журавлями-стерхами.
Обновлено в 08:00
Космос

В работе навигационной спутниковой системы Galileo произошел сбой

В пресс-службе европейской глобальной навигационной спутниковой системы Galileo сообщили об отсутствии сигнала на всех рабочих спутниках после сбоя.
Обновлено вчера в 11:10
Религия

«Пепельное» полнолуние, лунное затмение и христианский праздник — все совпало 16 июля

Во вторник, 16 июля, христиане вспоминают мучеников Мокия и Марка, пострадавших за веру во Христа в IV веке.
Обновлено в 17:40
Общество

Российские НПЗ получали загрязненную нефть и до проблем на «Дружбе»

Волгоградский НПЗ ЛУКОЙЛа в начале апреля столкнулся с ростом концентрации хлорорганических соединений в нефти, поступающей на завод.
Обновлено в 18:23
Политика

Зеленского призвали «наступить на горло» песне о победе над Россией

Бывший глава информационного департамента МИД Украины Олег Волошин считает, что мир в стране будет достигнут в случае отказа от НАТО и предоставления Донбассу особого статуса.
Обновлено в 06:36
Общество

Жители Петербурга и Ленобласти смогут наблюдать лунное затмение

Обновлено в 04:52
Происшествия

Ученую из США задушили и бросили в нацистском бункере на Крите

Тело 59-летнего молекулярного биолога, сотрудника Института Макса Планка Сьюзен Итон было найдено ранее в заброшенном нацистском бункере.
Обновлено в 22:29
Гаджеты

Компания Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России

Обновлено в 13:34
Армия и оружие

В Госдуме прокомментировали возможность провокаций у Крымского моста

Российские парламентарии прокомментировали заявление бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова о способности уничтожить Крымский мост.
Обновлено в 12:50
Политика

Евросоюз вводит санкции против Турции

Евросоюз вводит санкции в отношении Турции из-за бурения в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено в 17:12
Армия и оружие

Жители Донбасса рассказали об обстрелах ВСУ

Обновлено в 19:39
Космос

В 2020 году Евпатория установит связь с космосом

Обновлено в 06:33
Политика

Киев считает украинцев «дебилами», признался экс-министр

Украинские власти считают жителей страны "дебилами", и это может плохо кончиться, заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено в 21:07
Армия и оружие

Американские ВВС обязались защитить «Зону 51» от «штурма»

Военно-воздушные силы США обязуются защитить военную базу "Зона 51" в Неваде от "штурма", на который записалось уже больше 1 миллиона американцев, желающих увидеть инопланетян, заявила представитель ВВС Лора Макэндрюс.
Обновлено в 17:35
Футбол

Артем Дзюба показал, как будет выглядеть в старости

Нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба с помощью специального приложения показал, как он будет выглядеть в старости.
Обновлено в 16:25
Политика

Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников

Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика

Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил не уполномоченных государством переговорщиков с Россией сажать в тюрьму на 15 лет.
Обновлено в 12:37
Шоу-бизнес

43-летняя Анастасия Волочкова опровергла слухи о тайной свадьбе

В феврале 43-летняя Анастасия Волочкова сообщила поклонникам радостную весть: она теперь невеста.
Обновлено в 08:38
Происшествия

Техники назвали причины отключения электричества в центре Нью-Йорка

Поставщик электроэнергии Con Edison заявил в понедельник, что установил предварительные причины масштабного отключения электричества на выходных в Нью-Йорке.
Обновлено в 21:57
Армия и оружие

Американская разведка обнаружила «уязвимость» в российской С-400

Аналитики американского центра частной разведки Stratfor утверждают, что российский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-400 имеет одну значительную уязвимость.
Обновлено в 22:14
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил, что у альянса есть ответ на выход России из ДРСМД

В декабре 2018 года США выдвинули России ультиматум с требованием уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД.
Обновлено в 20:18
Технологии

Облачный сервис защитит биометрические данные россиян

Оператор единой биометрической системы «Ростелеком» подтвердил, что разработка облачного сервиса шифрования биометрии завершится до конца текущего года.
Обновлено в 19:38
Финансы

Польский экономист предсказал падение курса рубля к концу года

Польский аналитик Ярослав Косатый, который наиболее точно предсказал рост рубля во втором квартале, дал самый пессимистичный прогноз по российской национальной валюте из всех опрошенных Bloomberg экспертов.
Обновлено в 17:41
Политика

Названы губернаторы из группы риска

Политологи оценили шансы губернаторов, которым предстоят выборы в 2020 году.
Обновлено в 21:50
Происшествия

Два офицера ФСБ задержаны за вымогательство 5 млн рублей в месяц

Два офицера ФСБ из подразделения по защите конституционного строя задержаны управлением собственной безопасности ФСБ.
Обновлено в 12:20
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля

«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 15 по 19 июля 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Будьте осторожны с техникой и механизмами.
Обновлено вчера в 19:54
Общество

Почему из-за новой системы оплаты у барнаульцев может подорожать уборка подъездов

Законно или нет За уборку подъездов в Барнауле платят по 50-75 рублей с квартиры (реже - по 30 рублей) много лет.
Обновлено в 20:18
Авто

Появились первые фото салона новой Skoda Octavia

В Сети появились первые фото салона новой Skoda Octavia.
Обновлено в 14:29
Политика

Зеленский намерен сменить 12 послов Украины

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал начало обновления дипломатического корпуса, сообщили 15 июля в пресс-службе главы государства.
Обновлено в 13:05
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