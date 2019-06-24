Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррельРосбалт 25 июня в 02:28
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 07:20, Вашингтон
Происшествия
Пассажир Ан-24 рассказал о панике на борту во время аварийной посадки
Семнадцатилетний пассажир, летевший к родственникам в Северобайкальск на совершившем аварийную посадку Ан-24, рассказал, что происходило на борту самолета во время его остановки, пишет РИА новости.
Обновлено в 04:12
Политика
Украинцы рассказали, кого хотят видеть следующим премьером
Украинцы рассказали, кого они хотят видеть следующим премьер-министром страны.
Обновлено в 06:07
Общество
Украинцев выкинули из греческого отеля из-за флагов
Обновлено вчера в 17:58
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Политика
Как проспектам Бандеры и Шухевича вернули советские названия
Закон о декоммунизации, принятый в 2015 году, включает в себя обязательное переименование топографических объектов, названных в честь советских государственных деятелей.
Обновлено вчера в 06:15
Происшествия
Суд арестовал отравителя пассажиров в подмосковных электричках
Суд арестовал мужчину, который обвиняется в отравлении человека в подмосковной электричке Подсолнечная — Москва.
Обновлено в 05:35
Общество
Врио главы Курской области назвал свое коронное блюдо
Роман Старовойт, не задумываясь, ответил на вопрос о своем коронном блюде: - Это борщ.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Обновлено в 03:36
Общество
Василий Голубев раскритиковал работу донских ветеринаров
Губернатор раскритиковал работу донских ветеринаров.
Обновлено в 07:02
Происшествия
В столице Туниса прогремели два взрыва
Обновлено в 07:11
Транспорт
За грязные номера начнут лишать водительских прав
Как сообщает «Коммерсант», если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, суд может оштрафовать его на сумму до пяти тыс. рублей или даже лишить прав.
Обновлено 25 июня в 22:24
Происшествия
Школьниц из Забайкалья заставили работать официантками в Китае
Несколько школьниц из Забайкальского края, отправившихся в Китай от художественной школы, были вынуждены работать там официантками в ресторане, СК начал проверку, сообщило в четверг на своем сайте региональное управление ведомства.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Свалка третий день горит в Петербурге
Обновлено в 07:04
Происшествия
В салонах автодилера «Рольф» проходят обыски
Автодилер "Рольф" заявил, что в его подразделениях в Москве и Петербурге проходят следственные действия.
Обновлено в 06:40
Авто
МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер
Обновлено в 04:16
Общество
Первых косаток и белух из «китовой тюрьмы» выпустили на волю
Доставленные в Хабаровский край из «китовой тюрьмы» в Приморье две косатки и шесть белух выпущены в Охотское море, сообщил в четверг, 27 июня, Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).
Обновлено в 06:43
Экономика
Нацбанк Грузии подсчитал ущерб от потери российских туристов
Сокращение потока туристов из России грозит экономике Грузии потерей до $300 млн в 2019 году. Об этом заявили в грузинском Нацбанке 27 июня.
Обновлено в 06:22
Религия
РПЦ уточнила свою позицию по абортам
Церковь не выступает за законодательный запрет абортов. Официальная позиция Церкви - вывод абортов из ОМС.
Обновлено в 05:40
Политика
В Кремле следят за правоприменением закона об оскорблении государства
В Кремле внимательно наблюдают за исполнением закона об оскорблении государства и общества.
Обновлено в 06:08
Политика
Кремль раскрыл детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Обновлено вчера в 09:10
Гаджеты
Honor объявил об обновлении своих смартфонов до Android Q
Представители бренда Honor официально подтвердили информацию о грядущем обновлении смартфонов до Android Q. Также появился официальный список устройств, которые получат апдейт.
Обновлено в 03:38
Политика
Медведчук встретился с главами ДНР и ЛНР
В Минске началась встреча главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Ростов» обыграл «Спартак» на старте Кубка Париматч Премьер
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
В Сочи за охоту на афалин завели дело на владельца дельфинария
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту незаконной добычи черноморских афалин в отношении владельца дельфинария в Сочи.
Обновлено в 05:32
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Технологии
В России разрешили использовать первый в мире плавучий блок АЭС
Ростехнадзор разрешил эксплуатировать уникальный атомный плавучий энергоблок «Академик Ломоносов».
Обновлено в 04:46
Экономика
Госдума приняла закон о запрете бестиражных лотерей
Госдума приняла сразу во втором и в третьем, окончательном чтении закон, направленный на запрет бестиражных лотерей, а также на установление предельного размера призового фонда лотереи по отношению к выручке от ее проведения.
Обновлено в 06:12