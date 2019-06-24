Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррельРосбалт 25 июня в 02:28

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана.

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррель

Происшествия Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.

Политика Меркель вновь стало плохо на официальной встрече Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.

Политика Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.

Происшествия Суд арестовал отравителя пассажиров в подмосковных электричках Суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке Подсолнечная — Москва.

Общество Врио главы Курской области назвал свое коронное блюдо Роман Старовойт, не задумываясь, ответил на вопрос о своем коронном блюде: - Это борщ.

Транспорт За грязные номера начнут лишать водительских прав Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.

Происшествия Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.

Происшествия В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.

Общество Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Экономика Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.

Религия РПЦ уточнила свою позицию по абортам Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.

Политика В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.

Гаджеты Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.

Политика Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

Происшествия В Сочи за охоту на афалин завели дело на владельца дельфинария Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи черноморских афалин в отношении владельца дельфинария в Сочи.

Политика Евкуров станет заместителем Шойгу Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.