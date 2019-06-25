Энергетика

Цены на нефть снижаются, но Brent остается выше $64 за баррельРосбалт 25 июня в 02:28

Цены на «черное золото» эталонных марок в ходе сегодняшних торгов снижаются, трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг Ирана.
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Котировки Brent слегка снизились до $66,2 за баррель

Интерфакс01:56

Мировые цены на нефть по итогам торгов среды прибавили по 1,5 доллара

Банки.ру01:03

Цена нефти Brent поднялась выше $66 за баррель

Известиявчера в 00:54

Цены на нефть снижаются

RT на русском01:06

Стоимость нефти Brent снижается, но держится выше $66 за баррель

Росбалт02:28

Нефть «настроена» взять уровень $69

REGNUM00:21

Цена на нефть марки Brent поднялись до $66,22 за баррель

Московский Комсомолец01:15
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 04:11, Вашингтон
Общество

В Брянске девушку оштрафовали за танец на фоне «Кургана Бессмертия»

Обновлено в 00:10
Происшествия

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Бурятии

Пассажирский самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска, погибли два члена экипажа, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД по Бурятии.
Обновлено вчера в 23:56
Политика

Меркель снова стало плохо на официальном мероприятии

Обновлено в 04:04
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В России объявлен отзыв снегоходов Ski-Doo

Обновлено вчера в 16:13
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Мэр Горловки попал под обстрел ВСУ в Донбассе

Обновлено вчера в 10:26
Общество

Росконтроль проверил состав куриного паштета

Эксперты Росконтроля проверили куриный паштет с полок магазинов. Ни один из пяти образцов продукта не был рекомендован к покупке.
Обновлено в 03:12
Кино

В США умер актер из сериала «Альф»

Обновлено в 03:11
Политика

Евкуров станет заместителем Шойгу

Ушедший с поста главы Ингушетии Юнус-Бек Евкуров займет новую должность.
Обновлено в 03:22
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на предприятии

Обновлено вчера в 21:49
Транспорт

На Крымском мосту установлен новый рекорд превышения скорости

Камеры видеонаблюдения на Крымском мосту зафиксировали экстремальное превышение скорости.
Обновлено вчера в 13:07
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в предсезонном матче

«Ростов» одержал победу над московским «Спартаком» в матче Кубка «Париматч Премьер».
Обновлено в 00:29
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший зонт

Эксперты Роскачества подготовили рекомендации, как выбрать качественный надёжный зонт и продлить его срок службы.
Обновлено в 01:00
Политика

Делегации семи стран покинули сессию ПАСЕ из-за РФ

Ранее сообщалось, что ПАСЕ отказалась забирать полномочия у делегации России.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Премьер Эстонии возмутился возвращением России права голоса в ПАСЕ

Вслед за президентом Эстонии решение восстановить полномочия России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) осудил и глава эстонского правительства Юри Ратас.
Обновлено в 03:50
Происшествия

ФСБ задержала контрабандистов оружия с Украины и из Литвы

Обновлено в 03:00
Общество

Расширен список профессий с 25% надбавки к пенсии

Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении списка сельских профессий, представителям которых полагается 25-процентная надбавка к пенсии, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:14
Политика

У Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович рассказал, что соратники президента Украины Владимира Зеленского предложили перенести столицу Украины из Киева, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Политика

Кремль сообщил детали встречи Трампа с Путиным

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трапма состоится в Японии 28 июня.
Обновлено вчера в 09:39
Гаджеты

Intel признала успехи AMD в направлении производства процессоров

Intel признала, что процессор Zen2 от AMD будет «жестким конкурентом» её нового процессора девятого поколения.
Обновлено в 03:07
Транспорт

Проект станции метро «Нижегородская» оформят в стиле авангард

Обновлено в 03:22
Общество

Россиянка рассказала о причинах выселения украинцев из отеля в Греции

Обновлено в 03:44
Политика

В России прекратят массово штрафовать за оскорбление власти

«Кремль указал МВД на необходимость прекратить практику массового применения закона об оскорблении госсимволов и органов власти», — передает телеканал «Дождь» со ссылкой на источник в Кремле.
Обновлено в 03:44
Музыка

Умер солист группы «Високосный год» Илья Калинников

«25 июня на 47-м году жизни скончался основатель и солист группы «Високосный год» Илья Калинников, автор хитов «Метро», «Лучшая песня о любви», «Тихий огонёк» и многих других», — написал Кан.
Обновлено вчера в 19:11
Происшествия

В Саратове умер худрук театра, упавший в оркестровую яму

Обновлено в 03:52
Общество

В МЧС предупредили москвичей о грозе с градом и сильном ветре

Дождь, местами сильный, гроза, град, усиление ветра порывами 15–20 м/с сохранятся в Москве до конца суток, отметили в МЧС со ссылкой на Росгидромет.
Обновлено в 01:59
Экономика

«Аэрофлот» объявил о новом повышении топливных сборов

С 1 июля размер топливного сбора на внутрироссийских рейсах в классе «Эконом» увеличится на 235 руб. — с 2465 до 2700 руб. (на рейсах между Москвой и Якутском — с 3965 до 4200 руб.).
Обновлено вчера в 10:00
Наука

В Крыму обнаружены останки крупнейшей птицы Северного полушария

В Крыму обнаружили окаменелости огромный птицы Северного полушария, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 02:50
Экономика

Правительство поддержит спрос на автомобили

Обновлено вчера в 07:55
Авто

Skoda представила новую версию Skoda Scala G-TEC

Например, после презентации обновленной Octavia G-TEC в сентябре 2018 года бренд, принадлежащий концерну Volkswagen Group, теперь представляет CNG-версию своего компактного хэтчбека Scala, заменяющего Rapid.
Обновлено вчера в 03:58
Авто

Kia представил новый кросс-хэтчбек Kia XCeed

Сегодня состоялась официальная презентация нового "внедорожного" KIA XCeed.
Обновлено вчера в 16:18
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