Энергетика
Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррельРосбалт 25 июня в 02:28
Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 05:44, Вашингтон
Происшествия
В Твери задержали вероятного отравителя людей в московских электричках
В Тверской области задержали мужчину, подозреваемого в отравлении пассажира электрички, сообщила старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Елена Марковская.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Экипаж Ан-24 подал сигнал бедствия за 30 км до аэропорта Нижнеангарска
Экипаж доложил об отказе левого двигателя и передал сигнал бедствия. Службы аэропорта были приведены в полную готовность.
Обновлено в 04:49
Политика
У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Транспорт
Водителей смогут лишать прав за грязные номера
Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено вчера в 07:29
Политика
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Атамбаева
Парламент Киргизии лишил неприкосновенности экс-президента Алмазбека Атамбаева. За это решение проголосовали 103 из 110 народных депутатов .
Обновлено в 03:43
Общество
Forbes составил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes подготовил свой новый рейтинг российских высших учебных заведений, в котором попытался оценить не только качество российского образования, но и выяснить, какие университеты выпускают специалистов с предпринимательским потенциалом, которые могли бы в будущем пополнить список Forbes.
Обновлено в 04:03
Наука
В Крыму нашли останки огромной птицы
Останки огромной птицы обнаружили исследователи в Крыму.
Обновлено в 03:34
Происшествия
Умер худрук саратовского ТЮЗа, упавший в оркестровую яму
Художественный руководитель Саратовского театра юного зрителя Юрий Ошеров, госпитализированный после падения в оркестровую яму на репетиции, умер.
Обновлено в 03:36
Политика
Евкуров станет заместителем Шойгу
Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Авто
МТС и «Яндекс» выпустили автомобильный бортовой компьютер
Обновлено в 04:16
Спорт
Капитан сборной Украины поддержал отстранение российских биатлонистов
Капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный прокомментировал дисквалификации российских спортсменов Александра Печенкина и Александра Чернышова.
Обновлено в 05:30
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве двух девушек в Покрове
Обновлено в 05:22
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт
Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Армия и оружие
ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы
ФСБ задержала участников преступной группы, контрабандой ввозивших оружие с территории Украины и Литвы.
Обновлено в 03:00
Экономика
Новосибирская налоговая заблокировала счета Жерара Депардье
Представитель Депардье Юрий Мосман заявил, что частичное ограничение расходных операций по счетам согласно ст. 76 Налогового кодекса — «стандартная и штатная ситуация любого налогоплательщика».
Обновлено в 04:11
Транспорт
Чаще всего номера на парковках прячут владельцы премиальных авто
Чаще всего на платных парковках номерные знаки автомобилей пытаются спрятать владельцы премиальных машин.
Обновлено в 04:59
Кино
Умер актер из сериала «Зачарованные» Билли Драго
Американский актер Уильям Юджин Берроуз, известный под псевдонимом Билли Драго, умер на 74-м году жизни.
Обновлено в 03:13
Футбол
Руни забил мяч со своей половины поля в матче MLS
Обновлено вчера в 22:44
Футбол
«Барселона» объявила о переходе вратаря «Валенсии» Нето
«Барселона» объявила о покупке 29-летнего бразильского вратаря «Валенсии» Нето. Нето обошелся каталонцам в 35 миллионов евро.
Обновлено в 05:22
Политика
Меркель вновь стало плохо на официальной встрече
Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня, 27 июня, вновь почувствовала себя плохо во время официального мероприятия.
Обновлено в 04:09
Экономика
«Аэрофлот» опять поднимает топливный сбор
Крупнейший в России авиаперевозчик «ПАО "Аэрофлот"» второй раз за 2019 год поднял размер топливного сбора, следует из информации о дополнительных сборах на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у Первого канала
Велта Задорнова, первая жена скончавшегося в 2017 году сатирика Михаила Задорнова, выиграла суд с Первым каналом, по итогам которого ей присудили 3,75 миллиона рублей.
Обновлено вчера в 10:26
Авто
Lamborghini начала продажи в РФ нового Huracan Evo
Итальянская автомобильная марка Lamborghini вывела на российский авторынок один из самых быстрых суперкаров в мире – Huracan Evo.
Обновлено в 03:34
Кино
Режиссер фильма «Кредо убийцы» снимет сериал «Шантарам»
Как сообщает издание Discussing Film, Курзель снимет несколько эпизодов предстоящего сериала сервиса Apple TV+ "Шантарам", за основу которого взят одноименный мировой бестселлер австралийского писателя Грегори Дэвида Робертса.В романе, выпущенном в свет в 2003 году, Робертс описывает приключения Лина, сбежавшего из австралийской тюрьмы и мечтающего затеряться на людных улочках Бомбея.
Обновлено вчера в 07:20
Кино
Звезда сериала «Альф» скончался в США
Звезда популярного американского комедийного сериала 80-х годов «Альф» умер дома в Хермоса-Бич, штат Калифорния в возрасте 75 лет.
Обновлено в 03:18
Политика
Кремль призвал МВД прекратить массово штрафовать за оскорбление власти
В администрации президента России изучили информацию о случаях применения закона об оскорблении власти в интернете.
Обновлено в 05:22
Общество
Чиновница из Владимира призвала россиянок рожать вместо учебы
Замдиректора департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина призвала россиянок рожать детей как можно раньше и не верить в то, что сначала нужно получить образование.
Обновлено вчера в 09:33
Экономика
Высшее образование в России стало дороже
Ранее сообщалось, что количество бюджетных мест в российских вузах сократится на четверть к 2024 году, а абитуриентов станет больше на 15 процентов.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Счетная палата нашла нарушения на 1 млрд руб. в работе таможни
Счетная палата проверила работу Центральной базовой таможни (ЦБТ) и нашла нарушения на сумму более 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:45